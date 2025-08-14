Esterilización, vacunación y chipeo de mascotas gratis: dónde se podrán realizar en San Juan en los próximos días

En el marco del programa de Tenencia Responsable de Macotas , la Secretaría de Ambiente organizó u na serie de actividades que se desarrollarán en los próximos días en distintos departamentos de la provincia. El cronograma incluye distintas intervenciones destinadas a perros y gatos que se ofrecen de modo gratuito.

Medida En Mendoza sancionará con multas, trabajo comunitario y arresto a quienes no vacunen a sus hijos

Según detallaron, en diferentes puntos de la provincia se brindará servicios de vacunación, desparasitación y colocación de pipetas, con el fin de promover el cuidado de las mascotas en diversos departamentos de San Juan.

Las actividades

Actualmente, los quirófanos se encuentran funcionando en:

9 de Julio: Plaza Independencia, hasta 22 de agosto.

Rivadavia – Marquesado: División Comando Radioeléctrico Oeste, hasta el 22 de agosto.

Rawson: Barrio Los Horcones, hasta el 22 de agosto.

image

Operativo especial en Ullum

El próximo martes 19 de agosto se realizará una jornada especial en el departamento Ullum, de 14 a 17 horas, donde los vecinos podrán acceder de manera gratuita a la colocación de vacunas antirrábicas, pipetas y desparasitarios para sus mascotas (no se realizará esterilización).

La iniciativa busca prevenir enfermedades zoonóticas, controlar parásitos externos e internos, y fomentar el compromiso de la comunidad con la salud y el bienestar de los animales de compañía, principalmente evitar el abandono y superpoblación animal.

image

Acciones multiplicadas

Esta semana la Secretaría de Ambiente además de realizar esterilizaciones de perros y gatos, machos y hembras, montó una serie de operativos especiales a fin de dar cumplimiento a la gran demanda de la comunidad turnos otorgados durante los abordajes de San Juan Cerca. Uno de ellos se concretó en el departamento Zonda, donde se realizaron castraciones, colocación de vacunas antirrábicas, desparasitarios, pipetas y realizaron chipeos de perros potencialmente peligrosos.

image

Por otra parte, en la localidad de Marquesado, departamento Rivadavia junto al municipio, se realizó chipeo, esterilización y vacunación.

Finalmente, en el departamento Jáchal, más precisamente en las localidades de San José, Huaco y Mogna, un equipo de la Secretaría otorgará turnos para esterilizaciones a realizar los primeros días de septiembre.