Julio Bocca y el director del Teatro Colón fueron distinguidos por el Gobierno de San Juan

Durante la tarde de este miércoles 13 de julio, el gobernador Marcelo Orrego encabezó el descubrimiento de una placa en conmemoración del centenario del Ballet Estable del Teatro Colón, previo a las presentaciones de “CARMEN", de G. Bizet- M Haydée, que tendrán en el Teatro del Bicentenario el próximo fin de semana. Del encuentro también participaron el director general del Teatro Colón, Gerardo Grieco; el director artístico del Ballet, Julio Bocca; la directora general de Producción, Marcela La Salvia; la asistente de Dirección Artística, África Guzmán; el maestro de Repertorio, Luis Ortigoza; y 10 bailarines solistas.

En su alocución desde el Foyer del Teatro del Bicentenario, el Gobernador expresó: “Es un orgullo tener la enorme oportunidad de poder recibirlos en este lugar tan simbólico para nuestra provincia. Estamos comprometidos con el desarrollo cultural y eso se ve reflejado en la gran agenda que tiene el Teatro del Bicentenario para este año. Tenemos que cuidar estos espacios y darles el valor necesario, porque hablar de cultura es hablar un lenguaje universal”.

image

Por su parte, Grieco afirmó: “Es un inmenso honor estar aquí celebrando los cien años de nuestros elencos estables, con esta obra y en este maravilloso teatro que representa una inversión estratégica de San Juan como un motor importante de desarrollo cultural, turístico, y económico. Para nosotros es un privilegio poder estar hoy aquí”.

Además de Orrego y las autoridades representantes del Teatro Colón, del encuentro también participaron el ministro de Turismo, Cultura y Deportes, Guido Romero; el secretario de Cultura, Eduardo Varela; la subsecretaria de Coordinación Cultural, Marcela Zegaib; la directora General y Artística del Teatro del Bicentenario, Silvana Moreno; la intendenta de la Ciudad de San Juan, Susana Laciar; y el presidente del Concejo Deliberante de Capital, Elio Martos.

La agenda del Ballet Estable del Teatro Colón en San Juan

Tras el acto protocolar y la posterior conferencia de prensa de este miércoles, las actividades de la compañía continuarán este jueves 14 de agosto con un ensayo general abierto a 500 estudiantes de escuelas de gestión pública e integrantes de centros de jubilados, que fueron invitados previamente.

El estreno de “CARMEN” ocurrirá el próximo viernes 15 de agosto a las 20 horas, en la Sala Principal del Teatro del Bicentenario. Mientras que las otras dos funciones previstas serán el sábado 16 de agosto a las 20 horas, y el domingo 17 de agosto a las 19 horas. Las entradas pueden adquirirse en la página web www.tuentrada.com, o en boleterías de lunes a viernes de 9:30 a 14 y de 16 a 20 horas; sábados de 9:30 a 14 horas.