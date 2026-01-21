Un video grabado en el dique Punta Negra volvió a poner en primer plano la belleza natural de San Juan y se viralizó rápidamente en TikTok. La publicación fue realizada por el usuario @mximonehusj, quien, con tono desafiante y orgulloso, dejó un mensaje que resonó entre los sanjuaninos.

“Para los que dicen que en San Juan no hay playas. Acá hay mansa playa, niño”, expresó el joven al inicio del clip, mientras la cámara recorre la costa del dique y muestra los paradores, el agua y el paisaje de cerros que rodea el encantador paisaje de Ullum.

El video, subido durante los últimos días, superó los 3 mil ‘me gusta’ y acumuló decenas de comentarios de usuarios que celebraron la postal sanjuanina. Entre los mensajes más destacados se leía: “Prefiero mi San Juan que ir a cualquier playa, es más hermosa mi provincia” y “Buen video, es hermoso nuestro San Juan”. El video Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2014079765699858727&partner=&hide_thread=false "Para los que dicen que en San Juan no hay playas": el video que muestra un encantador paisaje y es viral



Video gentileza: TikTok mximonehusj pic.twitter.com/UpsgNYRP4L — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) January 21, 2026

