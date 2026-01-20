Con medallas en el cuello, "Lichi" Sisterna volvió a San Juan tras otro Dakar memorable

Con la emoción todavía a flor de piel y las medallas colgadas, Lisandro Sisterna regresó este martes a San Juan después de otro paso exitoso por el Rally Dakar . El navegante sanjuanino, que fue recibido por familiares y allegados, cerró una participación histórica en la edición 2026 de la competencia más dura del mundo.

Sisterna integró el binomio argentino junto a Kevin Benavides en la categoría Challenger (T3), una sociedad que rápidamente dio resultados. A lo largo de la exigente travesía por Arabia Saudita , la dupla mostró un rendimiento sólido y competitivo que les permitió finalizar séptimos en la clasificación general, coronando el Dakar con tres victorias de etapa y múltiples podios.

El camino no fue sencillo. En el prólogo de 22 kilómetros, el binomio arrancó con un séptimo puesto, a solo 22 segundos del líder, y repitió esa posición en la Etapa 1, disputada en Yanbu. Sin embargo, en la Etapa 2 sufrieron un duro golpe por problemas mecánicos en el UTV —parrilla de suspensión y selectora— que los relegaron en la general y los obligaron a iniciar una remontada paciente y estratégica.

La reacción llegó con fuerza a partir de la segunda semana. En la Etapa 6, entre Hail y Riyadh, lograron su primer podio con un tercer puesto. Un día después, en el camino hacia Wadi Al Dawasir, alcanzaron su primera victoria de etapa en la categoría. El envión continuó en la Etapa 8, con un segundo puesto, y volvió a hacerse sentir en la Etapa 10, donde terminaron terceros en el segundo tramo de la etapa maratón en Bisha.

Ya en la recta final, Benavides y Sisterna mantuvieron el protagonismo. En la Etapa 11 rozaron el podio con un cuarto lugar, mientras que en la 12 celebraron su segunda victoria parcial en el tramo Al Henakiyah–Yanbu. El broche de oro llegó en la Etapa 13, la última del Dakar 2026, cuando se impusieron con autoridad en Yanbu y sellaron su ascenso definitivo al top 7 de la general, con la bandera argentina nuevamente en lo más alto.

La actuación consolidó a Kevin Benavides como uno de los pilotos más destacados del año en la Challenger T3, confirmando su rápida adaptación a los autos tras haber ganado el Dakar en motos en 2021 y 2023. Detrás de ese éxito, la navegación precisa y el trabajo fino de Sisterna fueron claves para sostener el ritmo y capitalizar cada oportunidad.

El título de la categoría quedó finalmente en manos del español Pau Navarro, navegado por Jan Rosa, quienes supieron administrar la ventaja conseguida en las etapas decisivas. Para Sisterna, sin embargo, el Dakar 2026 significó otro hito personal: disputó su segundo Dakar consecutivo como navegante y reafirmó su lugar en la elite mundial. En 2025, junto al propio Pau Navarro, se había convertido en el primer sanjuanino en alcanzar un podio en la clasificación general del Dakar, un antecedente que realza aún más este nuevo logro.