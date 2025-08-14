Viernes no laborable: mirá cómo funcionarán los servicios en San Juan

Cómo funcionarán los servicios durante el viernes 15 de agosto, día no laborable, en San Juan.

Este domingo 17 de agosto, además de celebrarse el Día del Niño, se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín, una fecha que figura como feriado nacional inamovible. En este contexto, el viernes 15 de agosto fue declarado día no laborable con fines turísticos por el Gobierno Nacional. Como consecuencia, habrá cambios en el funcionamiento de los servicios.

* Colectivos: el sistema de transporte público circulará con horario reducido.

* Bancos: permanecerán cerrados.

* Comercio: desde la Cámara de Comercio se recomendó a los dueños de los locales mantener sus puertas abiertas en los horarios habituales.

* Escuelas: no habrá clases.

* Administración pública: sin funcionamiento.

* Estaciones de servicio: funcionarán normalmente.

* ECO: el sistema de Estacionamiento Controlado de la Capital funcionará con normalidad.

* Grúa y Playa de remoción de Capital: la actividad será normal.

* Feria y Mercado de Abasto de Capital: este viernes 15, la actividad será normal.