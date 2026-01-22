Conmoción en San Juan por la muerte de una empresaria de renombre

La comunidad industrial de San Juan atraviesa horas de profundo pesar tras conocerse el muerte de Adriana Martignoni , reconocida empresaria local y directora técnica de la firma Bio Asist S.A. La noticia fue confirmada en las últimas horas por la Unión Industrial de San Juan (UISJ), que expresó su dolor por una partida que calificaron como inesperada.

Martignoni fue una figura clave dentro del entramado industrial sanjuanino y dejó una huella imborrable, especialmente por su compromiso con el fortalecimiento del rol de la mujer en el sector. En 2017 impulsó y fundó el Departamento Mujer de la UISJ, un espacio pionero destinado a acompañar y promover el desarrollo de mujeres vinculadas a la industria, tanto al frente de empresas como en proyectos emprendedores.

En aquel momento, la empresaria destacaba la necesidad de generar instancias de capacitación, contención y estímulo para mujeres con inquietudes productivas y sociales, con el objetivo de ampliar su participación activa en el ámbito industrial.

A casi una década de aquel hito, su fallecimiento generó un fuerte impacto entre colegas, instituciones y referentes del sector. Desde la UISJ la despidieron con sentidas palabras, definiéndola como una empresaria tenaz, comprometida y profundamente humana, cuya generosidad y calidez se reflejaban en cada acción cotidiana.

“Su ejemplo permanece vivo en los valores que defendió y en la huella profunda que dejó en la comunidad industrial y humana de San Juan”, señalaron desde la entidad, remarcando que su legado será una guía para continuar construyendo una industria más sólida y solidaria.

El Colegio Médico de San Juan también expresó su pesar por la muerte de Martignoni, a quien destacaron como una proveedora de trayectoria y vínculo cercano con la institución.

Según trascendió, la empresaria falleció como consecuencia de una enfermedad que en los últimos tiempos la había llevado a residir en Córdoba, donde se encontraba realizando un tratamiento médico.