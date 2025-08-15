sábado 16 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Pronóstico

¿Sábado agradable? Mirá cómo estará el tiempo en San Juan

Se viene una jornada con viento del sector sureste.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El pronóstico para el sábado anticipa un día mayormente despejado en San Juan, aunque se espera que durante las primeras horas de la mañana los cielos se presenten nubosos.

Lee además
alertan por la suba de casos de estafas con inmuebles en san juan, las zonas calientes y las recomendaciones
Maniobras fraudulentas

Alertan por la suba de casos de estafas con inmuebles en San Juan, las "zonas calientes" y las recomendaciones
Pilar Sordo compartirá una conferencia el próximo martes 19 de agosto en el Teatro Sarmiento.
Presentación

Pilar Sordo vuelve a San Juan: "Vemos al mundo como nos vemos a nosotros mismos"

Las temperaturas oscilarán entre los 5°C de mínima y los 19°C de máxima, alcanzando este último registro alrededor de las 16:00 horas.

El viento soplará moderado desde el sureste durante gran parte del día, con ráfagas que podrían alcanzar los 23 km/h durante la tarde.

En resumen, se prevé una jornada templada y mayormente soleada, ideal para actividades al aire libre, aunque con un inicio fresco que invitará a abrigarse por la mañana.

image

Temas
Seguí leyendo

La rifa solidaria que busca seguir ayudando a más de 100 animales en San Juan

En la Circunvalación de San Juan ya cobran protagonismo los rectángulos negros que harán resplandecer la avenida

Vicuña anunció que traerá agua del Pacífico a San Juan: ¿podrá hacerlo y qué dificultades enfrenta?

Chamo.Ar, el sanjuanino que sueña con conquistar la música electrónica mundial

Aseguran que aumentaron los tratamientos dentales en San Juan: los tres motivos detrás del incremento

Los tres gremios docentes vuelven a reunirse con el Gobierno de San Juan en un nuevo encuentro paritario

Marcelo Orrego inauguró en Mogna la primera escuela secundaria rural de San Juan

Viernes no laborable: mirá cómo funcionarán los servicios en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen de archivo. Reunión de junio.
Peronismo

Extrema tensión por la reunión de intendentes de Uñac sin Chimbas ni Rawson y que Gioja desconoce

Por Fernando Ortiz

Las Más Leídas

Fijan embargos multimillonarios para el jefe de los textiles y los empresarios acusados de estafa
Siguen presos

Fijan embargos multimillonarios para el jefe de los textiles y los empresarios acusados de estafa

Video: sanjuanino se enteró en una audiencia que iba a ir preso, se enojó y destrozó una pared a patadas
En Tribunales

Video: sanjuanino se enteró en una audiencia que iba a ir preso, se enojó y destrozó una pared a patadas

Golpeó a una kiosquera en Rawson y, antes de huir, se robó un par de escobillones
Flagrancia

Golpeó a una kiosquera en Rawson y, antes de huir, se robó un par de escobillones

San Martín: dijo que esperaba al Taza para apuñalarlo, pero la policía lo frenó
Violencia

San Martín: dijo que esperaba al "Taza" para apuñalarlo, pero la policía lo frenó

Milagros Basto
Femicidio

Una joven apareció muerta en el placard de un ex comisario preso

Te Puede Interesar

Alertan por la suba de casos de estafas con inmuebles en San Juan, las zonas calientes y las recomendaciones
Maniobras fraudulentas

Alertan por la suba de casos de estafas con inmuebles en San Juan, las "zonas calientes" y las recomendaciones

Por David Cortez Vega
¿Sábado agradable? Mirá cómo estará el tiempo en San Juan
Pronóstico

¿Sábado agradable? Mirá cómo estará el tiempo en San Juan

Desamparados elige nuevo presidente: Sassul y López los candidatos, y 250 socios que deberán decidir
Comicio clave

Desamparados elige nuevo presidente: Sassul y López los candidatos, y 250 socios que deberán decidir

Uñac, un Gioja, Andino y Gramajo discutieron los candidatos con la conducción del PJ en 25 de Mayo
Cónclave peronista

Uñac, un Gioja, Andino y Gramajo discutieron los candidatos con la conducción del PJ en 25 de Mayo

Pilar Sordo compartirá una conferencia el próximo martes 19 de agosto en el Teatro Sarmiento.
Presentación

Pilar Sordo vuelve a San Juan: "Vemos al mundo como nos vemos a nosotros mismos"