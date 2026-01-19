lunes 19 de enero 2026

Vóley: Universidad se consagró campeón del Torneo Interprovincial de Tama

El conjunto sanjuanino se quedó con un certamen de alto nivel disputado en La Rioja, que reunió a 12 equipos y se jugó bajo el exigente formato de doble eliminación. En la final, venció en un partidazo a Juventud de Catamarca y confirmó su gran presente de cara a la Liga Federal Argentina de Vóley.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Universidad volvió a demostrar su jerarquía y se coronó campeón del Torneo Interprovincial de Tama, desarrollado en la provincia de La Rioja, una competencia que reunió a 12 equipos de distintas provincias y que contó con la presencia de varios clubes que formarán parte de la próxima Liga Federal Argentina de Vóley.

El certamen, disputado bajo el sistema de doble eliminación, elevó la exigencia desde el primer día y obligó a los equipos a sostener un alto rendimiento a lo largo de todo el torneo. En ese contexto, Universidad fue construyendo su camino al título con autoridad y carácter, afrontando un total de siete partidos para alcanzar la consagración.

En la fase de octavos de final, el elenco sanjuanino superó a Hispano por 2-1 en un encuentro parejo y de trámite cambiante. En cuartos de final, mostró solidez colectiva para imponerse por 2-0 ante River de Chepes. Ya en semifinales, protagonizó otro duelo intenso frente al local Tama, al que derrotó por 2-1 para meterse en la gran definición.

La final fue el punto más alto del torneo. Universidad se enfrentó a Juventud de Catamarca, equipo que también dirá presente en San Juan del 3 al 12 de febrero, y en un verdadero partidazo se quedó con la victoria por 3-2, sellando el campeonato y ratificando su protagonismo a nivel regional.

El rendimiento individual también tuvo su merecido reconocimiento: Augusto Guevara fue distinguido como el mejor armador del torneo, mientras que Ignacio Inojosa se llevó el premio al mejor atacante, reflejo del peso ofensivo y la claridad de juego que mostró el campeón a lo largo de toda la competencia.

El plantel campeón

Eduardo Camus

Máximo Yáñez

Joan Somerville

Augusto Guevara

Ignacio Barón

Nicolás Molina

Juan Navas

Bautista Fernández

Juan Pablo Quevedo

Ignacio Inojosa

Director técnico: Mariano Paratore

