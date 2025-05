El picante cruce entre Barrick y las empresas mineras de CAEM: de "el RIGI no alcanza" al renacer de una vieja rivalidad

“El RIGI no alcanza”, lanzó y agregó que ese esquema debe ser acompañado por una estrategia de desarrollo de infraestructura que contemple rutas, trenes y líneas eléctricas, en momentos en que la Nación tiene paralizada la obra pública. Incluso sugirió que ante la carencia de infraestructura el "inversor prefiere ir a Chile donde las rutas y la línea eléctrica ya están".

*Gentileza La Politica Online

Malestar de CAEM

Las palabras, venidas de un jugador minero de peso, cayeron como balde de agua fría en la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) que está esperando la aprobación del RIGI para siete proyectos mineros en el país. Roberto Cacciola, el presidente de la mayor cámara empresarial del sector salió a las 24 horas a rechazar esos dichos. “El RIGI es fundamental para la viabilidad de inversión de muchos proyectos mineros, al igualar en términos de competitividad al país con los mercados regionales con los que compite”, dijo en declaraciones públicas.

Sin ocultar su malestar, añadió que se trataba de la opinión de una minera y se ocupó de recordar que Barrick ya no pertenece a CAEM, desnudando un viejo encono. "Esos dichos no corresponden a la minería, sino que hablan por su empresa, que además no es socia de la cámara". No obstante, ello, coincidió con Alvarez sobre las necesidades de infraestructura que tiene la Argentina, algo para lo que es necesario trabajar con las empresas y las provincias.

El portazo de jugadores del oro

Pero las palabras del representante de la Barrick quedaron resonando fuerte, porque no venían de cualquier jugador: durante cuatro años –entre 2015 y 2019- Marcelo Alvarez fue presidente de la CAEM. En aquel momento el abogado era el líder de Newmont y luego en el 2018 pasó a Barrick.

Aun hoy sangra la herida que quedó en la cámara empresarial tras el portazo que dieron el año pasado las grandes mineras del oro: Newmont y Patagonia Gold, productoras de oro y plata en Santa Cruz; y Barrick con su mina Veladero en San Juan, dejaron de formar parte de CAEM.

El 5 de agosto de 2023, Roberto Cacciola asumió la presidencia de CAEM, en una lista única tras la baja de las empresas del oro. Las crónicas de entonces señalan que lo hizo con el aval de empresas y dirigentes que, en 2015, promovieron una renovación profunda en la cámara.

En el sector se dijo que los problemas que condujeron a estas deserciones comenzaron en 2021 y están relacionados con cambios en los sistemas internos de las empresas. Pero no se supo exactamente qué fue lo que pasó. Desde CAEM incluso dijeron el año pasado que las puertas de la cámara siguen abiertas para un posible diálogo.

Pero ahora y por el RIGI, las rispideces afloraron. "Barrick no es la minería, es una empresa minera. Barrick no es socia de CAEM. Y sabemos que tenemos dificultades de infraestructura, pero la posición de CAEM es que tengamos minería por 100 años y eso significa que tenemos que ponernos a trabajar en el desarrollo de infraestructura insuficiente o faltante", advirtió Cacciola.

La infraestructura que falta

Sin embargo, Alvarez no hizo otra cosa que alinearse a lo que ya dijo en marzo pasado la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera, de la Secretaría de Minería de la Nación, que detalló en un documento que el futuro de la minería del cobre está condicionado a la inversión en infraestructura: caminos, tren y líneas eléctricas. Para San Juan enumeró 5 rutas nacionales, vías ferroviarias y 4 importantes líneas eléctricas que faltan y aseguró que, sin ellas, la minería en San Juan seguirá siendo un sueño lejano.