RedTulum anunció cortes y desvíos por la Vuelta a San Juan 2026: el detalle de cada etapa

La cuenta regresiva para la Vuelta a San Juan 2026 ya empezó y, con ella, los cambios en el tránsito. Desde la Dirección de Coordinación de RedTulum informaron las disposiciones especiales de circulación que regirán durante el desarrollo de la competencia, que se disputará entre el 23 de enero y el 1 de febrero y recorrerá gran parte del territorio sanjuanino.

Según precisaron desde el organismo, el evento contará con diez jornadas de competencia y tendrá impacto directo en la circulación vehicular de nueve departamentos. Por ese motivo, se implementarán cortes totales y parciales, además de desvíos temporarios en distintos horarios, de acuerdo a cada etapa.

La actividad comenzará el viernes 23 de enero con el Prólogo en Santa Lucía, entre las 16 y la medianoche, con un circuito urbano que tendrá como punto de partida y llegada la intersección de calles Colón y Tomás Edison, tras diez giros al trazado previsto.

El sábado 24 se correrá la Etapa 1, desde las 15:30 hasta las 20:30, con salida desde las inmediaciones de Plaza 25 de Mayo y un extenso recorrido que unirá Capital y Pocito, para finalizar en la zona del Estadio Aldo Cantoni. Un día después, el domingo 25, la Etapa 2 se disputará íntegramente en Sarmiento, partiendo desde Media Agua y culminando en Pedernal, tras atravesar rutas nacionales y provinciales.

La Etapa 3 será el lunes 26 en Pocito, con un circuito cerrado que partirá desde Calle 5 y Vidart y se repetirá en cuatro oportunidades. El martes 27 llegará uno de los momentos más esperados con la contrarreloj individual en Rivadavia, que unirá la Avenida Ignacio de la Roza con el Dique Punta Negra a través de la Ruta Interlagos.

El miércoles 28, la Etapa 5 recorrerá Rivadavia y Ullum, con largada en el Parque de Rivadavia y llegada frente al Complejo Científico Forense, atravesando zonas clave como el paredón del Dique Punta Negra. En tanto, el jueves 29, la Etapa 6 volverá a Sarmiento y se extenderá por Pocito y Rawson, con un trazado que incluirá avenidas centrales y la Circunvalación.

El viernes 30 se correrá la Etapa 7, conocida como “El Colorado”, una de las más exigentes, que comenzará temprano, entre las 7:30 y las 14:30, con salida desde Santa Lucía y final en el Alto del Colorado, atravesando rutas nacionales y provinciales hacia la zona de montaña.

El sábado 31 será el turno de la Etapa 8, que unirá Santa Lucía, 9 de Julio y Caucete, con paso por el Paraje Vallecito y un circuito final que culminará en el mismo punto de partida. Finalmente, el domingo 1 de febrero, la Vuelta bajará el telón con la Etapa 9 en Capital, con ocho giros completos al anillo interno de la Avenida de Circunvalación y llegada en la intersección con Mendoza.

Desde RedTulum recomendaron a los conductores planificar los traslados con anticipación, respetar la señalización y las indicaciones del personal afectado al operativo, ya que los cortes y desvíos se extenderán durante varias horas en cada jornada. La Vuelta a San Juan vuelve a poner a la provincia en el centro del ciclismo internacional, pero también exigirá paciencia y organización para convivir con el movimiento de la competencia.