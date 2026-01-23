Orrego, junto con organismos internacionales multilaterales de crédito en España

En el marco de una intensa agenda desarrollada en España, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego , mantuvo este viernes una serie de reuniones estratégicas con organismos internacionales multilaterales de crédito, con el objetivo de fortalecer vínculos de cooperación y analizar posibles líneas de trabajo conjuntas orientadas al desarrollo productivo, la innovación y el crecimiento sostenible.

Las actividades se desarrollaron durante su participación en FITUR, la feria de turismo más importante del mundo que se realiza en Madrid, y estuvieron centradas en encuentros con dos actores clave del financiamiento internacional: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, organismos que cumplen un rol central en el acompañamiento de políticas públicas y proyectos de inversión en la región.

En ese marco, Orrego -acompañado por el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero- se reunió con Fabrizio Opertti, gerente del sector Productividad, Comercio e Innovación del BID, y con Jaime Granados Brenes, jefe de División de Comercio e Inversión del mismo organismo. Además, mantuvo un encuentro con Cristian Asinelli, vicepresidente de la CAF.

Durante las reuniones se intercambiaron miradas sobre los principales desafíos que atraviesa América Latina y se exploraron oportunidades de financiamiento y cooperación técnica, con foco en agendas vinculadas a la productividad, el comercio, la innovación y el desarrollo territorial.

Agenda oficial en FITUR

Las reuniones con los organismos multilaterales se suman a la agenda que el gobernador viene desarrollando desde el miércoles en FITUR, donde San Juan integra el stand argentino y busca posicionarse como destino turístico y de inversiones.

Tal como se informó el jueves, Orrego encabezó encuentros con operadores turísticos y de eventos del sector privado, entre ellos Miguel Ángel Hernández, director Global de Desarrollo de Negocios y Alianzas de HBX, considerado el mayor banco de camas del mundo. También hubo contactos con representantes de EXPOLAGOS, organizadores de una feria binacional de destinos patagónicos, que ofrecieron a San Juan participar como único destino invitado.

Cabe destacar que la presencia del gobernador en Madrid responde a una invitación especial realizada por el secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, y el director regional de ONU Turismo, Gustavo Santos. La comitiva sanjuanina viajó bajo un programa financiado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI).