Malas noticias

Baja sensible en Boca para el debut: la lesión que sacará de las canchas a un jugador clave del equipo

El futbolista se perderá los primeros partidos del Torneo Apertura. ¿Quién será su reemplazante?

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
image

Baja muy sensible en Boca de cara al arranque del campeonato argentino. Con Edinson Cavani y Milton Giménez lesionados, se confirmó también la lesión de Miguel Ángel Merentiel, el único nueve que le quedaba disponible a Claudio Ubeda. Y se perderá varias fechas.

La 'Bestia' se fue reemplazado a los 15 minutos del primer tiempo del amistoso ante Olimpia. Si bien en un primer momento se dijo que se trató solamente de un golpe, luego en la conferencia Ubeda no llevó nada de calma al decir que el delantero había sentido una molestia en la zona donde días atrás había recibido un golpe. Algo bastante más preocupante.

"Tenía una pequeña molestia de un golpe y en teoría fue ahí en donde sintió la molestia. Esperemos a que mañana (por este lunes) le hagan estudios y que no sea nada grave. Es una posición en la que estamos recuperando centrodelanteros y necesitamos de todos", había anticipado el Sifón.

image

En los estudios, justamente, se confirmó que Merentiel tiene una distensión en un gemelo, bastante más que un golpe, por lo que se perderá los primeros partidos del Apertura, entre cuatro o cinco fechas, teniendo en el arranque una jornada entre semana: Riestra, Estudiantes, Newell's, Vélez y tal vez Platense.

¿Quién se perfila para ser el reemplazante de Miguel Merentiel?

El domingo en el amistoso, el elegido por Ubeda fue Lucas Janson, quien había jugado apenas seis partidos en 2025, no sumaba minutos desde septiembre y venía de quedar afuera de varias convocatorias en el cierre del Clausura. En su ingreso, el delantero que suele jugar por afuera no desentonó y metió dos buenos cabezazos que estuvieron cerca de terminar en gol.

Durante la semana también analizará el cuerpo técnico cómo se encuentran Cavani y Giménez, con parte médico informado días atrás, con una lumbalgia y una pubalgia, respectivamente. Ninguno de los dos pudo entrenarse con normalidad durante la pretemporada que arrancó el 2 de enero.

