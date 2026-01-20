martes 20 de enero 2026

Un momento muy especial

Di María, emocionado hasta las lágrimas al recibir una réplica de la bici en la que su madre lo llevaba a entrenar

En una entrevista con el Pelado López, el Fideo contó anécdotas inéditas. Incluso abrió la puerta a su intimidad con su esposa Jorge Cardozo

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Pelado López y una tierna entrevista con Ángel Di María.

El Pelado López y una tierna entrevista con Ángel Di María.

Es conocida la historia sobre que Diana, la mamá de Ángel Di María, pedaleaba en su bicicleta para llevarlo a entrenar durante su infancia. Años después de ese esfuerzo, el futbolista campeón del mundo sigue tan agradecido que se puso a llorar al aire en Juego Chino al recibir un regalo dedicado a ese momento de su vida.

Guillermo “El Pelado” López tomó por sorpresa al jugador de Rosario Central al hacerle entrega de una réplica en miniatura de “Graciela”, la bicicleta que pedaleaba su mamá para que él pudiera cumplir su sueño de jugar al fútbol.

Di María tomó la pequeña bicicleta entre sus manos y se quebró en llanto. Fue rápidamente apoyado por Jorgelina Cardoso, su esposa, que reveló que una de las cosas que la enamoró fue que él fuese tan sensible y llore bastante.

“A veces parece que todo es fácil, la gente ve lo de ahora y no lo anterior, todo lo que uno hizo. Cuando uno recuerda estas cosas es algo lindo. Todo lo que tengo es gracias a esto, acá es dónde empezó todo”, declaró Fideo en exclusiva para Telefe.

“Esta bici va a mi casa, en el museo. Está igual. Muchas gracias”, expresó Di María entre lágrimas en Juego Chino.

FUENTE: Telefe

