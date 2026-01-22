Barrick logra un aval en Chile que podría despertar un proyecto de oro dormido en San Juan

Zona de exploración de oro El Alto, en la cordillera chilena. Barrick consiguió autorización ambiental para prospección por dos años.

La reciente aprobación en Chile de un proyecto de exploración de la minera Barrick encendió expectativas mineras en San Juan. Se trata de El Alto, una iniciativa de exploración de oro y plata en la región de Atacama donde se cerró el proyecto Pascua.

Movida de fichas Tras vender en Chile, Barrick redobla su apuesta en San Juan y el país trasandino

Autocrítica Con miras en otro proyecto minero, desde Barrick reconocieron que el fin de Pascua Lama fue por "arrogancia"

Si esa iniciativa avanza con resultados positivos, podría reactivar un proyecto dormido en esta provincia, Lama. Es que El Alto, la nueva apuesta de exploración de Barrick en Chile es vecina al proyecto sanjuanino Lama a pocos kilómetros de Veladero, la mina de oro que actualmente se encuentra en producción en la provincia.

Por eso es que la posibilidad de desarrollar esa iniciativa chilena ilusiona a San Juan con reactivar un esquema de trabajo binacional que beneficiaría directamente a la infraestructura local en la zona.

Un proyecto clave en la frontera

El pasado martes 20 de enero se conoció en Chile la decisión adoptada por la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la región de Atacama, que dio luz verde a la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto El Alto, una zona rica en mineralización ubicada en el área donde anteriormente se ubicaba Pascua, el frustrado proyecto binacional.

La autoridad ambiental chilena le aprobó a la Barrick la exploración de la zona por dos años, con la realización de 62 sondajes en busca de oro y plata, distribuidos en dos temporadas estivales. La empresa prometió invertir 35 millones de dólares aproximadamente en prospección, empezando apenas termine el invierno 2026.

Para San Juan, el interés no está puesto únicamente en la exploración chilena, sino en sus posibles derivaciones del lado argentino. Fuentes del sector aseguraron que, si los resultados son favorables, la empresa podría utilizar la infraestructura ya instalada en Lama, un proyecto pegado a la mina de oro Veladero que nunca fue descartado formalmente y que permanece como una reserva estratégica.

Justamente la cercanía geográfica vuelve especialmente atractivo un eventual encadenamiento productivo binacional: de confirmarse que hay oro en El Alto, el procesamiento podría apoyarse en instalaciones ya existentes del lado argentino, reduciendo costos y tiempos de desarrollo.

Además de contar con instalaciones en el proyecto sanjuanino Lama ya están comprobadas las existencias de oro y plata, aunque se sabe que el volumen es menor que del lado chileno.

El impacto en San Juan en tres claves

El efecto de la aprobación ambiental chilena abre expectativas en San Juan por tres factores:

Renacimiento del modelo binacional. Un eventual avance de El Alto vuelve a instalar la posibilidad de reflotar un esquema de trabajo conjunto entre Chile y Argentina, una alternativa que había quedado en suspenso tras el cierre definitivo del viejo proyecto Pascua - Lama.

Un eventual avance de El Alto vuelve a instalar la posibilidad de reflotar un esquema de trabajo conjunto entre Chile y Argentina, una alternativa que había quedado en suspenso tras el cierre definitivo del viejo proyecto Pascua - Lama. Aprovechamiento de inversiones previas . Mientras el proyecto chileno fue cerrado hace seis años, por cuestionamientos ambientales, Lama en San Juan nunca fue abandonado por la minera Barrick. La nueva exploración en El Alto valida la utilidad de la infraestructura sanjuanina como plataforma para futuros desarrollos.

. Mientras el proyecto chileno fue cerrado hace seis años, por cuestionamientos ambientales, Lama en San Juan nunca fue abandonado por la minera Barrick. La nueva exploración en El Alto valida la utilidad de la infraestructura sanjuanina como plataforma para futuros desarrollos. Validación técnica. Los 62 sondajes que se harán durante dos años -verano 2026 y 2027- permitirán determinar si la mineralización de oro detectada en Chile justifica una operación integrada con Lama en San Juan, condición clave para que el proyecto recupere viabilidad económica.

Un proceso con aval ambiental y comunitario

La aprobación ambiental en Chile no fue inmediata. El trámite demandó alrededor de un año y contó con un fuerte respaldo de las comunidades locales, según el comunicado difundido en Chile. La Declaración de Impacto Ambiental obtuvo nueve votos a favor y ninguna objeción, un dato que Barrick destacó como señal de cumplimiento técnico y ambiental.

En el sector interpretan este aval como el primer paso de un proceso más amplio que, de prosperar, podría reactivar operaciones de gran escala en ambos lados de la cordillera.

Aunque todavía en etapa exploratoria, la decisión tomada en Chile vuelve a posicionar a San Juan como un actor clave en el esquema minero regional. La eventual futura reactivación de Lama implicaría impacto directo en empleo, servicios e infraestructura, además de consolidar la integración minera con Chile.

Por ahora, el proyecto dormido sigue esperando. Pero una aprobación al otro lado de la cordillera volvió a encender una expectativa que en San Juan nunca terminó de apagarse.