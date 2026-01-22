jueves 22 de enero 2026

Cuenta regresiva

San Juan vuelve a ser capital del ciclismo con una nueva edición de la Vuelta

La 41ma edición de la Vuelta a San Juan fue presentada oficialmente este jueves. Etapa por etapa y los recorridos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La provincia ya palpita una nueva edición de la Vuelta a San Juan, que este año celebrará su 41ma realización y volverá a recorrer rutas y departamentos con el ciclismo como gran protagonista. La presentación oficial dejó en claro que se trata de mucho más que una competencia deportiva: es un evento que forma parte de la identidad sanjuanina.

Desde la Secretaría de Deportes se remarcó la importancia de la Vuelta como uno de los hitos del calendario anual, con un trabajo de gestión que apunta a que los ciclistas y equipos locales tengan un rol central, al mismo tiempo que se jerarquiza el nivel competitivo.

image

Uno de los ejes principales de la competencia será, una vez más, la visibilidad de la provincia. Con más de 200 kilómetros de recorrido y un trazado que atraviesa los 16 departamentos, la Vuelta se transforma en una vidriera para San Juan ante equipos y delegaciones que llegan desde distintos puntos del país y del exterior.

El acompañamiento del público aparece como otro rasgo distintivo. El ciclismo mantiene un vínculo histórico con la gente, que año tras año se vuelca a las calles y rutas para alentar y darle un marco especial a cada etapa, convirtiendo a la Vuelta en una verdadera fiesta popular.

image

Mapa por mapa: atravesando casi todos los departamentos, así será el recorrido de la Vuelta a San Juan

A continuación, la información correspondiente a las etapas, recorridos y horarios de la Vuelta a San Juan 2026.

Viernes 23 de Enero – Prologo

Concentración: Calle Colón y Tomás Edison, Santa Lucía – 19 hs

Largada: Calle Colón y Tomás Edison, Santa Lucía – 20 hs

Llegada: Calle Colón y Tomás Edison, Santa Lucía

Recorrido: Por calle Colón al norte hasta calle Cordillera de los Andes, al este hasta calle San Juan, al sur hasta calle San Lorenzo, al oeste hasta calle Colón, al norte hasta Línea de Meta.

Total del recorrido: 7,600km aprox. el giro

En la previa del Prólogo, en el mismo lugar, a partir de las 17 horas se celebrará una nueva edición de la Vuelta Inclusiva.

Sábado 24 de Enero – ETAPA 1 (CAPITAL-SARMIENTO-ALBARDÓN-CAPITAL)

Concentración: Plaza 25 de Mayo, Capital – 14.15 hs

Largada: Plaza 25 de Mayo, Capital – 14.15 hs

Llegada: Estadio Aldo Cantoni, Capital

Tren Controlado: Por calle Mendoza al sur hasta cruce con Av. Circunvalación, Vía Oficial KM0 (2km aprox.)

Recorrido: Por calle Mendoza al sur hasta Calle 5, empalmar Av. Joaquín Uñac hasta Calle 11 (Pocito), al este hasta Ruta 40, al sur hasta Ruta 295 (Sarmiento), al este hasta Ruta 246, al norte calle La Plata, continuar al norte hasta calle Rawson (San Martín), al oeste hasta empalmar calle Nacional y continuar al norte hasta calle Aguilera (Angaco), al oeste hasta calle Sarmiento (Albardón), continuar hasta Ruta 40, al sur hasta Av. Circunvalación, ingresar al anillo y salir en Av. Ignacio de la Roza (Capital), al este hasta calle Urquiza, al norte hasta Línea de Meta frente al Estadio Aldo Cantoni.

Total del recorrido: 138,500km aprox.

Domingo 25 de Enero – ETAPA 2 (MEDIA AGUA - PEDERNAL)

Concentración: Plaza de Media Agua, frente Municipalidad de Sarmiento – 14.15 hs

Largada: Plaza de Media Agua, frente Municipalidad de Sarmiento – 15.30 hs

Llegada: Pedernal

Tren Controlado: Por calle Rivadavia al oeste hasta calle José Ares, al norte hasta calle Barboza, al oeste hasta Ruta 40, al sur hasta cruce con calle Av. Uruguay, Vía Oficial KM0 (1,600km aprox.)

Recorrido: Por Ruta 40 al sur hasta calle Aranda, al este hasta calle Bufano, al norte hasta calle Doncel, al oeste hasta calle 25 de Mayo, al norte hasta Ruta 319, al este hasta calle Bufano, al norte hasta calle Carmona, al oeste hasta Ruta 246, al norte hasta Ruta 295, al oeste hasta calle Mendoza, al sur hasta calle Salvador María del Carril, al este hasta calle Fray Justo Santa María de Oro (Colonia Fiscal), al sur hasta Ruta 40, continuar al sur nuevamente hasta calles Aranda, Bufano, Doncel, 25 de Mayo, al norte hasta calle Barboza, al oeste hasta cruzar Ruta 40 y empalmar Ruta 153, pasando por Cañada Honda, Los Berros y finalizar en la localidad de Pedernal.

Total del recorrido: 131km aprox.

LUNES 26 DE ENERO – ETAPA 3 (POCITO)

Concentración: Calle 5 y Vidart, Pocito - 14.15 hs

Largada: Calle 5 y Vidart, Pocito - 15.30 hs

Llegada: Calle 5 y Vidart, Pocito

Tren Controlado: Por Calle 5 al este hasta cruce con calle Lemos, Vía Oficial KM0 (1,300km aprox.)

Recorrido: Por Calle 5 al este hasta calle Mendoza, al sur por Av. Joaquín Uñac hasta Calle 14, al oeste hasta calle Aberastain, al norte hasta Calle 11, al oeste hasta calle Chacabuco, al norte hasta Calle 5, al este hasta Línea de Meta en cruce con calle Vidart. Este circuito se recorrerá en cuatro oportunidades.

Total del recorrido: 140,900km aprox.

MARTES 27 DE ENERO – ETAPA 4 CONTRA RELOJ INDIVIDUAL (ZONDA - ULLUM)

Concentración: Municipalidad de Zonda. - 14.15 hs

Largada: Av. José Ignacio de la Roza y Mons. Gallardo, Zonda – 15.30 hs

Llegada: Mirador de Punta Negra

Recorrido: Por Av. José Ignacio de la Roza al norte, pasando por Camping Municipal Cerro Blanco, hasta Ruta Interlagos, al oeste ascenso hasta Parador Punta Negra.

Total del recorrido: 12,500km aprox.

MIÉRCOLES 28 DE ENERO – ETAPA 5 (PUNTA NEGRA)

Concentración: Frente al Parque Municipal de Rivadavia – 14.15 hs

Largada: Calle Rastreador Calívar frente Parque Municipal de Rivadavia – 15.30 hs

Llegada: Av. Libertador Gral. San Martín frente al Complejo Forense, Rivadavia

Tren Controlado: Por calle Rastreador Calívar al norte hasta girar al oeste en rotonda de Av. Libertador Gral. San Martín, continuar y frente a Plaza 20 de Noviembre, Vía Oficial KM0 (1,200km aprox.)

Recorrido: Por Av. Libertador Gral. San Martín al oeste hasta calle Galíndez, al norte hasta girar en la rotonda al oeste por Ruta 60, paredón Dique de Ullum, hasta calle Arnobio Sánchez, Valentín Ruiz, hasta cruce con calle Hermógenes Ruiz. Desde este punto se recorrerán tres giros al circuito comprendido por calles Aviadores Españoles, paredón Dique Punta Negra, Ruta Interlagos, calle Las Moras, Hermógenes Ruiz hasta nuevamente calle Aviadores Españoles. Cumplidos los tres giros girar al oeste por calle Valentín Ruiz, Arnobio Sánchez, Ruta 60, paredón Dique de Ullum, hasta rotonda calle Galíndez, al sur hasta Av. Libertador Gral. San Martín, al este hasta Línea de Meta frente a Complejo Forense de Rivadavia.

Total del recorrido: 138,700km aprox

JUEVES 29 DE ENERO – ETAPA 6 (MEDIA AGUA - CAPITAL - MEDIA AGUA)

Concentración: Plaza de Media Agua, frente Municipalidad de Sarmiento – 14.15 hs

Largada: Plaza de Media Agua, frente Municipalidad de Sarmiento – 15.30 hs

Llegada: Plaza de Media Agua, frente Municipalidad de Sarmiento

Tren Controlado: Por calle Rivadavia al oeste hasta calle José Ares, al norte hasta calle Barboza, al oeste hasta Ruta 40, al norte hasta cruzar las vías del tren, Vía Oficial KM0 (1,300km aprox.)

Recorrido: Por Ruta 40 hacia el norte hasta Calle 14 (Pocito), al oeste hasta calle Aberastain, al norte hasta Calle 11, al este hasta rotonda Av. Joaquín Uñac, al norte hasta empalmar calle Mendoza (Rawson), hasta calle República del Líbano, al oeste hasta Av. España, al norte hasta Av. Circunvalación, girar al oeste e ingresar al anillo hasta salir en Acceso Sur Ruta 40, al sur hasta Av. Uruguay (Media Agua), al este hasta calle 25 de Mayo, al norte hasta calle Rivadavia, al oeste hasta Línea de Meta frente a Municipalidad de Sarmiento.

Total del recorrido: 124,300km aprox

VIERNES 30 DE ENERO – ETAPA 7 (EL COLORADO)

Concentración: Calle Gral. Paz y Aberastain, Plaza de Santa Lucía - 07.25 hs

Largada: Calle Gral. Paz y Aberastain, Plaza de Santa Lucía - 08.30 hs

Llegada: Alto del Colorado, Iglesia

Tren Controlado: Por calle Gral. Paz al este hasta calle Colón, al norte hasta cruce con Av. Libertador Gral. San Martín, Vía Oficial KM0 (1,200km aprox.)

Recorrido: Por calle Colón hacia el norte hasta Av. Benavídez (Chimbas), al oeste hasta lateral Ruta 40, al norte subida a Ruta 40, pasando puente río San Juan, rotonda ingreso departamento Albardón, continuar por Ruta 40 hasta Ruta 436 (Talacasto), girar al oeste hasta Derivador y continuar por Ruta 149 hacia el norte hasta Línea de Meta en Alto del Colorado, Iglesia.

Total del recorrido: 139,500km aprox

SÁBADO 31 DE ENERO – ETAPA 8 (DIFUNTA CORREA)

Concentración: Calle Gral. Paz y Aberastain, Plaza de Santa Lucía – 14.15 hs

Largada: Calle Gral. Paz y Aberastain, Plaza de Santa Lucía – 15.30 hs

Llegada: Calle Gral. Paz y Aberastain, Plaza de Santa Lucía

Tren Controlado: Por calle Gral. Paz al este hasta calle Colón, al sur hasta Av. Hipólito Yrigoyen, Ruta 20 hasta rotonda Monumento al Gaucho, Vía Oficial KM0 (3km aprox.)

Recorrido: Por Ruta 20 hacia el este pasando por Las Chacritas (9 de Julio), puente río San Juan, ingreso al departamento Caucete, continuar por Ruta 20 hasta rotonda e ingreso a Diagonal Sarmiento, hasta rotonda y girar al este por Av. De los Ríos hasta empalmar nuevamente Ruta 20, hasta Ruta 141, al este en dirección a Vallecito, donde se girará en sentido inverso al reloj y retornar del mismo modo por Ruta 141, Ruta 20, Av. De los Ríos, Diagonal Sarmiento, Ruta 20, hasta Av. Circunvalación (Santa Lucía), al norte hasta calle Gral. Paz, al este pasando por Línea de Meta hasta calle Colón. Al norte hasta cruce con calle San Lorenzo. Desde este punto se recorrerán dos giros al circuito comprendido por calles Colón, Cordillera de los Andes, San Juan, San Lorenzo, hasta calle Colón. Cumplidos los dos giros continuar por calle San Lorenzo hacia el oeste hasta lateral oeste de Av. Circunvalación e ingresar al anillo hasta salir en Av. Hipólito Yrigoyen. Al este hasta lateral de Av. Circunvalación, calle Gral. Paz, hasta Línea de Meta, frente a Plaza de Santa Lucía.

Total del recorrido: 142,700km aprox

DOMINGO 01 DE FEBRERO – ETAPA 9 (AV. CIRCUNVALACIÓN)

Concentración: Av. José Ignacio de la Roza y Caseros, frente Municipalidad de la Ciudad de San Juan

Largada: Av. José Ignacio de la Roza y Caseros

Llegada: Av. Circunvalación y calle Mendoza (sur)

Tren Controlado: Por Av. José Ignacio de la Roza al este hasta Av. Rawson, al sur hasta empalmar calle Güemes, hasta lateral Av. Circunvalación e ingresar al anillo y en cruce con calle Abraham Tapia, Vía Oficial KM0 (2,500km aprox.)

Recorrido: Por Av. Circunvalación al llegar a calle Mendoza (sur) se recorrerán nueve giros completos a la avenida y finalizar en Línea de Meta.

Total del recorrido: 144,600km aprox

