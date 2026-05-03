Colapinto hizo historia para Argentina y terminó séptimo en el GP de Miami tras una sanción a Leclerc

El argentino Franco Colapinto logró este domingo su mejor actuación en la Fórmula 1 al finalizar séptimo en el Gran Premio de Miami, luego de una sanción aplicada a Charles Leclerc.
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El piloto de Alpine había cruzado la meta octavo, pero una penalización de la FIA al monegasco lo dejó con su mejor resultado en la Fórmula 1
El argentino Franco Colapinto logró este domingo su mejor actuación en la Fórmula 1 al finalizar séptimo en el Gran Premio de Miami, luego de una sanción aplicada a Charles Leclerc.
El piloto de Alpine F1 Team había cruzado la bandera a cuadros en la octava posición, pero la decisión de la Federación Internacional del Automóvil modificó la clasificación final. El organismo sancionó a Leclerc con 20 segundos por exceder reiteradamente los límites de pista, lo que provocó su caída en el clasificador y permitió el ascenso del argentino.
De esta manera, el joven de 22 años nacido en Pilar firmó su mejor resultado desde su llegada a la máxima categoría, consolidando una actuación sólida en un circuito exigente y frente a pilotos de primer nivel.
La carrera en Miami dejó múltiples alternativas, pero terminó siendo especialmente significativa para Colapinto, que capitalizó cada oportunidad y aprovechó la resolución posterior de los comisarios deportivos para meterse entre los siete mejores del día.