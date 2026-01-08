El paso de Lisandro Sisterna por la etapa maratón del Dakar en Arabia Saudita

Lisandro Sisterna, único participante sanjuanino en la edición 2026 del Dakar en Arabia Saudita, finalizó este jueves la primera etapa maratón como navegante de Kevin Benavides, con el Taurus #347 del equipo BBR Motorsport.

La etapa maratón en esta competencia es una fase exigente donde los competidores no reciben asistencia mecánica de sus equipos, debiendo realizar ellos mismos las reparaciones en un campamento refugio lejos del vivac, con las herramientas y repuestos que llevan. Solo los participantes están autorizados a intervenir en sus vehículos, la asistencia entre pilotos aún en carrera también está permitida.

Se combinaron dos etapas cronometradas sin recibir ayuda externa, en este caso fue la cuarta el miércoles en la cuidad de Alula, hasta el campamento refugio, con 526 kilómetros (451 de especial). Allí, Sisterna y Benavides finalizaron la etapa en la octava posición dentro de la división Challenger, resultado que les permitió consolidarse en el puesto 15º de la clasificación general de esa categoría. En esta jornada de jueves, saliendo del campamento, desarrollaron el quinto parcial en la cuidad de Hail, recorriendo 428 kilómetros en total, siendo 372 de especial. En esta prueba lograron el décimo puesto, lo cual les permitió avanzar una posición en la general de la categoría.

“Día casi limpio con solo un pinchazo, lo complicado es avanzar ya que estamos atrapados en el polvo de autos más lentos, mañana día solo de arena lo cual debería ayudarnos a avanzar más”, expresó el navegante sanjuanino.

La sexta etapa, el viernes 9 de enero, unirá Hail con Raid, teniendo 331 kilómetros de especial y 589 de enlace

Resultados:

4ta etapa: 8° puesto (5 horas, 54 minutos y 49 segundos) – 15° puesto en la general (21 horas, 57 minutos y 20 segundos.

5ta etapa: 10° puesto (4 horas, 27 minutos y 48 segundos) – 14° puesto en la general (26 horas, 25 minutos y 8 segundos).