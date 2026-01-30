viernes 30 de enero 2026

Tras las inclemencias

Orrego recorrió las zonas afectadas por el temporal en Zonda y Ullum

Estuvo acompañado por los ministros de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero y de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea. Les indicó acciones para continuar abocados a las obras para garantizar la transitabilidad y de contención de la población afectada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El gobernador Marcelo Orrego recorrió zonas afectadas por el reciente temporal de lluvias, donde se desarrollan intensas tareas para restablecer la transitabilidad y reforzar la seguridad en rutas y accesos comprometidos por el arrastre de material y las crecientes. Estuvo en Ullum y Zonda y acompañado por los ministros de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero y de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea. Les indicó acciones para continuar abocados a las obras para garantizar la transitabilidad y de contención de la población afectada.

Desde el inicio de las precipitaciones, el Gobierno de San Juan, a través de la Dirección Provincial de Vialidad y el Departamento de Hidráulica, mantiene un operativo permanente en distintos puntos de la provincia. En ese marco, el mandatario estuvo presente en sectores donde las cuadrillas trabajan de manera sostenida para normalizar la circulación y prevenir nuevos inconvenientes. Paralelamente, desde el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, se continúa con los operativos de contención de las familias afectadas.

El operativo

Tras las intensas precipitaciones registradas durante la noche del jueves y la madrugada de este viernes, los trabajos se focalizaron principalmente en el departamento Ullum, una de las zonas más comprometidas en cuanto a accesos viales. Allí, Vialidad Provincial interviene sobre la Ruta Provincial 60, en el sector de Villa Ibáñez, con tareas de limpieza de calzada y remoción de material de arrastre. Además, se dispuso un desvío preventivo en la Ruta Provincial 54, que permanece intransitable por acumulación de sedimentos, con desvío habilitado a la altura del kilómetro 11 hacia la RP 60.

Las tareas también continúan en Zonda, con monitoreo y acondicionamiento de rutas y caminos, en coordinación con Hidráulica para mejorar el escurrimiento y prevenir nuevos ingresos de agua en sectores críticos.

En Valle Fértil, los trabajos se desarrollan sobre la RP 523 (Villa San Agustín – La Majada), la RP 510 (Astica – Chucuma) y la RP 529 en el circuito de Ischigualasto, todas transitables con precaución y con equipos operando en territorio. Asimismo, se interviene en los caminos a Sierras de Riveros y Sierras de Chávez, mientras que el camino a Sierra de Elizondo permanece intransitable por socavones y material de arrastre.

En el departamento Iglesia, las cuadrillas trabajan sobre la RP 430 (Angualasto – Parque Nacional San Guillermo), la RP 407 en Colangüil y la RP 436, que se encuentra transitable con precaución tras la limpieza de badenes y quebradas. En tanto, la RP 479 en El Carrizal continúa intransitable por bajada de material.

En Calingasta, los trabajos se realizan sobre la RP 406 en Tamberías y el badén de Ansilta, ambos sectores transitables con precaución. En Sarmiento, hay intervenciones en la RP 351, la RP 116 y la RP 162, con algunos tramos intransitables por crecientes en badenes y otros habilitados con precaución. En Pocito, la RP 159 (Calle 6 hacia Calle Chacabuco) permanece intransitable por el hundimiento de la losa de un puente, con desvíos preventivos debidamente señalizados.

Por su parte, el Departamento de Hidráulica continúa trabajando en el departamento Iglesia, particularmente en Villa Iglesia y Malimán. En Zonda, siguen las labores de conformación de barreras y defensas en cuatro frentes de trabajo, iniciadas hace una semana, con el objetivo de mitigar el impacto de futuras crecientes y reforzar la seguridad hídrica en zonas vulnerables.

Desde el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía se recuerda a la comunidad la importancia de circular con extrema precaución, respetar las indicaciones del personal en ruta y evitar transitar por sectores afectados durante episodios de lluvias o crecientes, ya que las condiciones pueden variar de manera repentina. Los equipos de Vialidad e Hidráulica continúan trabajando en territorio y monitoreando la evolución de la situación para mantener informada a la población.

