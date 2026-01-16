UPCN aplastó a River, metió su segundo triunfo al hilo y sigue firme en el Tour 4

UPCN sumó este viernes su segundo triunfo consecutivo en el Tour 4 de la Liga de Vóleibol Argentina, al vencer con autoridad a River por 3 a 0, en el Polideportivo Gorki Grana de Morón, Buenos Aires.
El equipo Cóndor se impuso 3-0 frente al Millonario en el Polideportivo Gorki Grana de Morón, en Buenos Aires. Cerrará el certamen este sábado cuando se mida ante Tucumán de Gimnasia.
El equipo sanjuanino se impuso con parciales de 25-18, 25-20 y 25-22, en un partido en el que mostró solidez colectiva, buen funcionamiento en todas las líneas y varias individualidades en alto nivel.
El máximo anotador del encuentro fue el opuesto Gerónimo Elgueta, quien cerró su planilla con 17 puntos y fue una de las piezas clave en ataque. El conjunto dirigido por Fabián Armoa mantuvo regularidad a lo largo del juego y controló los momentos importantes del partido.
UPCN cerrará el Tour 4 este sábado, completando tres días consecutivos de competencia. Será desde las 15, frente a Tucumán de Gimnasia, nuevamente en Morón, en un partido que podrá verse por Fox Sports y por el canal oficial de ACLAV en YouTube.
-UPCN San Juan Vóley: Juan Manuel Riganti, Gerónimo Elgueta; Imanol Salazar, Federico Franetovich; Juan Simón Villarruel, Leon Meier; Federico Trucco (L). Entrenador: Fabián Armoa. Ingresos: Mateo Bozikovich, Anthony Cherfan, Alejandro Toro.
-River: Juan Manuel Guilietti, Wilian Habner; Joaquín Alzuelta, Marcos Meggi; Thiago José, Giuliano Turcitu; Martín Weber / Ignazio Girardi (L). Entrenador: Lucas Pandolfi. Ingresos: Alexander Jauretche, Valentín Steiner, Fausto López.
Parciales: 25-18, 25-20 y 25-22.
Estadio: Gorki Grana (Morón, Buenos Aires).