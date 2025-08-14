jueves 14 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Para organizarse

Viernes no laborable: mirá cómo funcionarán los servicios en San Juan

Durante la jornada de este viernes 15 de agosto, decretada por el Gobierno nacional como no laborable con fines turísticos, habrá cambios en distintas actividades.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cómo funcionarán los servicios durante el viernes 15 de agosto, día no laborable, en San Juan.

Cómo funcionarán los servicios durante el viernes 15 de agosto, día no laborable, en San Juan.

Este domingo 17 de agosto, además de celebrarse el Día del Niño, se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín, una fecha que figura como feriado nacional inamovible. En este contexto, el viernes 15 de agosto fue declarado día no laborable con fines turísticos por el Gobierno Nacional. Como consecuencia, habrá cambios en el funcionamiento de los servicios.

Lee además
marcelo orrego inauguro en mogna la primera escuela secundaria rural de san juan
Histórico

Marcelo Orrego inauguró en Mogna la primera escuela secundaria rural de San Juan
cambian los recorridos de dos lineas de colectivos de la red tulum
Transporte

Cambian los recorridos de dos líneas de colectivos de la Red Tulum

El listado a tener en cuenta

* Colectivos: el sistema de transporte público circulará con horario reducido.

* Bancos: permanecerán cerrados.

* Comercio: desde la Cámara de Comercio se recomendó a los dueños de los locales mantener sus puertas abiertas en los horarios habituales.

* Escuelas: no habrá clases.

* Administración pública: sin funcionamiento.

* Estaciones de servicio: funcionarán normalmente.

* ECO: el sistema de Estacionamiento Controlado de la Capital funcionará con normalidad.

* Grúa y Playa de remoción de Capital: la actividad será normal.

* Feria y Mercado de Abasto de Capital: este viernes 15, la actividad será normal.

Temas
Seguí leyendo

Esterilización, vacunación y chipeo de mascotas gratis: dónde se podrán realizar en San Juan en los próximos días

De San Juan al mundo: 30 bailarines persiguen el sueño de la copa mundial y organizan un zumbathon para recaudar fondos

¿Asoman lluvias en el horizonte de San Juan?: qué dice el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional

Julio Bocca y el director del Teatro Colón fueron distinguidos por el Gobierno de San Juan

Se viene el finde: mirá la agenda de actividades que se podrá disfrutar en San Juan

En las estaciones de servicio de San Juan también pega el boom de la venta de comida a la par de la nafta

San Juan será sede de un Torneo Abierto de Artes Marciales

Quién es el contador sancionado por adulterar documentos en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El plazo fijo, con tasas cada vez más atractivas.
Ahorristas en alerta

Plazo fijo: las tasas saltan hasta el 44%: cuánto subió cada banco en medio del apretón monetario

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién es el contador sancionado por adulterar documentos en San Juan
Perfil

Quién es el contador sancionado por adulterar documentos en San Juan

Un mendocino engañó por TikTok a una sanjuanina discapacitada, la llevó a un hotel alojamiento y la violó
La Cámara Gesell, crucial

Un mendocino engañó por TikTok a una sanjuanina discapacitada, la llevó a un hotel alojamiento y la violó

Por injuriar a un periodista, el abogado Alday deberá pagar una suma millonaria que irá a ayuda social
Sentencia civil

Por injuriar a un periodista, el abogado Alday deberá pagar una suma millonaria que irá a ayuda social

Brutal golpiza en Rawson: un adolescente terminó con la mandíbula rota y necesitan ayuda para operarlo
Ataque

Brutal golpiza en Rawson: un adolescente terminó con la mandíbula rota y necesitan ayuda para operarlo

Denuncian que una clínica de Rodeo obró a lo Garder: dos médicos, un bioquímico y una empresaria, en la mira
Exclusivo

Denuncian que una clínica de Rodeo obró "a lo Garder": dos médicos, un bioquímico y una empresaria, en la mira

Te Puede Interesar

Penco, con los cortos puestos y al ritmo de los pibes de Minero: Que la última motoneta sea en San Juan
Entrevista

Penco, con los cortos puestos y al ritmo de los pibes de Minero: "Que la última motoneta sea en San Juan"

Por Carla Acosta
Por injuriar a un periodista, el abogado Alday deberá pagar una suma millonaria que irá a ayuda social
Sentencia civil

Por injuriar a un periodista, el abogado Alday deberá pagar una suma millonaria que irá a ayuda social

Marcelo Orrego inauguró en Mogna la primera escuela secundaria rural de San Juan
Histórico

Marcelo Orrego inauguró en Mogna la primera escuela secundaria rural de San Juan

Las importadoras chinas están copando el microcentro sanjuanino. Los comercios tradicionales hablan de invasión.
Realidad

La invasión china no se detiene: ya hay entre 10 y 12 importadoras en el microcentro sanjuanino

Tras la golpiza, juntaron el dinero para operar al menor agredido en Rawson y hubo colaboración del Gobierno de San Juan
Colecta

Tras la golpiza, juntaron el dinero para operar al menor agredido en Rawson y hubo colaboración del Gobierno de San Juan