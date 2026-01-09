¡Primer podio para el sanjuanino Sisterna y Kevin Benavides en el Rally Dakar!

andEl Rally Dakar 2026 volvió a regalar un día cargado de emociones para la Argentina. En la sexta etapa, disputada entre Hail y Riyadh con 326 kilómetros de especial, la dupla integrada por el salteño Kevin Benavides y el sanjuanino Lisandro Sisterna -medalla de bronce en la anterior edición del Dakar con Pau Navarro como piloto- consiguió su primer podio en la exigente categoría Challenger T4, adjudicándose un destacado tercer puesto con un tiempo de 4:00:17.

El logro llegó en una jornada especial: Benavides celebró su cumpleaños arriba del UTV y coronó el día con una actuación sólida que incluso pudo haber terminado en victoria. “Tercero en la etapa hoy. Un pinchazo nos hizo escapar la victoria. Lindo sabor de boca para cerrar una semana dura. Ahora día de descanso. Gracias a todos por los mensajes de cumple”, escribió el piloto en sus redes sociales, satisfecho por el rendimiento y el avance deportivo.

La etapa quedó en manos del chileno Ignacio Casale, quien dominó con autoridad y marcó 3:58:57, seguido por la saudí Dania Akeel, que fue segunda con 3:59:35. El podio lo completaron Benavides y Sisterna, mientras que el cuarto lugar también fue para un argentino: Nicolás Cavigliasso, que marcó 4:03:12. Quinto terminó Pau Navarro con un registro de 4:05:40.

En la clasificación acumulada, Pau Navarro se mantiene como líder, seguido por Cavigliasso, que se ubica a poco más de cuatro minutos. El mendocino Bruno Jacomy marcha tercero a 25m54s, consolidándose como uno de los protagonistas de la categoría. El sanjuanino y Benavides, en el puesto 14.