jueves 14 de agosto 2025

Transporte

Cambian los recorridos de dos líneas de colectivos de la Red Tulum

El Ministerio de Gobierno informó que, a partir del próximo sábado, se implementarán modificaciones en los recorridos de dos líneas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
red tulum colectivo san juan.jpg

El Ministerio de Gobierno de San Juan, a través de la Dirección de Coordinación de Red Tulum, informó que a partir del sábado 16 de agosto se implementarán modificaciones en los recorridos de las líneas de colectivos 102 y 405.

El Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección de Coordinación de RedTulum, informó que a partir del sábado 16 de agosto de 2025 se implementarán modificaciones en los recorridos de las líneas 102 y 405, con el objetivo de mejorar la cobertura en el barrio Los Molinos, departamento Capital.

La medida busca optimizar el acceso de los vecinos al transporte público, fortaleciendo la conectividad con otras zonas y facilitando los traslados diarios.

En el caso de la Línea 102, el nuevo recorrido en la zona será:

  • Desde Barrio Las Acacias hacia Estación Córdoba: por calle Sargento Cabral, Piedrabuena, Los Nogales, Aguilar, Sargento Cabral, recorrido habitual.
  • Desde Estación Córdoba hacia Barrio Las Acacias: por Corrientes, Salta, Sargento Cabral, Aguilar, Los Nogales, Piedrabuena, Sargento Cabral, recorrido habitual.

En la Línea 405, la modificación será:

  • Desde Barrio Natania VIII hacia Terminal de Ómnibus: por Las Flores, Octavio Gil, Piedrabuena, Los Aromos, Aguilar, Sargento Cabral, recorrido habitual.
  • Desde Terminal de Ómnibus hacia Barrio Natania VIII: por Sargento Cabral, Aguilar, Los Aromos, Piedrabuena, Octavio Gil, Las Flores, recorrido habitual.

Con estas adecuaciones, Red Tulum busca ofrecer un servicio más eficiente, adaptado a las necesidades reales de la comunidad.

