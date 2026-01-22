jueves 22 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Dolor

Conmoción en San Juan por la muerte de una empresaria de renombre

La noticia fue confirmada por la Unión Industrial de San Juan, que destacó el legado de Adriana Martignoni en el ámbito industrial y su compromiso con el fortalecimiento del rol de la mujer en el sector.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La comunidad industrial de San Juan atraviesa horas de profundo pesar tras conocerse el muerte de Adriana Martignoni, reconocida empresaria local y directora técnica de la firma Bio Asist S.A. La noticia fue confirmada en las últimas horas por la Unión Industrial de San Juan (UISJ), que expresó su dolor por una partida que calificaron como inesperada.

Lee además
asi aparecieron los hermanitos que eran intensamente buscados en san juan video
En Santa Lucía

Así aparecieron los hermanitos que eran intensamente buscados en San Juan
san juan vuelve a ser capital del ciclismo con una nueva edicion de la vuelta
Cuenta regresiva

San Juan vuelve a ser capital del ciclismo con una nueva edición de la Vuelta

Martignoni fue una figura clave dentro del entramado industrial sanjuanino y dejó una huella imborrable, especialmente por su compromiso con el fortalecimiento del rol de la mujer en el sector. En 2017 impulsó y fundó el Departamento Mujer de la UISJ, un espacio pionero destinado a acompañar y promover el desarrollo de mujeres vinculadas a la industria, tanto al frente de empresas como en proyectos emprendedores.

En aquel momento, la empresaria destacaba la necesidad de generar instancias de capacitación, contención y estímulo para mujeres con inquietudes productivas y sociales, con el objetivo de ampliar su participación activa en el ámbito industrial.

A casi una década de aquel hito, su fallecimiento generó un fuerte impacto entre colegas, instituciones y referentes del sector. Desde la UISJ la despidieron con sentidas palabras, definiéndola como una empresaria tenaz, comprometida y profundamente humana, cuya generosidad y calidez se reflejaban en cada acción cotidiana.

“Su ejemplo permanece vivo en los valores que defendió y en la huella profunda que dejó en la comunidad industrial y humana de San Juan”, señalaron desde la entidad, remarcando que su legado será una guía para continuar construyendo una industria más sólida y solidaria.

El Colegio Médico de San Juan también expresó su pesar por la muerte de Martignoni, a quien destacaron como una proveedora de trayectoria y vínculo cercano con la institución.

Según trascendió, la empresaria falleció como consecuencia de una enfermedad que en los últimos tiempos la había llevado a residir en Córdoba, donde se encontraba realizando un tratamiento médico.

Temas
Seguí leyendo

Habló la tía a cargo de los niños que estaban desaparecidos: "Le metieron una cachetada y lo subieron al remis"

Confirman que en San Juan hay casos sospechos de gripe H3N2, que están siendo estudiados en el Malbrán

Aparecieron los cuatro hermanitos que habían desaparecido en San Juan

Barrick logra un aval en Chile que podría despertar un proyecto de oro dormido en San Juan

Emiten un nuevo alerta por tormentas en la provincia: esta vez afecta al Gran San Juan y alrededores

"Para los que dicen que en San Juan no hay playas": el video que muestra un encantador paisaje y es viral

Orrego llegó a España para potenciar a San Juan como destino turístico

Video: viajaba en moto y terminó en el piso tras protagonizar un choque en pleno centro sanjuanino

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Belén Heredia, la joven sanjuanina que creó un sistema para limpiar suelos contaminados utilizando plantas.
Innovación

Una joven sanjuanina creó un sistema que permite descontaminar tierra y agua con plantas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El SMN emitió un alerta amarilla por tormentas para el Gran San Juan y alrededores.
Importante

Emiten un nuevo alerta por tormentas en la provincia: esta vez afecta al Gran San Juan y alrededores

Belén Heredia, la joven sanjuanina que creó un sistema para limpiar suelos contaminados utilizando plantas.
Innovación

Una joven sanjuanina creó un sistema que permite descontaminar tierra y agua con plantas

Clausuraron un taller en Albardón y secuestraron un auto con las medidas de seguridad adulteradas.
Operativo

Clausuraron un taller mecánico sanjuanino y secuestraron un auto

Aparecieron los cuatro hermanitos que habían desaparecido en San Juan video
Alivio

Aparecieron los cuatro hermanitos que habían desaparecido en San Juan

Habló la tía a cargo de los niños que estaban desaparecidos: Le metieron una cachetada y lo subieron al remis video
Video

Habló la tía a cargo de los niños que estaban desaparecidos: "Le metieron una cachetada y lo subieron al remis"

Te Puede Interesar

Así aparecieron los hermanitos que eran intensamente buscados en San Juan video
En Santa Lucía

Así aparecieron los hermanitos que eran intensamente buscados en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
El hotel Del Bono Park permanece cerrado desde el 12 y hasta el 25 de enero para realizar obras y concentrar su operación en el Del Bono Central, en medio de una fuerte caída de la demanda en la ciudad.
Ocupación mínima y costos en alza

Cerró dos semanas el hotel Del Bono Park y dejó al descubierto la crisis de la hotelería capitalina

Conmoción en San Juan por la muerte de una empresaria de renombre
Dolor

Conmoción en San Juan por la muerte de una empresaria de renombre

En España, Orrego se reunió con operadores turísticos del sector privado
Encuentro clave

En España, Orrego se reunió con operadores turísticos del sector privado

San Juan vuelve a ser capital del ciclismo con una nueva edición de la Vuelta
Cuenta regresiva

San Juan vuelve a ser capital del ciclismo con una nueva edición de la Vuelta