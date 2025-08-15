viernes 15 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Colaboración

La rifa solidaria que busca seguir ayudando a más de 100 animales en San Juan

El proteccionista Luciano Vargas organiza un evento con importantes premios para recaudar fondos destinados al cuidado de perros y gatos en situación de vulnerabilidad. Será este viernes 16 de agosto en el camping Ex FOECYT.

Por Redacción Tiempo de San Juan
perra

Este viernes 16 de agosto, de 15 a 20 horas, se llevará a cabo un bingo solidario en el Camping Ex FOECYT, organizado por el reconocido proteccionista Luciano Vargas, quien actualmente cuida y protege a más de 100 animales rescatados de situaciones de abandono y maltrato.

Lee además
en la circunvalacion de san juan ya cobran protagonismo los rectangulos negros que haran resplandecer la avenida video
Histórico

En la Circunvalación de San Juan ya cobran protagonismo los rectángulos negros que harán resplandecer la avenida
Desaladora de mina Candelaria de Lundin, en el puerto propio Punta Padrones, en Chile. Lundin anunció que planea usar agua desalada del Pacífico en Vicuña, San Juan. (Fuente: Consejo Minero - Chile)
Minería del cobre

Vicuña anunció que traerá agua del Pacífico a San Juan: ¿podrá hacerlo y qué dificultades enfrenta?

El evento tiene como objetivo recaudar fondos para continuar con esta importante labor de rescate, atención médica y alimentación de los animales que Vargas mantiene bajo su cuidado. Con un costo de $4.000 por cartón, los participantes tendrán la posibilidad de ganar premios de gran valor, incluyendo electrodomésticos, celulares, cuchas para perros, bijouterie, vouchers de comida, ropa y peluquería, entre otros.

El evento espera una gran convocatoria y cuenta con el apoyo de vecinos, comercios locales y voluntarios que colaboran con donaciones y difusión. Además, se invita a toda la comunidad a compartir la iniciativa para lograr una mayor asistencia y recaudación.

Para consultas o adquisición de cartones, los interesados pueden comunicarse al número 264 508 8955.

Temas
Seguí leyendo

Chamo.Ar, el sanjuanino que sueña con conquistar la música electrónica mundial

Aseguran que aumentaron los tratamientos dentales en San Juan: los tres motivos detrás del incremento

Los tres gremios docentes vuelven a reunirse con el Gobierno de San Juan en un nuevo encuentro paritario

Marcelo Orrego inauguró en Mogna la primera escuela secundaria rural de San Juan

Viernes no laborable: mirá cómo funcionarán los servicios en San Juan

Cambian los recorridos de dos líneas de colectivos de la Red Tulum

Esterilización, vacunación y chipeo de mascotas gratis: dónde se podrán realizar en San Juan en los próximos días

De San Juan al mundo: 30 bailarines persiguen el sueño de la copa mundial y organizan un zumbathon para recaudar fondos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
en la circunvalacion de san juan ya cobran protagonismo los rectangulos negros que haran resplandecer la avenida video
Histórico

En la Circunvalación de San Juan ya cobran protagonismo los rectángulos negros que harán resplandecer la avenida

Por Miriam Walter

Las Más Leídas

Fijan embargos multimillonarios para el jefe de los textiles y los empresarios acusados de estafa
Siguen presos

Fijan embargos multimillonarios para el jefe de los textiles y los empresarios acusados de estafa

Dos años al técnico, un año sin jugar para ocho jugadores y multa económica: las graves sanciones para Marquesado
Tras la agresión al arquero

Dos años al técnico, un año sin jugar para ocho jugadores y multa económica: las graves sanciones para Marquesado

Desaladora de mina Candelaria de Lundin, en el puerto propio Punta Padrones, en Chile. Lundin anunció que planea usar agua desalada del Pacífico en Vicuña, San Juan. (Fuente: Consejo Minero - Chile)
Minería del cobre

Vicuña anunció que traerá agua del Pacífico a San Juan: ¿podrá hacerlo y qué dificultades enfrenta?

Video: sanjuanino se enteró en una audiencia que iba a ir preso, se enojó y destrozó una pared a patadas
En Tribunales

Video: sanjuanino se enteró en una audiencia que iba a ir preso, se enojó y destrozó una pared a patadas

No cobra nadie más hasta que nos vamos: la polémica de Sportivo Desamparados con el plantel
Explosivas declaraciones

"No cobra nadie más hasta que nos vamos": la polémica de Sportivo Desamparados con el plantel

Te Puede Interesar

Cinco similitudes entre el caso Garder y la nueva prestadora de la OSP denunciada por estafa
En la mira

Cinco similitudes entre el caso Garder y la nueva prestadora de la OSP denunciada por estafa

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un obrero cayó del cuarto piso en el Edificio 9 de Julio
Sufrió graves heridas

Un obrero cayó del cuarto piso en el Edificio 9 de Julio

La rifa solidaria que busca seguir ayudando a más de 100 animales en San Juan
Colaboración

La rifa solidaria que busca seguir ayudando a más de 100 animales en San Juan

Secuestran 10 motos robadas en Sarmiento en un control vehicular
Alarmante

Secuestran 10 motos robadas en Sarmiento en un control vehicular

Aumentaron las causas en el Centro Judicial de Mediación: falta de responsabilidad parental y desempleo, los temas más usuales
Informe

Aumentaron las causas en el Centro Judicial de Mediación: falta de responsabilidad parental y desempleo, los temas más usuales