jueves 22 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Información importante

RedTulum anunció cortes y desvíos por la Vuelta a San Juan 2026: el detalle de cada etapa

La tradicional competencia ciclística se correrá del 23 de enero al 1 de febrero, con diez jornadas que atravesarán nueve departamentos de la provincia y modificaciones clave en la circulación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Extienden validez de los pases de transporte en los colectivos de la Red Tulum para personas con discapacidad.

Extienden validez de los pases de transporte en los colectivos de la Red Tulum para personas con discapacidad.

La cuenta regresiva para la Vuelta a San Juan 2026 ya empezó y, con ella, los cambios en el tránsito. Desde la Dirección de Coordinación de RedTulum informaron las disposiciones especiales de circulación que regirán durante el desarrollo de la competencia, que se disputará entre el 23 de enero y el 1 de febrero y recorrerá gran parte del territorio sanjuanino.

Lee además
Ciclismo sanjuanino.
Cuenta regresiva

Mapa por mapa: atravesando casi todos los departamentos, así será el recorrido de la Vuelta a San Juan
en espana, orrego se reunio con operadores turisticos del sector privado
Encuentro clave

En España, Orrego se reunió con operadores turísticos del sector privado

Según precisaron desde el organismo, el evento contará con diez jornadas de competencia y tendrá impacto directo en la circulación vehicular de nueve departamentos. Por ese motivo, se implementarán cortes totales y parciales, además de desvíos temporarios en distintos horarios, de acuerdo a cada etapa.

La actividad comenzará el viernes 23 de enero con el Prólogo en Santa Lucía, entre las 16 y la medianoche, con un circuito urbano que tendrá como punto de partida y llegada la intersección de calles Colón y Tomás Edison, tras diez giros al trazado previsto.

  • El sábado 24 se correrá la Etapa 1, desde las 15:30 hasta las 20:30, con salida desde las inmediaciones de Plaza 25 de Mayo y un extenso recorrido que unirá Capital y Pocito, para finalizar en la zona del Estadio Aldo Cantoni. Un día después, el domingo 25, la Etapa 2 se disputará íntegramente en Sarmiento, partiendo desde Media Agua y culminando en Pedernal, tras atravesar rutas nacionales y provinciales.
  • La Etapa 3 será el lunes 26 en Pocito, con un circuito cerrado que partirá desde Calle 5 y Vidart y se repetirá en cuatro oportunidades. El martes 27 llegará uno de los momentos más esperados con la contrarreloj individual en Rivadavia, que unirá la Avenida Ignacio de la Roza con el Dique Punta Negra a través de la Ruta Interlagos.
  • El miércoles 28, la Etapa 5 recorrerá Rivadavia y Ullum, con largada en el Parque de Rivadavia y llegada frente al Complejo Científico Forense, atravesando zonas clave como el paredón del Dique Punta Negra. En tanto, el jueves 29, la Etapa 6 volverá a Sarmiento y se extenderá por Pocito y Rawson, con un trazado que incluirá avenidas centrales y la Circunvalación.
  • El viernes 30 se correrá la Etapa 7, conocida como “El Colorado”, una de las más exigentes, que comenzará temprano, entre las 7:30 y las 14:30, con salida desde Santa Lucía y final en el Alto del Colorado, atravesando rutas nacionales y provinciales hacia la zona de montaña.
  • El sábado 31 será el turno de la Etapa 8, que unirá Santa Lucía, 9 de Julio y Caucete, con paso por el Paraje Vallecito y un circuito final que culminará en el mismo punto de partida. Finalmente, el domingo 1 de febrero, la Vuelta bajará el telón con la Etapa 9 en Capital, con ocho giros completos al anillo interno de la Avenida de Circunvalación y llegada en la intersección con Mendoza.

Desde RedTulum recomendaron a los conductores planificar los traslados con anticipación, respetar la señalización y las indicaciones del personal afectado al operativo, ya que los cortes y desvíos se extenderán durante varias horas en cada jornada. La Vuelta a San Juan vuelve a poner a la provincia en el centro del ciclismo internacional, pero también exigirá paciencia y organización para convivir con el movimiento de la competencia.

Temas
Seguí leyendo

Conmoción en San Juan por la muerte de una empresaria de renombre

Confirman que en San Juan hay casos sospechos de gripe H3N2, que están siendo estudiados en el Malbrán

La Feria Agroproductiva tendrá 32 ediciones este año: mirá las fechas y lugares

Después de 5 años del terremoto que afectó su estructura, repararán el Auditorio Juan Victoria

Una joven sanjuanina creó un sistema que permite descontaminar tierra y agua con plantas

Susana Seguin, de niña prodigio ganadora del Premio Saint-Exupéry en Argentina a doctora en Literatura de la Sorbona donde siguen sus logros

"Para los que dicen que en San Juan no hay playas": el video que muestra un encantador paisaje y es viral

Orrego llegó a España para potenciar a San Juan como destino turístico

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
conmocion en san juan por la muerte de una empresaria de renombre
Dolor

Conmoción en San Juan por la muerte de una empresaria de renombre

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Belén Heredia, la joven sanjuanina que creó un sistema para limpiar suelos contaminados utilizando plantas.
Innovación

Una joven sanjuanina creó un sistema que permite descontaminar tierra y agua con plantas

El SMN emitió un alerta amarilla por tormentas para el Gran San Juan y alrededores.
Importante

Emiten un nuevo alerta por tormentas en la provincia: esta vez afecta al Gran San Juan y alrededores

Clausuraron un taller en Albardón y secuestraron un auto con las medidas de seguridad adulteradas.
Operativo

Clausuraron un taller mecánico sanjuanino y secuestraron un auto

Aparecieron los cuatro hermanitos que habían desaparecido en San Juan video
Alivio

Aparecieron los cuatro hermanitos que habían desaparecido en San Juan

Así aparecieron los hermanitos que eran intensamente buscados en San Juan video
En Santa Lucía

Así aparecieron los hermanitos que eran intensamente buscados en San Juan

Te Puede Interesar

Los sanjuaninos acortan cada vez más sus vacaciones y eligen destinos fuera del país
Tendencia

Los sanjuaninos acortan cada vez más sus vacaciones y eligen destinos fuera del país

Por Redacción Tiempo de San Juan
Son dos los detenidos en San Juan por los 64 kilos de cocaína y buscan al camionero norteño
Hallazgo

Son dos los detenidos en San Juan por los 64 kilos de cocaína y buscan al camionero norteño

El Gordo Tutuca irá al penal durante seis meses por múltiples robos
Condena

"El Gordo Tutuca" irá al penal durante seis meses por múltiples robos

¡Se largó!: fuertes chaparrones se registraron en toda la provincia
Clima

¡Se largó!: fuertes chaparrones se registraron en toda la provincia

Por qué delito acusarían a los padres de los niños buscados y el motivo por el que perdieron la custodia de sus hijos
Tras el revuelo

Por qué delito acusarían a los padres de los niños buscados y el motivo por el que perdieron la custodia de sus hijos