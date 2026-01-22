jueves 22 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Minería binacional

Barrick logra un aval en Chile que podría despertar un proyecto de oro dormido en San Juan

La aprobación del proyecto de exploración El Alto, en la cordillera chilena, reavivó las expectativas de reactivar Lama y un esquema binacional de la mano de Barrick.

Por Elizabeth Pérez
Zona de exploración de oro El Alto, en la cordillera chilena.&nbsp; Barrick consiguió autorización ambiental para prospección por dos años.&nbsp;

Zona de exploración de oro El Alto, en la cordillera chilena.  Barrick consiguió autorización ambiental para prospección por dos años. 

La reciente aprobación en Chile de un proyecto de exploración de la minera Barrick encendió expectativas mineras en San Juan. Se trata de El Alto, una iniciativa de exploración de oro y plata en la región de Atacama donde se cerró el proyecto Pascua.

Lee además
con miras en otro proyecto minero, desde barrick reconocieron que el fin de pascua lama fue por arrogancia
Autocrítica

Con miras en otro proyecto minero, desde Barrick reconocieron que el fin de Pascua Lama fue por "arrogancia"
La canadiense Barrick construye actualmetne la plataforma de lixiviación Fase 8 en la mina Veladero. Empezó en el primer trimestre del año y se espera que finalice en el primer trimestre de 2026.
Movida de fichas

Tras vender en Chile, Barrick redobla su apuesta en San Juan y el país trasandino

Si esa iniciativa avanza con resultados positivos, podría reactivar un proyecto dormido en esta provincia, Lama. Es que El Alto, la nueva apuesta de exploración de Barrick en Chile es vecina al proyecto sanjuanino Lama a pocos kilómetros de Veladero, la mina de oro que actualmente se encuentra en producción en la provincia.

Por eso es que la posibilidad de desarrollar esa iniciativa chilena ilusiona a San Juan con reactivar un esquema de trabajo binacional que beneficiaría directamente a la infraestructura local en la zona.

Un proyecto clave en la frontera

El pasado martes 20 de enero se conoció en Chile la decisión adoptada por la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la región de Atacama, que dio luz verde a la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto El Alto, una zona rica en mineralización ubicada en el área donde anteriormente se ubicaba Pascua, el frustrado proyecto binacional.

La autoridad ambiental chilena le aprobó a la Barrick la exploración de la zona por dos años, con la realización de 62 sondajes en busca de oro y plata, distribuidos en dos temporadas estivales. La empresa prometió invertir 35 millones de dólares aproximadamente en prospección, empezando apenas termine el invierno 2026.

Para San Juan, el interés no está puesto únicamente en la exploración chilena, sino en sus posibles derivaciones del lado argentino. Fuentes del sector aseguraron que, si los resultados son favorables, la empresa podría utilizar la infraestructura ya instalada en Lama, un proyecto pegado a la mina de oro Veladero que nunca fue descartado formalmente y que permanece como una reserva estratégica.

Justamente la cercanía geográfica vuelve especialmente atractivo un eventual encadenamiento productivo binacional: de confirmarse que hay oro en El Alto, el procesamiento podría apoyarse en instalaciones ya existentes del lado argentino, reduciendo costos y tiempos de desarrollo.

Además de contar con instalaciones en el proyecto sanjuanino Lama ya están comprobadas las existencias de oro y plata, aunque se sabe que el volumen es menor que del lado chileno.

El impacto en San Juan en tres claves

El efecto de la aprobación ambiental chilena abre expectativas en San Juan por tres factores:

  • Renacimiento del modelo binacional. Un eventual avance de El Alto vuelve a instalar la posibilidad de reflotar un esquema de trabajo conjunto entre Chile y Argentina, una alternativa que había quedado en suspenso tras el cierre definitivo del viejo proyecto Pascua - Lama.
  • Aprovechamiento de inversiones previas. Mientras el proyecto chileno fue cerrado hace seis años, por cuestionamientos ambientales, Lama en San Juan nunca fue abandonado por la minera Barrick. La nueva exploración en El Alto valida la utilidad de la infraestructura sanjuanina como plataforma para futuros desarrollos.
  • Validación técnica. Los 62 sondajes que se harán durante dos años -verano 2026 y 2027- permitirán determinar si la mineralización de oro detectada en Chile justifica una operación integrada con Lama en San Juan, condición clave para que el proyecto recupere viabilidad económica.

Un proceso con aval ambiental y comunitario

La aprobación ambiental en Chile no fue inmediata. El trámite demandó alrededor de un año y contó con un fuerte respaldo de las comunidades locales, según el comunicado difundido en Chile. La Declaración de Impacto Ambiental obtuvo nueve votos a favor y ninguna objeción, un dato que Barrick destacó como señal de cumplimiento técnico y ambiental.

En el sector interpretan este aval como el primer paso de un proceso más amplio que, de prosperar, podría reactivar operaciones de gran escala en ambos lados de la cordillera.

Aunque todavía en etapa exploratoria, la decisión tomada en Chile vuelve a posicionar a San Juan como un actor clave en el esquema minero regional. La eventual futura reactivación de Lama implicaría impacto directo en empleo, servicios e infraestructura, además de consolidar la integración minera con Chile.

Por ahora, el proyecto dormido sigue esperando. Pero una aprobación al otro lado de la cordillera volvió a encender una expectativa que en San Juan nunca terminó de apagarse.

Temas
Seguí leyendo

San Juan vuelve a ser capital del ciclismo con una nueva edición de la Vuelta

Habló la tía a cargo de los niños que estaban desaparecidos: "Le metieron una cachetada y lo subieron al remis"

Confirman que en San Juan hay casos sospechos de gripe H3N2, que están siendo estudiados en el Malbrán

Aparecieron los cuatro hermanitos que habían desaparecido en San Juan

Emiten un nuevo alerta por tormentas en la provincia: esta vez afecta al Gran San Juan y alrededores

"Para los que dicen que en San Juan no hay playas": el video que muestra un encantador paisaje y es viral

Orrego llegó a España para potenciar a San Juan como destino turístico

Video: viajaba en moto y terminó en el piso tras protagonizar un choque en pleno centro sanjuanino

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Proyecto Josemaría, que junto con Filo del Sol conforman Vicuña en San Juan.
Informe a inversores

Ante los mercados mundiales, Lundin confirmó a Vicuña como su proyecto estrella

Por Elizabeth Pérez

Las Más Leídas

Conmoción por el hombre que murió mientras trabajaba en una casa en Chimbas
Dolor en las redes

Conmoción por el hombre que murió mientras trabajaba en una casa en Chimbas

Una de las dos plantas de la textil Vicunha en San Juan hoy trabaja con una actividad inferior al 50%, en medio de la caída del consumo y el avance de las importaciones.
Actividad en caída

La textil líder del jean en San Juan, en tensión: menos actividad, menos empleo y más importaciones

El SMN emitió un alerta amarilla por tormentas para el Gran San Juan y alrededores.
Importante

Emiten un nuevo alerta por tormentas en la provincia: esta vez afecta al Gran San Juan y alrededores

Belén Heredia, la joven sanjuanina que creó un sistema para limpiar suelos contaminados utilizando plantas.
Innovación

Una joven sanjuanina creó un sistema que permite descontaminar tierra y agua con plantas

Aparecieron los cuatro hermanitos que habían desaparecido en San Juan video
Alivio

Aparecieron los cuatro hermanitos que habían desaparecido en San Juan

Te Puede Interesar

Habló la tía a cargo de los niños que estaban desaparecidos: Le metieron una cachetada y lo subieron al remis video
Video

Habló la tía a cargo de los niños que estaban desaparecidos: "Le metieron una cachetada y lo subieron al remis"

Por Redacción Tiempo de San Juan
San Juan vuelve a ser capital del ciclismo con una nueva edición de la Vuelta
Cuenta regresiva

San Juan vuelve a ser capital del ciclismo con una nueva edición de la Vuelta

Zona de exploración de oro El Alto, en la cordillera chilena.  Barrick consiguió autorización ambiental para prospección por dos años. 
Minería binacional

Barrick logra un aval en Chile que podría despertar un proyecto de oro dormido en San Juan

San Juan registra casos sospechos de gripe H3N2 que están siendo analizados en el Instituto Malbrán.
Salud

Confirman que en San Juan hay casos sospechos de gripe H3N2, que están siendo estudiados en el Malbrán

Violenta golpiza por celos en Caucete: prisión preventiva y 90 días de investigación para el imputado
Tribunales

Violenta golpiza por celos en Caucete: prisión preventiva y 90 días de investigación para el imputado