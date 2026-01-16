UPCN aplastó a River, metió su segundo triunfo al hilo y sigue firme en el Tour 4

UPCN sumó este viernes su segundo triunfo consecutivo en el Tour 4 de la Liga de Vóleibol Argentina, al vencer con autoridad a River por 3 a 0, en el Polideportivo Gorki Grana de Morón, Buenos Aires.

El equipo sanjuanino se impuso con parciales de 25-18, 25-20 y 25-22, en un partido en el que mostró solidez colectiva, buen funcionamiento en todas las líneas y varias individualidades en alto nivel.

El máximo anotador del encuentro fue el opuesto Gerónimo Elgueta, quien cerró su planilla con 17 puntos y fue una de las piezas clave en ataque. El conjunto dirigido por Fabián Armoa mantuvo regularidad a lo largo del juego y controló los momentos importantes del partido.

UPCN cerrará el Tour 4 este sábado, completando tres días consecutivos de competencia. Será desde las 15, frente a Tucumán de Gimnasia, nuevamente en Morón, en un partido que podrá verse por Fox Sports y por el canal oficial de ACLAV en YouTube.

Síntesis

-UPCN San Juan Vóley: Juan Manuel Riganti, Gerónimo Elgueta; Imanol Salazar, Federico Franetovich; Juan Simón Villarruel, Leon Meier; Federico Trucco (L). Entrenador: Fabián Armoa. Ingresos: Mateo Bozikovich, Anthony Cherfan, Alejandro Toro.

-River: Juan Manuel Guilietti, Wilian Habner; Joaquín Alzuelta, Marcos Meggi; Thiago José, Giuliano Turcitu; Martín Weber / Ignazio Girardi (L). Entrenador: Lucas Pandolfi. Ingresos: Alexander Jauretche, Valentín Steiner, Fausto López.

Parciales: 25-18, 25-20 y 25-22.

Estadio: Gorki Grana (Morón, Buenos Aires).