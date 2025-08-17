Un referente de tinte liberal en San Juan no irá como candidato titular: qué pasó

Sorpresiva decisión de cara al cierre de candidatos para las elecciones legislativas nacionales 2025 en San Juan . Finalmente, un referente de un espacio de tinte liberal no se postulará como titular, aunque integra la lista de su espacio como suplente.

A contrarreloj San Juan conoce a todos los canditados para las elecciones legislativas nacionales 2025: todo lo que se sabe

El dirigente en cuestión es Gonzalo Medina . Pese a ser uno de los popes de Ideas de la Libertad , el ginecólogo ocupará su lugar como segundo candidato suplente, confirmaron desde el espacio a este diario. “No importan los lugares. En diciembre estaremos todos acompañándonos”, expresaron. También aseguraron que la decisión la tomaron a principios de agosto.

La lista está encabezada por el contador Gastón Briozzo. El resto de los titulares son la vicepresidente del parto, Nery Mingolla, quien además es responsable de una academia de danzas; y el economista Raúl Horacio Moreno. Los suplentes son Abigail Castro, Gonzalo Medina y Maria Josefina Place.

El pasado miércoles 16 de julio, el grupo de libertarios disidentes a la conducción oficial de La Libertad Avanza anunció los candidatos que competirán en las elecciones legislativas nacionales de octubre. Con el partido Ideas de la Libertad como plafón legal para presentarse, postularon al ginecólogo Gonzalo Medina y al contador Gastón Briozzo como cabeza de lista.

Ideas de la Libertad, fundado por Carlos Montiveros, es la herramienta electoral que contiene a Medina y Briozzo. Los dos provienen de las huestes liberales y participaron de las elecciones en el 2023. El médico fue candidato a intendente de la Capital. En tanto, el profesional de los números fue el aspirante a la vicegobernación de Agüero en el sublema Frente Desarrollo y Libertad.