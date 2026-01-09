viernes 9 de enero 2026

Ciclismo

Un chileno voló en la ruta sanjuanina y se quedó con la primera etapa del Giro del Sol

En un sprint final cargado de emoción y velocidad, el chileno Felipe Pizarro se quedó con los mas de 125 kilómetros que tuvo como llegada el Complejo Parque Norte.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Giro del Sol 2026 levantó el telón con una llegada intensa en Chimbas, donde el chileno Felipe Pizarro logró imponerse en la primera etapa luego de una maniobra decisiva en los metros finales. El ciclista atacó cuando la carrera entraba en su tramo definitivo y consiguió sostener una mínima diferencia hasta cruzar la línea de meta en soledad.

La etapa inicial se desarrolló este viernes 9 de enero y propuso un recorrido exigente de 125 kilómetros, con largada en Parque Norte, en Capital, y paso por los departamentos de San Martín, Angaco, Albardón, Chimbas y Santa Lucía. El trazado, sin grandes ascensos, combinó sectores urbanos, metas sprint bonificadas y giros técnicos que mantuvieron alta la velocidad del pelotón durante gran parte de la jornada.

En el embalaje final, Mauricio Páez, del equipo Municipalidad de Santa Lucía – Gremios por el Deporte, finalizó en la segunda posición, mientras que Lorenzo Díaz, representante de Portal de San Juan, se ubicó tercero y completó el podio del primer día de competencia.

El Giro del Sol recorrerá hasta el domingo 11 un total de cuatro etapas que unirán Capital, San Martín, Angaco, Albardón, Chimbas, Santa Lucía, Ullum, Pocito, 9 de Julio, Caucete y 25 de Mayo, en un trazado que vuelve a combinar velocidad, resistencia y montaña. El Giro del Sol recorrerá hasta el domingo 11 un total de cuatro etapas que unirán Capital, San Martín, Angaco, Albardón, Chimbas, Santa Lucía, Ullum, Pocito, 9 de Julio, Caucete y 25 de Mayo, en un trazado que vuelve a combinar velocidad, resistencia y montaña.

Los equipos sanjuaninos que darán pelea para quedarse con el Giro del Sol:

Fundación Diberboll

Méndez Marcos (ELI); Rodríguez León Marcos (ELI); Albarracín Gustavo (ELI); Mercado Flavio (ELI); Priario Maximiliano (ELI); Martínez Nelson (ELI); Castro Kevin (ELI); Pizarro Felipe (ELI).

Municipalidad de Chimbas

21 Cobarrubia Leonardo (ELI); 22 Videla Agustín (ELI); 23 Ruiz Calle Hugo (ELI); 24 Ruiz Calle Robinson (ELI); 25 González Andre (ELI); 26 Ortega Fabricio (ELI); 27 Díaz Julián (S23); 28 López Franco (ELI).

Team del Valle

Álvarez Darío (ELI); 32 Durán Moisés (ELI); 33 Miranda Franco (ELI); 34 Montoya Emiliano (ELI); 35 Gómez Oscar (ELI); 36 Luján Enzo (ELI).

FX Neumáticos

41 Cabral Alejandro (ELI); 42 Khoder Zacarías (ELI); 43 Illanes Rodrigo (ELI); 44 Quinteros William (ELI); 45 Lencinas Santiago (S23); 46 Ramírez Gustavo (ELI); Guzmán Milon; Castillo Guillermo.

Maní Zabala

Rojas Ramiro (S23); 52 Rodríguez Ignacio (S23); 53 García Nicolás (ELI); 54 Gotta Lisandra (ELI); 55 Kloner Rodolfo (ELI); 56 Hernández Nicolás (ELI); 57 Moya Juan Pablo (ELI); 58 Lobos Jaime (ELI).

DM Juventud del Norte – Municipalidad de Rivadavia

81 Aguirre Sergio (ELI); 82 Moreno Alexander (ELI); 83 Manrique Lucas (S23); 84 Olarte Tiago (S23); 85 Arancibia Tiago (S23); 86 Tolosa Uriel (S23); 87 Aguirre Ramón (ELI); 88 Sagardoy Emiliano (S23).

Portal de San Juan

Ricardo Escuela; Lorenzo Díaz; Santiago Agüero; Sebastián Coronel; Carlos Tarifa; Alejandro Quilci.

Fundación Emanuel Saldaño – T. Jácamo

Valenzuela Diego; Goran Dundic; Geremías Rojas; Lautaro Ríos; Cruz Ramiro; Ramiro Gómez Ortuño; Joaquín García.

Municipalidad de Santa Lucía – Gremios por el Deporte

91 Páez Mauricio (ELI); 92 Domínguez Mauricio (ELI); 93 Romero Gonzalo (ELI); 94 Durán Alejandro (ELI); 95 Lopardo Lucas (ELI); 96 Moyano Tomás (ELI); 97 Ambrosi Facundo (S23); 98 Ruiz Tomás (ELI).

Municipalidad de Pocito

101 Tivani Gerardo (ELI); 102 Díaz Rodrigo (ELI); 103 Velardez Leandro (ELI); 104 Navarrarrete Maximiliano (ELI); 105 Lucero Higinio (ELI); 106 Juárez Daniel (ELI); 107 Silva Martín (ELI); 108 Alé Santiago (S23).

Fuerza Activa

111 Videla Ramiro (S23); 112 Balmaceda Matías (S23); 113 Videla Uriel (S23); 114 Sisterna Fabricio (S23); 115 Riofrio Alejo (S23); 116 Villanueva Ignacio (ELI); 117 Acuña Sebastián (ELI).

Municipalidad de Godoy Cruz

Contreras Matías (ELI); 122 Vecchi Franco (ELI); 123 Contreras Leonardo (S23); 124 Estela Leonardo (S23); 125 Gladich Tiago (ELI); 126 Roberto Rodrigo (S23).

