viernes 23 de enero 2026

Encuentro clave

Orrego, junto con organismos internacionales multilaterales de crédito en España

El Gobernador de San Juan mantuvo encuentros con autoridades del BID y la CAF en el marco de su agenda oficial en Madrid, durante su participación en una feria internacional de turismo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En el marco de una intensa agenda desarrollada en España, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, mantuvo este viernes una serie de reuniones estratégicas con organismos internacionales multilaterales de crédito, con el objetivo de fortalecer vínculos de cooperación y analizar posibles líneas de trabajo conjuntas orientadas al desarrollo productivo, la innovación y el crecimiento sostenible.

Las actividades se desarrollaron durante su participación en FITUR, la feria de turismo más importante del mundo que se realiza en Madrid, y estuvieron centradas en encuentros con dos actores clave del financiamiento internacional: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, organismos que cumplen un rol central en el acompañamiento de políticas públicas y proyectos de inversión en la región.

En ese marco, Orrego -acompañado por el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero- se reunió con Fabrizio Opertti, gerente del sector Productividad, Comercio e Innovación del BID, y con Jaime Granados Brenes, jefe de División de Comercio e Inversión del mismo organismo. Además, mantuvo un encuentro con Cristian Asinelli, vicepresidente de la CAF.

Durante las reuniones se intercambiaron miradas sobre los principales desafíos que atraviesa América Latina y se exploraron oportunidades de financiamiento y cooperación técnica, con foco en agendas vinculadas a la productividad, el comercio, la innovación y el desarrollo territorial.

Agenda oficial en FITUR

Las reuniones con los organismos multilaterales se suman a la agenda que el gobernador viene desarrollando desde el miércoles en FITUR, donde San Juan integra el stand argentino y busca posicionarse como destino turístico y de inversiones.

Tal como se informó el jueves, Orrego encabezó encuentros con operadores turísticos y de eventos del sector privado, entre ellos Miguel Ángel Hernández, director Global de Desarrollo de Negocios y Alianzas de HBX, considerado el mayor banco de camas del mundo. También hubo contactos con representantes de EXPOLAGOS, organizadores de una feria binacional de destinos patagónicos, que ofrecieron a San Juan participar como único destino invitado.

Cabe destacar que la presencia del gobernador en Madrid responde a una invitación especial realizada por el secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, y el director regional de ONU Turismo, Gustavo Santos. La comitiva sanjuanina viajó bajo un programa financiado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

