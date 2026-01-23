viernes 23 de enero 2026

Luego de la tormenta

Siguen apareciendo imágenes impactantes del granizo en Iglesia

En las redes sociales, vecinos comparten videos y fotos de lo que dejó la tormenta de este jueves en Rodeo y los alrededores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las impactantes imágenes de la tormenta de agua y granizo en Iglesia.

Las impactantes imágenes de la tormenta de agua y granizo en Iglesia.

La violenta tormenta acompañada por granizo que afectó a Iglesia este jueves, sigue generando impacto. A medida que pasan las horas, siguen apareciendo imágenes del durante y el después del registro del fenómeno.

Además de los daños en los cultivos, los vecinos vieron colapsada la Avenida Santo Domingo, la principal de Rodeo, que quedó como un río. A su lado, los árboles perdieron gran cantidad de hojas, lo que mostró el impacto de la piedra.

Desde la Municipalidad de Iglesia informaron que la tormenta fue importante y afectó diversas zonas y distritos del departamento. Durante la noche del jueves se realizaron visitas y asistencias a varias familias damnificadas y, desde muy temprano este viernes, diferentes comisiones comenzaron a trabajar en el relevamiento integral de los daños.

Mientras que, entre los cultivos más afectados se encuentran duraznos, zapallos de distintas variedades, papas y porotos, producciones clave para la economía de la zona que en algunos casos quedaron arrasados.

Mirá las imágenes

View this post on Instagram

