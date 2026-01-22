Emiten un nuevo alerta por tormentas en la provincia: esta vez afecta al Gran San Juan y alrededores

El SMN emitió un alerta amarilla por tormentas para el Gran San Juan y alrededores.

Después de las intensas tormentas que se registraron en zonas alejadas de la provincia y que generaron crecientes durante la jornada del miércoles, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un nuevo alerta meteorológico. En esta oportunidad, el aviso alcanza al Gran San Juan y departamentos aledaños.

Según el organismo nacional, las tormentas afectarían durante este jueves 22 de enero a los departamentos de 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, Pocito, Rivadavia y Sarmiento. El área será impactada por tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes.

image

Las mismas podrían estar acompañadas por ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica, abundante precipitación en cortos períodos de tiempo y ráfagas de viento. Se prevén valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 milímetros, aunque no se descarta que esos registros puedan ser superados de manera puntual.

En cuanto a las condiciones previstas para la jornada, el pronóstico indica que durante la tarde, se esperan tormentas, con una probabilidad que ascenderá al 40–70%, temperaturas que alcanzarán los 36°C y vientos del este de 13 a 22 km/h.

image

Finalmente, por la noche se prevén tormentas fuertes, con una probabilidad de precipitación del 40–70%, una temperatura cercana a los 30°C, vientos del sector sur de 23 a 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Ante este escenario, se recomienda a la población mantenerse informada y tomar las precauciones necesarias, especialmente en zonas propensas a anegamientos o crecidas repentinas.