¿Sábado agradable? Mirá cómo estará el tiempo en San Juan

El pronóstico para el sábado anticipa un día mayormente despejado en San Juan, aunque se espera que durante las primeras horas de la mañana los cielos se presenten nubosos.

Las temperaturas oscilarán entre los 5°C de mínima y los 19°C de máxima, alcanzando este último registro alrededor de las 16:00 horas.

El viento soplará moderado desde el sureste durante gran parte del día, con ráfagas que podrían alcanzar los 23 km/h durante la tarde.

En resumen, se prevé una jornada templada y mayormente soleada, ideal para actividades al aire libre, aunque con un inicio fresco que invitará a abrigarse por la mañana.