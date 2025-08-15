Pilar Sordo vuelve a San Juan: "Vemos al mundo como nos vemos a nosotros mismos"

“¿De qué depende nuestra salud mental?” Esa es la gran interrogante a la que Pilar Sordo dará respuesta junto a los sanjuaninos el próximo martes 19 de agosto en el Teatro Sarmiento. La reconocida psicóloga y conferencista chilena vuelve a la Provincia para compartir de una manera amena y divertida los resultados de una investigación de más de 8 años.

‘Dime cómo te hablas y te diré cuánto te quieres’ es el nombre de esta conferencia magistral en la que se busca conocer el poder y la importancia de la autocomunicación y el impacto sobre el bienestar emocional y la autoestima.

image

Con una gran amabilidad, Pilar Sordo atendió el llamado de Tiempo de San Juan antes de llegar a la Provincia y a modo de invitación dijo: “La gente se va a encontrar una charla divertida, que dura aproximadamente 1:50 hs, aunque hay veces que se puede estirar un poquito más. Voy a compartir tips para tener el mejor diálogo con uno mismo. Siempre estamos a tiempo de corregir la manera en la que nos comunicamos con nosotros mismos para que lo más saludable y positiva posible ”.

“Estamos muy preocupados por los trastornos y no tanto en cómo nos tratamos a nosotros mismos. También hay un momento de la conferencia en la que propondré hacer un ejercicio con los presentes para que la experiencia sea aún más rica. La verdad es que estoy muy contenta de volver con mis charlas a Argentina y de poder compartirla por diferentes ciudades”, añadió la psicóloga.

Reafirmando la intención general de su presentación en San Juan, Pilar indicó: “Es muy importante trabajar el amor propio. Vemos al mundo como nos vemos a nosotros mismos. La sociedad está cada vez más psiquiatrizada y no estoy para nada de acuerdo con eso. Creo que con una adecuada manera de comunicarnos con nosotros mismos tendremos una mejor estado emocional para evitar o contrarrestar, por ejemplo, depresiones o autoexigencias que no nos hacen nada bien”.

Data de la conferencia de Pilar Sordo en San Juan

La conferencia se desarrollará el 19 de agosto, a las 21:00, en el Teatro Sarmiento. Para adquirir o informarse sobre las entradas hay que ingresar a entradaweb.com.ar.

Temas clave que se abordarán durante la conferencia