martes 20 de enero 2026

Vacaciones

Mirá cuál es el estado de las rutas en San Juan este martes

Desde la Dirección Nacional de Vialidad dieron a conocer el parte actualizado tras las lluvias que afectaron a zonas alejadas de la provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El detalle sobre el estado de las rutas nacionales en San Juan, este martes.

El detalle sobre el estado de las rutas nacionales en San Juan, este martes.

Después del registro de algunas lluvias y posteriores crecientes en diversas zonas alejadas de la provincia, desde la Dirección Nacional de Vialidad emitieron un comunicado este martes a primera hora de la mañana, con la información actualizado sobre el estado de las rutas. Si bien todas están transitables, en algunos casos se recomienda tener extrema precaución en zona de badenes.

Para tener en cuenta

Una a una, cómo están las rutas hacia cada departamento turístico de San Juan
Conocé el estado de las rutas y caminos en San Juan, este martes. (Foto de archivo)
¿Vas a viajar?, conocé el estado de las rutas en San Juan este martes

“Luego de la recorrida y evaluación in situ del personal de Vialidad Nacional, se informa a los usuarios que la red vial nacional se encuentra transitable con precaución”, remarcaron desde el organismo.

El estado actualizado de las rutas en la provincia es el siguiente:

Ruta Nacional 40 – Tramo Huaco a límite con La Rioja

- Estado: Transitable con precaución. Posibilidad de badenes con arrastre. Personal de Vialidad Nacional trabaja en la zona.

Ruta Nacional 150 – Tramo Jáchal a Rodeo

- Estado: Transitable con precaución. Personal de Vialidad Nacional trabaja en la zona.

Ruta Nacional 40 – Tramo San Juan a Jáchal

- Estado: Transitable.

-Circular con precaución, personal de Vialidad Nacional trabaja en la zona.

Ruta Nacional 150 – Tramo Huaco a Ischigualasto

- Estado: Transitable con máxima precaución. En de Zona Baldecitos, trabaja personal de Vialidad Nacional.

RN 40 Sur transitable con precaución.

RN 20 transitable con precaucion.

RN 153 Transitable con precaución.

RN 141 CAUCETE - LA RIOJA.

-Transitable con precaución. Vialidad Nacional trabaja en distintos tramos de la ruta.

RN 149 CALINGASTA transitable con precaución.

RN 149 Iglesia, transitable con precaución.

Para finalizar, desde la DNV indicaron que, “ante condiciones climáticas adversas, se solicita a los conductores respetar las indicaciones del personal de Vialidad, evitar circular de noche en zonas afectadas y mantenerse informados”.

El Paso de Agua Negra, habilitado

Por su parte, desde el Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, informaron que el Paso Internacional por Agua Negra, Ruta Nacional 150, se encuentra habilitado para circular de 07:00 a 17:00 hs.

"Se recomienda a los conductores circular con luces bajas encendidas y el firme respeto a los límites de velocidad, así como precaución durante el camino debido a la presencia de personal de Vialidad Nacional, que se encuentra en el lugar realizando tareas de mantenimiento de la ruta", sostuvieron.

