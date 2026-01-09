Las chicas de UPCN lanzaron una campaña especial para recaudar fondos rumbo a la Liga Federal y ya suman apoyo dentro y fuera de San Juan

Las chicas de UPCN Vóley se preparan para uno de los desafíos más importantes de la temporada: disputar la Liga Federal 2026, que se realizará del 3 al 12 de febrero en San Juan y reunirá a medio centenar de equipos de todo el país. Pero además del trabajo deportivo, el plantel afronta otra carrera en paralelo: la económica. Por eso lanzaron una campaña especial para recaudar fondos y poder cubrir los gastos que el club no puede asumir.

Ciclismo El Giro del Sol pone primera: estos son los 13 equipos que serán parte del pelotón

Claudia Rollán, referente del equipo, explicó cómo nació la iniciativa y por qué tuvo una rápida repercusión dentro y fuera de la provincia. “Es el segundo año consecutivo que San Juan es sede de la Liga Federal y es muy representativo que hoy casi todos los equipos femeninos de la provincia estén participando. Pero los clubes nos dan solo lo básico: la cancha, pelotas y, en algunos casos, las inscripciones. Todo lo demás lo tenemos que gestionar nosotras”, contó.

Frente a los altos costos de camisetas, refuerzos deportivos, viáticos y afiliaciones, las jugadoras decidieron crear una movida propia: una remera con un eslogan que no solo les permite reunir fondos, sino también darle identidad a su proyecto. La respuesta superó las expectativas. “Nos han pedido remeras de Villa Mercedes, de Santa Fe, de Buenos Aires. Queremos que se viralice porque esto también fomenta el apoyo al deporte femenino en general”, detalló Rollán.

Mientras entrenan y se organizan para competir, también trabajan en la búsqueda de auspiciantes. Por eso, presentaron una propuesta formal destinada a marcas, emprendimientos y empresas interesadas en acompañarlas. “Nos estamos preparando para un nuevo desafío y queremos que tu marca sea protagonista junto a nosotras. Creemos que el deporte es la plataforma ideal para comunicar valores y construir marcas con propósito”, expresaron desde el plantel.

El plan incluye tres niveles de sponsoreo -Principal, Oficial y Colaborador- con beneficios que van desde la presencia del logo en la camiseta hasta acciones promocionales junto al equipo.

UPCN no es el único club sanjuanino que trabaja activamente para reunir fondos: Ausonia, La U, UNAB, Banco Hispano y Obras también están en la misma búsqueda para asegurar su presencia en el certamen.

La Liga Federal, otra vez en casa

San Juan recibirá nuevamente a la Liga Federal de Vóley, que este año tendrá 26 equipos masculinos y 24 femeninos representando a 16 provincias. La competencia se disputará en tres escenarios de primer nivel: el Estadio Aldo Cantoni, el Velódromo Vicente Alejo Chancay y las instalaciones de UPCN.

Será una verdadera fiesta del vóley argentino, con un fuerte impacto deportivo, turístico y económico para la provincia.

Desde UPCN agradecieron el apoyo recibido hasta ahora y pidieron a la comunidad que siga acompañándolas: “Crezcamos juntos y fortalezcamos el vínculo con la comunidad. Si podés difundir esta movida, nos ayudás muchísimo”.

Para conocer las propuestas de sponsoreo o colaborar, invitan a comunicarse por mensaje privado a través de la página oficial del equipo.