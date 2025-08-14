jueves 14 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Agendalo

Esterilización, vacunación y chipeo de mascotas gratis: dónde se podrán realizar en San Juan en los próximos días

Desde la Secretaría de Ambiente dieron a conocer el cronograma de actividades que se desarrollarán en distintos espacios públicos, destinadas a perros y gatos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Realizarán esterilización, vacunación y chipeo de mascotas en distintos departamentos de San Juan.

Realizarán esterilización, vacunación y chipeo de mascotas en distintos departamentos de San Juan.

En el marco del programa de Tenencia Responsable de Macotas, la Secretaría de Ambiente organizó una serie de actividades que se desarrollarán en los próximos días en distintos departamentos de la provincia. El cronograma incluye distintas intervenciones destinadas a perros y gatos que se ofrecen de modo gratuito.

Lee además
en mendoza sancionara con multas, trabajo comunitario y arresto a quienes no vacunen a sus hijos
Medida

En Mendoza sancionará con multas, trabajo comunitario y arresto a quienes no vacunen a sus hijos
marcelo orrego inauguro en mogna la primera escuela secundaria rural de san juan
Histórico

Marcelo Orrego inauguró en Mogna la primera escuela secundaria rural de San Juan

Según detallaron, en diferentes puntos de la provincia se brindará servicios de vacunación, desparasitación y colocación de pipetas, con el fin de promover el cuidado de las mascotas en diversos departamentos de San Juan.

Las actividades

Actualmente, los quirófanos se encuentran funcionando en:

  • 9 de Julio: Plaza Independencia, hasta 22 de agosto.
  • Rivadavia – Marquesado: División Comando Radioeléctrico Oeste, hasta el 22 de agosto.
  • Rawson: Barrio Los Horcones, hasta el 22 de agosto.
image

Operativo especial en Ullum

El próximo martes 19 de agosto se realizará una jornada especial en el departamento Ullum, de 14 a 17 horas, donde los vecinos podrán acceder de manera gratuita a la colocación de vacunas antirrábicas, pipetas y desparasitarios para sus mascotas (no se realizará esterilización).

La iniciativa busca prevenir enfermedades zoonóticas, controlar parásitos externos e internos, y fomentar el compromiso de la comunidad con la salud y el bienestar de los animales de compañía, principalmente evitar el abandono y superpoblación animal.

image

Acciones multiplicadas

Esta semana la Secretaría de Ambiente además de realizar esterilizaciones de perros y gatos, machos y hembras, montó una serie de operativos especiales a fin de dar cumplimiento a la gran demanda de la comunidad turnos otorgados durante los abordajes de San Juan Cerca. Uno de ellos se concretó en el departamento Zonda, donde se realizaron castraciones, colocación de vacunas antirrábicas, desparasitarios, pipetas y realizaron chipeos de perros potencialmente peligrosos.

image

Por otra parte, en la localidad de Marquesado, departamento Rivadavia junto al municipio, se realizó chipeo, esterilización y vacunación.

Finalmente, en el departamento Jáchal, más precisamente en las localidades de San José, Huaco y Mogna, un equipo de la Secretaría otorgará turnos para esterilizaciones a realizar los primeros días de septiembre.

Temas
Seguí leyendo

Video: el tierno gesto de una niña cuidando a su hermano con autismo en el Hospital Rawson

La idea del oficialismo para frenar la "impunidad" de los dueños de playas de estacionamiento ante ilícitos

Cambian los recorridos de dos líneas de colectivos de la Red Tulum

Tiene 68 años y se manifestó con carteles en plena Plaza 25 porque no le alcanza la jubilación

Salió el pozo de la Quiniela Max y un sanjuanino se lleva más de cuatro millones de pesos a casa

Juan Carlos Abarca, Pipe Martín y Elmer Meza y una charla repleta de 'likes', música y tips parrilleros bajo el sol albardonero

De San Juan al mundo: 30 bailarines persiguen el sueño de la copa mundial y organizan un zumbathon para recaudar fondos

De qué se trata la reestructuración de OSSE que busca responder a urgencias y reclamos con mayor rapidez

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Aparentemente el lunes 18 de agosto la jornada estará repleta de lluvias aisladas en San Juan
A tener en cuenta

¿Asoman lluvias en el horizonte de San Juan?: qué dice el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional

Por Mario Godoy

Las Más Leídas

Quién es el contador sancionado por adulterar documentos en San Juan
Perfil

Quién es el contador sancionado por adulterar documentos en San Juan

Un mendocino engañó por TikTok a una sanjuanina discapacitada, la llevó a un hotel alojamiento y la violó
La Cámara Gesell, crucial

Un mendocino engañó por TikTok a una sanjuanina discapacitada, la llevó a un hotel alojamiento y la violó

Por injuriar a un periodista, el abogado Alday deberá pagar una suma millonaria que irá a ayuda social
Sentencia civil

Por injuriar a un periodista, el abogado Alday deberá pagar una suma millonaria que irá a ayuda social

Brutal golpiza en Rawson: un adolescente terminó con la mandíbula rota y necesitan ayuda para operarlo
Ataque

Brutal golpiza en Rawson: un adolescente terminó con la mandíbula rota y necesitan ayuda para operarlo

Denuncian que una clínica de Rodeo obró a lo Garder: dos médicos, un bioquímico y una empresaria, en la mira
Exclusivo

Denuncian que una clínica de Rodeo obró "a lo Garder": dos médicos, un bioquímico y una empresaria, en la mira

Te Puede Interesar

Penco, con los cortos puestos y al ritmo de los pibes de Minero: Que la última motoneta sea en San Juan
Entrevista

Penco, con los cortos puestos y al ritmo de los pibes de Minero: "Que la última motoneta sea en San Juan"

Por Carla Acosta
Por injuriar a un periodista, el abogado Alday deberá pagar una suma millonaria que irá a ayuda social
Sentencia civil

Por injuriar a un periodista, el abogado Alday deberá pagar una suma millonaria que irá a ayuda social

Marcelo Orrego inauguró en Mogna la primera escuela secundaria rural de San Juan
Histórico

Marcelo Orrego inauguró en Mogna la primera escuela secundaria rural de San Juan

Las importadoras chinas están copando el microcentro sanjuanino. Los comercios tradicionales hablan de invasión.
Realidad

La invasión china no se detiene: ya hay entre 10 y 12 importadoras en el microcentro sanjuanino

Tras la golpiza, juntaron el dinero para operar al menor agredido en Rawson y hubo colaboración del Gobierno de San Juan
Colecta

Tras la golpiza, juntaron el dinero para operar al menor agredido en Rawson y hubo colaboración del Gobierno de San Juan