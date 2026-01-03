Video: así fue el primer día del sanjuanino Lichi Sisterna y Kevin Benavidez en el Dakar

El Dakar 2026 comenzó este sábado con el prólogo y marcó el segundo desafío para el navegante sanjuanino, que esta vez compite junto al piloto Kevin Benavides. El video antes de saltar a escena y un puesto impecable para el primer día de competencia.

Otra aventura en el desierto "Presión cero, ilusión intacta": Lichi Sisterna y el Dakar que lo pone al lado del multicampeón Kevin Benavides

El salteño, doble ganador del Dakar en motos (2021 y 2023), afronta ahora un nuevo reto: debutar en autos, a bordo de un UTV de la categoría Challenger T3, identificado con el número 347, y en compañía del sanjuanino Sisterna, quien encara su segundo desafío en la máxima competencia.

Todas las miradas estuvieron puestas en Benavides, quien en su primera experiencia al volante completó una actuación sólida. La dupla finalizó en la séptima posición, cerrando un estreno competitivo, sin inconvenientes y con buenas sensaciones de cara a lo que viene en la exigente competencia.

"Arranca una nueva ilusión", el posteo del sanjuanino en redes tras el prólogo del Dakar

¿Cómo les fue a los argentinos en el Prólogo del Dakar 2026?

Luciano Benavides, el mejor argentino en motos

En la categoría Motos, el gran destacado fue Luciano Benavides, quien cerró el Prólogo en la cuarta posición, a apenas 11 segundos del ganador, el joven español Edgar Canet. El piloto salteño confirmó que será nuevamente uno de los animadores del Dakar y arrancó la competencia con un rendimiento sólido y sin errores.

Por su parte, en la divisional Rally2, Leonardo Cola finalizó en el puesto 52, mientras que Santiago Rostán concluyó 57°, ambos completando sin inconvenientes esta primera exigencia del recorrido saudí.

Protagonismo albiceleste en Challenger

La categoría Challenger es la que más presencia argentina tiene y también una de las más competitivas. Augusto Sanz, navegante de la neerlandesa Puck Klaasen, logró un excelente segundo puesto, quedando a solo seis segundos de la cima.

Los vigentes campeones, Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, iniciaron la defensa del título con un cuarto lugar, a escasa diferencia de la punta. Muy cerca se ubicaron David Zille y Sebastián Cesana, quintos en la clasificación.

Otro foco de atención estuvo puesto en Kevin Benavides, quien en esta edición debutó al volante. Junto a Lisandro Sisterna, el doble ganador del Dakar en motos finalizó séptimo, completando un estreno competitivo y sin contratiempos.

También se destacaron los navegantes argentinos, con Bruno Jacomy, acompañando a Lucas Del Río, en la octava posición, y Fernando Acosta, junto a Oscar Ral, que finalizó noveno. En tanto, Pablo Copetti se ubicó 21°.

González Ferioli, bien ubicado en SSV

En la categoría Side by Side, Jeremías González Ferioli, navegado por Gonzalo Rinaldi, finalizó el Prólogo en la quinta posición, a solo 20 segundos del mejor tiempo. En tanto, Manuel Andújar, junto a Andrés Frini, se ubicó 13° en esta jornada inicial.