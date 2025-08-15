La rifa solidaria que busca seguir ayudando a más de 100 animales en San Juan

Este viernes 16 de agosto, de 15 a 20 horas, se llevará a cabo un bingo solidario en el Camping Ex FOECYT, organizado por el reconocido proteccionista Luciano Vargas, quien actualmente cuida y protege a más de 100 animales rescatados de situaciones de abandono y maltrato.
El evento tiene como objetivo recaudar fondos para continuar con esta importante labor de rescate, atención médica y alimentación de los animales que Vargas mantiene bajo su cuidado. Con un costo de $4.000 por cartón, los participantes tendrán la posibilidad de ganar premios de gran valor, incluyendo electrodomésticos, celulares, cuchas para perros, bijouterie, vouchers de comida, ropa y peluquería, entre otros.
El evento espera una gran convocatoria y cuenta con el apoyo de vecinos, comercios locales y voluntarios que colaboran con donaciones y difusión. Además, se invita a toda la comunidad a compartir la iniciativa para lograr una mayor asistencia y recaudación.
Para consultas o adquisición de cartones, los interesados pueden comunicarse al número 264 508 8955.