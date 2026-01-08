jueves 8 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Máxima competencia

El paso de Lisandro Sisterna por la etapa maratón del Dakar en Arabia Saudita

Sin recibir asistencia externa, terminó junto a Kevin Benavides octavo el miércoles y décimo este jueves en la categoría Challenger.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Lisandro Sisterna, único participante sanjuanino en la edición 2026 del Dakar en Arabia Saudita, finalizó este jueves la primera etapa maratón como navegante de Kevin Benavides, con el Taurus #347 del equipo BBR Motorsport.

Lee además
lisandro sisterna pone primera en el dakar 2026: la competencia, etapa por etapa
Cuenta regresiva

Lisandro Sisterna pone primera en el Dakar 2026: la competencia, etapa por etapa
paso la etapa 2 del dakar: como le fue al sanjuanino lisandro sisterna y kevin benavides
Lo último

Pasó la etapa 2 del Dakar: cómo le fue al sanjuanino Lisandro Sisterna y Kevin Benavides

La etapa maratón en esta competencia es una fase exigente donde los competidores no reciben asistencia mecánica de sus equipos, debiendo realizar ellos mismos las reparaciones en un campamento refugio lejos del vivac, con las herramientas y repuestos que llevan. Solo los participantes están autorizados a intervenir en sus vehículos, la asistencia entre pilotos aún en carrera también está permitida.

Se combinaron dos etapas cronometradas sin recibir ayuda externa, en este caso fue la cuarta el miércoles en la cuidad de Alula, hasta el campamento refugio, con 526 kilómetros (451 de especial). Allí, Sisterna y Benavides finalizaron la etapa en la octava posición dentro de la división Challenger, resultado que les permitió consolidarse en el puesto 15º de la clasificación general de esa categoría. En esta jornada de jueves, saliendo del campamento, desarrollaron el quinto parcial en la cuidad de Hail, recorriendo 428 kilómetros en total, siendo 372 de especial. En esta prueba lograron el décimo puesto, lo cual les permitió avanzar una posición en la general de la categoría.

“Día casi limpio con solo un pinchazo, lo complicado es avanzar ya que estamos atrapados en el polvo de autos más lentos, mañana día solo de arena lo cual debería ayudarnos a avanzar más”, expresó el navegante sanjuanino.

La sexta etapa, el viernes 9 de enero, unirá Hail con Raid, teniendo 331 kilómetros de especial y 589 de enlace

Resultados:

4ta etapa: 8° puesto (5 horas, 54 minutos y 49 segundos) – 15° puesto en la general (21 horas, 57 minutos y 20 segundos.

5ta etapa: 10° puesto (4 horas, 27 minutos y 48 segundos) – 14° puesto en la general (26 horas, 25 minutos y 8 segundos).

Temas
Seguí leyendo

Video: así fue el primer día del sanjuanino Lichi Sisterna y Kevin Benavidez en el Dakar

Impactante accidente en el Dakar: dio varias vueltas, el vehículo quedó destrozado y abandonó la competencia

San Martín se abre camino en la Primera Nacional: cuándo, a qué hora y contra quién le tocará ser local

Le robaron la bicicleta y la encontraron en un camping de Jáchal

Un club del ascenso sedujo a Ricardo Centurión: "No se me caen los anillos si tengo que jugar en la B"

La historia de amor secreta entre dos hockistas que es furor mundial: ¿cuándo se estrena Heated Rivalry en Argentina?

Tras sus vacaciones en San Juan, Fabri Pérez volvió a Estudiantes y ya puso primera con la pretemporada

Ante la salida de Advíncula, Weigandt podría tener una chance en Boca

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
vino con sprite, ¿si o no?: que opinan los sanjuaninos tras la revelacion viral de messi
Videonota

Vino con Sprite, ¿sí o no?: qué opinan los sanjuaninos tras la revelación viral de Messi

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Fortísimo temblor sacudió el suelo sanjuanino
¡Se movió todo!

Fortísimo temblor sacudió el suelo sanjuanino

Él era Ricardo Caballero, según la foto enviada por la familia a este diario.
Exclusivo

Una guerra sin fin que comenzó en un asentamiento y terminó en el Bº Las Pampas: la versión de la familia del fallecido y los antecedentes

Así es por dentro la antigua y conflictiva casona de Avenida Libertador.
Fotos y video

Limpian la casona polémica de la Avenida Rawson antes de venderla: los horripilantes detalles de su interior

Oriundo de Misiones y de raíces alemanas: quién es el Polaco, el delantero goleador de Unión de Villa Krause
Un crack

Oriundo de Misiones y de raíces alemanas: quién es el 'Polaco', el delantero goleador de Unión de Villa Krause

Grave accidente doméstico: una nena fue internada en terapia luego de que un portón le cayera encima
En Capital

Grave accidente doméstico: una nena fue internada en terapia luego de que un portón le cayera encima

Te Puede Interesar

Alejandro Lara (29)y Jonathan Arancibia (40). Fotos: Tiempo de San Juan
Impactante

Un anti cuarentena y un pistolero: los antecedentes de los sospechosos por el crimen en Pocito

Por Redacción Tiempo de San Juan
Diccionario chileno: guía básica comunicarse al otro lado de la cordillera video
Tiempo en Chile

Diccionario chileno: guía básica comunicarse al otro lado de la cordillera

Mina de oro Veladero en San Juan. La minería alcanzó en 2025 su mayor participación histórica en las exportaciones argentinas, con San Juan entre las provincias donde el sector define el perfil productivo.
Récord histórico en el 2025

La minería aportó dólares como nunca antes y San Juan estuvo entre las provincias clave del salto

Buscate: los sanjuaninos explotaron la playa en La Serena
Galería de fotos

Buscate: los sanjuaninos explotaron la playa en La Serena

San Martín se abre camino en la Primera Nacional: cuándo, a qué hora y contra quién le tocará ser local
Tomá nota

San Martín se abre camino en la Primera Nacional: cuándo, a qué hora y contra quién le tocará ser local