Conmoción en el fútbol argentino: un arquero sufrió un paro cardíaco en pleno entrenamiento

El fútbol argentino enfrenta momentos de preocupación tras el grave episodio que sufrió Mauricio Nievas , arquero de 27 años de Deportivo Madryn , quien permanece internado bajo observación permanente debido a un paro cardíaco sufrido durante un entrenamiento matutino. La intervención inmediata del equipo médico, que incluyó maniobras de reanimación y el uso de un desfibrilador, permitió que el jugador recobrara la conciencia en el mismo predio antes de ser trasladado al hospital. El caso resaltó la importancia de disponer de herramientas de emergencia y personal calificado en los entornos deportivos.

Horas después del suceso, el club difundió el siguiente comunicado: “En la práctica matutina de ayer, el arquero Mauricio Nievas sufrió un paro cardiorrespiratorio, asistido en forma inmediata por personal médico de la institución. Dentro de nuestro predio y con la utilización del desfibrilador, el jugador retomó la conciencia y fue trasladado a la unidad de terapia intensiva del Hospital de la ciudad” .

El club que milita en la segunda división del fútbol argentino difundió un video del coordinador médico de la entidad, Marcelo Ballari, dando detalles de lo ocurrido. “El motivo es informar y llevar tranquilidad de lo que ocurrió ayer con uno de nuestros jugadores profesionales de fútbol el cual sufrió un paro cardiorrespiratorio presenciado. Fue reanimado con éxito a partir de maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas y la utilización del desfibrilador externo automático, con el que cuenta el club, más el apoyo de oxígeno que teníamos en ese momento, y por supuesto la participación de todos los que formamos parte del cuerpo médico del club”, expresó en la filmación.

imagen

Ballari aseguró que en la reanimación participaron kinesiólogos, asistentes y los médicos del club. “Tuvo éxito porque se iniciaron rápidamente las maniobras de reanimación y el paciente salió del paro cardiorrespiratorio en el campo de juego”, expuso. Nievas fue trasladado en ambulancia a la guardia del centro médico zonal. “Hoy por hoy permanece internado en la terapia intensiva del hospital. En ese momento está evolucionando favorablemente. Se espera la evolución, en estas 48-72 horas, pero está totalmente descomplejizado y rogamos que esto siga así para él”, advirtió.

El arquero “está siendo estudiado para determinar las causas por las cuales sufrió este evento”. El coordinador médico de la institución insistió con que las instalaciones médicas de la entidad deportiva cuentan con dos desfibriladores externos automáticos, uno para el plantel profesional y otro para el resto de las disciplinas, además de las tablas de inmovilización y tubos de oxígeno. “Aparte de lo que hacemos habitualmente con el cuerpo médico del plantel profesional, que es capacitar a nuestros deportistas, para que esté en condiciones de responder adecuadamente ante esta situación”, agregó.

En ese contexto, señaló que un jugador del plantel fue clave para ayudar a tratar el cuadro de Nievas en un primer momento: “Debo rescatar que uno de nuestros futbolistas que lleva casi cuatro años con nosotros, habiendo recibido las capacitaciones oportunas en años anteriores, respondió de una forma excelente al momento que tuvo que ayudar y asistir, porque conocía cuál era el rol que le tocaba en un caso de estas características”,

Fuentes médicas de Deportivo Madryn informaron al medio ADNSUR que Nievas permanece en terapia intensiva del Hospital Andrés Isola, con pronóstico reservado. Los primeros estudios clínicos, detalló el médico Gustavo Acuña a Diario Jornada, no evidenciaron anomalías, aunque el arquero continúa bajo supervisión constante. La situación generó una ola de mensajes de apoyo desde el entorno del club y el fútbol regional, donde se aguarda una evolución positiva de su estado.

Nievas, nacido en Córdoba, llegó a Deportivo Madryn en 2019 y fue una de las figuras clave del ascenso a la Primera Nacional en 2021. Durante la temporada pasada, jugó a préstamo en Germinal en el Torneo Federal A, regresando luego al club portuario. Actualmente, integra el grupo de arqueros dirigidos por Cristian Díaz, junto al capitán Yair Bonnín, Matías Montero y Lucas Toffoletti.

La rápida respuesta del personal de salud, que aplicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y utilizó el desfibrilador externo automático (DEA) disponible en el predio, resultó determinante para salvar la vida del futbolista. El club expresó públicamente su agradecimiento al equipo médico y técnico por su desempeño en la emergencia, y remarcó la trascendencia de estos recursos.

El incidente trajo a la memoria un episodio similar ocurrido en marzo del año anterior, cuando el colombiano Oswaldo Balanta, jugador de la división Reserva de San Lorenzo, sufrió una descompensación cardíaca en medio de una práctica.

Actualmente, Mauricio Nievas sigue internado en terapia intensiva bajo control estricto y con el pronóstico reservado. Comunidades deportivas y familias acompañan el momento, a la espera de nuevos reportes médicos sobre la evolución del arquero.