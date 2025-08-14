De San Juan al mundo: 30 bailarines persiguen el sueño de la copa mundial y organizan un zumbathon para recaudar fondos

La escuela sanjuanina Latin Dance, con 14 años de trayectoria en la formación artística en la provincia, está a punto de vivir uno de los momentos más emocionantes en la vida de cualquier bailarín. La institución fue seleccionada para competir en el Campeonato Mundial de Ritmos Latinos, un evento que promete marcar un antes y un después en la historia de la danza local.
Más de 30 bailarines de la academia se preparan intensamente para representar a la provincia. El certamen se desarrollará en tres instancias: la eliminatoria sanjuanina, que tendrá lugar el 19 de septiembre en Luna Morena; la final nacional, prevista para el 11 y 12 de octubre en Buenos Aires; y la gran final mundial, que se disputará en diciembre en México.
Para afrontar los gastos que implica esta aventura internacional, Latin Dance puso en marcha distintas iniciativas solidarias, como bingos y clases especiales. Una de las actividades más destacadas es el Zumbathon a beneficio “El sueño de un bailarín”, que se realizará el domingo 7 de septiembre a las 16 en el Centro de Convenciones Libertadores de América, frente a la Plaza de Villa Krause. El evento contará con instructores de alto nivel de toda la provincia y las entradas anticipadas ya están a la venta.
“Nuestra institución trabaja más allá de la danza: lo hacemos con las familias, apoyando el arte y la cultura. Estamos haciendo de todo para poder traer la copa a San Juan”, destacaron desde la escuela.
