domingo 17 de agosto 2025

Repuntaron las ventas por el Día del Niño, pero los sanjuaninos cuidaron el bolsillo

La Cámara de Comercio y Servicios de San Juan (CCSSJ) dio a conocer los números, teniendo un 8% de aumento interanual.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Día del Niño.

Día del Niño.

Las ventas por el Día del Niño dejaron un saldo positivo en San Juan, con un crecimiento del 8% interanual, según informó la Cámara de Comercio y Servicios de San Juan (CCSSJ). El dato significa un respiro para el sector luego de dos años consecutivos de caídas.

Sin embargo, los comerciantes coincidieron en que los sanjuaninos cuidaron el bolsillo: el ticket promedio fue de $38.000, un 10% menos que en 2024, pese a las promociones y estrategias implementadas para incentivar el consumo.

Entre los productos más buscados se destacaron los juguetes de origen nacional, la línea bebés y los rodados, con un buen nivel de ventas. En contrapartida, indumentaria y calzado registraron una caída, mientras que sorprendió el repunte de electrónica y artículos de importación.

En cuanto a la modalidad de pago, predominó nuevamente el uso de tarjeta de crédito en planes de 3, 6 y 12 cuotas, consolidándose como la opción preferida desde el año pasado.

El feriado del viernes 15 de agosto, al ser día no laborable, impactó negativamente en la facturación semanal, sobre todo en los centros comerciales.

El presidente de la CCSSJ, Hermes Rodríguez, explicó: “Los sanjuaninos se volcaron en menor medida a realizar las compras. El ticket promedio fue de $38.000, un 10% por debajo del 2024. Pese a las estrategias que utilizamos para mejorar las ventas, no alcanzamos a superar los niveles de otros años”.

Por su parte, Hipólito Orozco, presidente de la filial Rawson, señaló que “este año los comerciantes no superaron las expectativas como en otras oportunidades, incluso se notó que la gente no se volcó tanto a la comuna para hacer las compras de esta fecha”.

En tanto, desde la filial Zonda, Pablo Rodríguez comentó que “las compras en el departamento fueron estables en comparación a otros años; los consumidores se inclinaron principalmente por juegos didácticos de madera e indumentaria”.

En conclusión, desde la CCSSJ destacaron que, más allá de las dificultades y el impacto del feriado, los comerciantes sanjuaninos tuvieron una “buena bocanada de oxígeno” gracias al repunte de ventas en una fecha clave para el consumo.

