viernes 16 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Vóley

UPCN aplastó a River, metió su segundo triunfo al hilo y sigue firme en el Tour 4

El equipo Cóndor se impuso 3-0 frente al Millonario en el Polideportivo Gorki Grana de Morón, en Buenos Aires. Cerrará el certamen este sábado cuando se mida ante Tucumán de Gimnasia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

UPCN sumó este viernes su segundo triunfo consecutivo en el Tour 4 de la Liga de Vóleibol Argentina, al vencer con autoridad a River por 3 a 0, en el Polideportivo Gorki Grana de Morón, Buenos Aires.

Lee además
las chicas de upcn lanzaron una campana especial para recaudar fondos rumbo a la liga federal y ya suman apoyo dentro y fuera de san juan
Vóley femenino

Las chicas de UPCN lanzaron una campaña especial para recaudar fondos rumbo a la Liga Federal y ya suman apoyo dentro y fuera de San Juan
tras el parate, upcn vuelve a la cancha y abre la segunda rueda de la lva en moron
Vóley

Tras el parate, UPCN vuelve a la cancha y abre la segunda rueda de la LVA en Morón

El equipo sanjuanino se impuso con parciales de 25-18, 25-20 y 25-22, en un partido en el que mostró solidez colectiva, buen funcionamiento en todas las líneas y varias individualidades en alto nivel.

El máximo anotador del encuentro fue el opuesto Gerónimo Elgueta, quien cerró su planilla con 17 puntos y fue una de las piezas clave en ataque. El conjunto dirigido por Fabián Armoa mantuvo regularidad a lo largo del juego y controló los momentos importantes del partido.

UPCN cerrará el Tour 4 este sábado, completando tres días consecutivos de competencia. Será desde las 15, frente a Tucumán de Gimnasia, nuevamente en Morón, en un partido que podrá verse por Fox Sports y por el canal oficial de ACLAV en YouTube.

Síntesis

-UPCN San Juan Vóley: Juan Manuel Riganti, Gerónimo Elgueta; Imanol Salazar, Federico Franetovich; Juan Simón Villarruel, Leon Meier; Federico Trucco (L). Entrenador: Fabián Armoa. Ingresos: Mateo Bozikovich, Anthony Cherfan, Alejandro Toro.

-River: Juan Manuel Guilietti, Wilian Habner; Joaquín Alzuelta, Marcos Meggi; Thiago José, Giuliano Turcitu; Martín Weber / Ignazio Girardi (L). Entrenador: Lucas Pandolfi. Ingresos: Alexander Jauretche, Valentín Steiner, Fausto López.

Parciales: 25-18, 25-20 y 25-22.

Estadio: Gorki Grana (Morón, Buenos Aires).

Temas
Seguí leyendo

UPCN Vóley comenzó ganando en el Tour 4 de la Liga de Vóleibol Argentina

¡Apareció el goleador!: Unión le gana a Fadep con un gol de Luchi Riveros en la semi del Regional

"Uno siempre vuelve donde fue feliz": la frase de San Martín para anunciar la vuelta de Nazareno Fúnez

Desde Buenos Aires afirman que un equipo campeón se lleva a Matías Borgogno para jugar la Libertadores

Tristeza en las redes sociales por el fallecimiento de un joven deportista sanjuanino

El tremendo porrazo de un ciclista en el Tour del Sol: el video

Aguantá, corazón: la AFA reprogramó el inicio y San Martín deberá esperar para volver a la cancha

Hay goles por dos años más: Santi Barrera extendió su vínculo con San Martín

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
desde buenos aires afirman que un equipo campeon se lleva a matias borgogno para jugar la libertadores
Sacudón en el Pueblo Viejo

Desde Buenos Aires afirman que un equipo campeón se lleva a Matías Borgogno para jugar la Libertadores

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Así quedó el auto Peugeot 208 en el que viajaban los tres jóvenes.
Caso Evelyn Esquivel

Lo que no se dijo del accidente de 25 de Mayo que dejó grave a una joven sanjuanina

Quiénes acompañaban en el auto a la sanjuanina de 30 años que sufrió un violento vuelco en El Encón
En las redes

Quiénes acompañaban en el auto a la sanjuanina de 30 años que sufrió un violento vuelco en El Encón

El santuario natural de Barreal que combina senderos con cascadas, camping agreste y uno de los cielos más lindos del mundo
Tiempo de verano en SJ

El santuario natural de Barreal que combina senderos con cascadas, camping agreste y uno de los cielos más lindos del mundo

Desde Buenos Aires afirman que un equipo campeón se lleva a Matías Borgogno para jugar la Libertadores
Sacudón en el Pueblo Viejo

Desde Buenos Aires afirman que un equipo campeón se lleva a Matías Borgogno para jugar la Libertadores

¡Otra hazaña argentina en el Dakar! el sanjuanino Sisterna y Kevin Benavides volaron en la Etapa 12 y sumaron una nueva victoria
Imparables

¡Otra hazaña argentina en el Dakar! el sanjuanino Sisterna y Kevin Benavides volaron en la Etapa 12 y sumaron una nueva victoria

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Ataque nocturno

Un policía sanjuanino fue víctima de un robo en su casa de fin de semana en Pocito

Por Redacción Tiempo de San Juan
Sábado caluroso y con lluvias en San Juan
SMN

Sábado caluroso y con lluvias en San Juan

¿Qué hacen los sanjuaninos en las vacaciones? Mirá lo que nos respondieron video
Tiempo Pregunta

¿Qué hacen los sanjuaninos en las vacaciones? Mirá lo que nos respondieron

¡Apareció el goleador!: Unión le gana a Fadep con un gol de Luchi Riveros en la semi del Regional
A todo o nada

¡Apareció el goleador!: Unión le gana a Fadep con un gol de Luchi Riveros en la semi del Regional

Este es el predio escolar que fue blando de la delincuencia.
Golpe delictivo

Ladrones atacaron un colegio religioso de 25 de Mayo durante la madrugada