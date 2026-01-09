Marino Hinestroza será jugador de Boca: Atlético Nacional aceptó la oferta xeneize

Luego de algunas semanas, la novela del verano llega a su fin: Marino Hinestroza arregló su salida de Atlético Nacional y jugará en Boca Juniors.

Tras varias idas y vueltas, el equipo de Medellín aceptó la última oferta que el Xeneize le hizo de cinco millones de dólares por el 100% del pase. Además, se quedará con una plusvalía del 20% por una futura venta.

En las últimas horas, la operación parecía complicarse cuando el club colombiano marginó al delantero hasta que se resuelva la situación. Sin embargo, con este avance sustancial, ahora solo resta que se presente la documentación oficial.

Una vez que se concreten todos los trámites burocráticos, el atacante de 23 años viajará al país para hacerse la revisión médica, firmar su contrato hasta 2030 y sumarse al plantel dirigido por Claudio Úbeda.

Después de dos temporadas en el conjunto Verdolaga, Hinestroza disputó 84 partidos en los que cosechó 11 goles, aportó 14 asistencias y obtuvo cuatro títulos.

