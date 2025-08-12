martes 12 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Movida de fichas

Tras vender en Chile, Barrick redobla su apuesta en San Juan y el país trasandino

La canadiense Barrick vendió el yacimiento Alturas, y apuesta por Veladero y El Alto, en la zona de cierre de Pascua Lama.

Por Elizabeth Pérez
La canadiense Barrick construye actualmetne la plataforma de lixiviación Fase 8 en la mina Veladero. Empezó en el primer trimestre del año y se espera que finalice en el primer trimestre de 2026.

La canadiense Barrick construye actualmetne la plataforma de lixiviación Fase 8 en la mina Veladero. Empezó en el primer trimestre del año y se espera que finalice en el primer trimestre de 2026.

La gigante canadiense Barrick no para de moverse y sus últimas actividades –que tocan, o rozan a San Juan- lo confirman. En una jugada de optimizar su cartera de activos, vendió un proyecto en Chile y ahora planea enfocarse en otros operaciones y exploraciones de oro y cobre: El Alto en Chile y Veladero en la provincia.

Lee además
La canadiense Barrick construye actualmetne la plataforma de lixiviación Fase 8 en la mina Veladero. Empezó en el primer trimestre del año y se espera que finalice en el primer trimestre de 2026.
Sorpresa

Barrick se renueva: los dos cambios en la minera canadiense que llaman la atención
Novedades en minería: la Nación simplificó la Ley de Inversiones Mineras.
Polémica

El picante cruce entre Barrick y las empresas mineras de CAEM: de "el RIGI no alcanza" al renacer de una vieja rivalidad

La noticia más resonante de la semana es que Barrick acaba de vender su Proyecto Alturas en Chile, a una filial de Boroo Pte Ltd (Singapur). La transacción se cerró por un pago inicial de 50 millones de dólares en efectivo, y además Barrick recibirá una regalía del 0,5% sobre el oro y la plata que se produzcan, hasta que se alcancen los 2 millones de onzas, según el comunicado oficial.

El CEO de Barrick, Mark Bristow, explicó que esta venta es parte de su estrategia para optimizar su portafolio y enfocarse en operaciones de oro y cobre de primera línea, que sean sostenibles y de larga duración.

En realidad, la minera canadiense que ha estado presente por cerca de 30 años en Chile, quiere enfocarse ahora en proyectos clave para ellos, como Norte Abierto y principalmente El Alto. Según fuentes cercanas a la minera, desde 2019 que la canadiense busca oportunidades para encontrar y operar minas de oro y cobre de clase mundial en ese país.

Con esta venta la minera podrá aumentar el enfoque en esos proyectos. El Alto es un proyecto vecino a San Juan, cruzando la cordillera, que está ubicado en la zona de cierre de Pascua Lama.

Veladero, y la extensión de su vida útil

Para la mina insignia de Barrick en San Juan, Veladero, la prioridad sigue siendo clara, encontrar nuevas onzas de oro para extender su vida útil. De hecho, el propio CEO de Barrick, Bristow, ya lo había dicho: la búsqueda de más recursos para Veladero y otros yacimientos cercanos es el foco prioritario de los esfuerzos de exploración.

En el informe del segundo trimestre del año que acaba de difundir la compañía informó en sus planes un intenso programa de exploración que combina perforaciones cerca de la mina con una revisión a escala de distrito. Están buscando sistemas de oro oxidado de alta sulfuración, similares a los de Veladero, en las zonas aledañas llamadas Porfiada, Argenta, Filo Norte y The Wall. Y parece que ya hay buenas noticias:

  • En Porfiada, a cinco kilómetros al norte de Veladero, las perforaciones ya confirmaron un sistema similar al de la mina sanjuanina. Hay una superficie enorme de 1,4 kilómetros por 500 metros, y algunos pozos arrojaron intersecciones muy prometedoras, como 34,5 metros con 1,93 gramos por tonelada de oro.
  • En el Bloque Argenta, a cinco kilómetros al sur, también están perforando para probar una extensión del yacimiento ya explotado. Un pozo reciente dio 21,4 metros con 0,56 gramos por tonelada de oro, lo que abre una posible extensión de 500 metros del canal de mineral. Las perforaciones de seguimiento siguen en marcha.

Producción en San Juan

En cuanto a la producción, en el segundo trimestre de 2025, Veladero tuvo una baja del 13% en comparación con el primer trimestre, lo cual ya estaba planificado por una menor cantidad de onzas recuperables depositadas. Pero la minera sigue invirtiendo a futuro: la construcción de la plataforma de lixiviación Fase 8 arrancó en el primer trimestre y se espera que finalice para el primer trimestre de 2026. Este proyecto tiene un costo estimado de entre 250 y 270 millones de dólares.

Temas
Seguí leyendo

Subastan 14 vehículos de una empresa que fue denunciada en San Juan por presuntas estafas

"Chequeras": advierten sobre un nuevo tipo de estafa con casas del IPV, cómo cuidarse

Mi Amigo Invencible llega a San Juan con un show especial para celebrar los 10 años de "La Danza de los Principiantes"

'San Juan premia su poncho': un reconocimiento al identitario legado artesanal

Las estaciones de servicio sanjuaninas serán promotoras turísticas: de qué se trata la propuesta

¿El edificio de Radio Sarmiento será la sede de PAMI en San Juan?

La jornada del martes arrancó movida en San Juan con un temblor de Magnitud 3.5

Sin acuerdo, el Gobierno de San Juan y gremios docentes volverán a reunirse el jueves

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
subastan 14 vehiculos de una empresa que fue denunciada en san juan por presuntas estafas
Caso Márquez y Asociados

Subastan 14 vehículos de una empresa que fue denunciada en San Juan por presuntas estafas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Expropiaciones: aseguran que un fallo de la Corte pone en jaque el pedido de investigar al juez Pagés
Jurisprudencia

Expropiaciones: aseguran que un fallo de la Corte pone en jaque el pedido de investigar al juez Pagés

Murió Pablo Lara, el parapentista sanjuanino que se accidentó en el dique de Ullum
Dolor

Murió Pablo Lara, el parapentista sanjuanino que se accidentó en el dique de Ullum

Del flechazo... al porrazo: el video de una parejita sanjuanina que explota en las redes
Viral

Del flechazo... al porrazo: el video de una parejita sanjuanina que explota en las redes

Foto captura: Infoalbardón
Gresca

Video: en Albardón terminaron a las piñas, a pocos metros del Parque Latinoamericano

Su esposo y sus hijos la esclavizaron 20 años: Así la rescataron
Horror

Su esposo y sus hijos la esclavizaron 20 años: Así la rescataron

Te Puede Interesar

La Ruta 40 Sur, entre Tres Esquinas y Cochagual, con obra suspendida. Orrego busca destrabarla urgentemente.
Optimismo

La obra de la Ruta 40 Sur, con 146 obreros de vacaciones: ¿cerca de destrabarse?

Por Miriam Walter
El tremendo video de un vuelco en La Bebida, con un auto que terminó en el canal
Rivadavia

El tremendo video de un vuelco en La Bebida, con un auto que terminó en el canal

La canadiense Barrick construye actualmetne la plataforma de lixiviación Fase 8 en la mina Veladero. Empezó en el primer trimestre del año y se espera que finalice en el primer trimestre de 2026.
Movida de fichas

Tras vender en Chile, Barrick redobla su apuesta en San Juan y el país trasandino

Orrego, Martín y socios, en el lanzamiento del frente Por San Juan el 6 de agosto. 
Legislativas 2025

Las sugestivas frases de Orrego sobre los candidatos que presentará el Frente Por San Juan

Un misterioso zorrino albino sorprende en San Juan y hace historia: es el único visto en el país
No es un personaje de cuento

Un misterioso zorrino albino sorprende en San Juan y hace historia: es el único visto en el país