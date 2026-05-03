domingo 3 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Fórmula 1

Colapinto hizo historia para Argentina y terminó séptimo en el GP de Miami tras una sanción a Leclerc

El piloto de Alpine había cruzado la meta octavo, pero una penalización de la FIA al monegasco lo dejó con su mejor resultado en la Fórmula 1

Por Agencia NA
franco colapinto

El argentino Franco Colapinto logró este domingo su mejor actuación en la Fórmula 1 al finalizar séptimo en el Gran Premio de Miami, luego de una sanción aplicada a Charles Leclerc.

Lee además
atencion colapinto: se confirmo el cambio de horario del gran premio de miami
Fórmula 1

Atención Colapinto: se confirmó el cambio de horario del Gran Premio de Miami
formula 1: colapinto clasifico en octava posicion en la clasificacion sprint del gp de miami
Automovilismo

Fórmula 1: Colapinto clasificó en octava posición en la clasificación sprint del GP de Miami

El piloto de Alpine F1 Team había cruzado la bandera a cuadros en la octava posición, pero la decisión de la Federación Internacional del Automóvil modificó la clasificación final. El organismo sancionó a Leclerc con 20 segundos por exceder reiteradamente los límites de pista, lo que provocó su caída en el clasificador y permitió el ascenso del argentino.

De esta manera, el joven de 22 años nacido en Pilar firmó su mejor resultado desde su llegada a la máxima categoría, consolidando una actuación sólida en un circuito exigente y frente a pilotos de primer nivel.

La carrera en Miami dejó múltiples alternativas, pero terminó siendo especialmente significativa para Colapinto, que capitalizó cada oportunidad y aprovechó la resolución posterior de los comisarios deportivos para meterse entre los siete mejores del día.

Temas
Seguí leyendo

El emotivo mensaje de Franco Colapinto tras la multitudinaria exhibición con un auto de F1 en Buenos Aires

Colapinto, antes de su exhibición en Buenos Aires: "Me emociona"

De la tribuna al sillón grande de Trinidad: quién es el ex jugador campeón que agarró la presidencia del León

El Verdinegro y una tarde para el olvido en Merlo: el uno por uno

Chapur se impuso en una final electrizante del TN Clase 3 en El Villicum

San Martín sufrió un cachetazo frente a Colegiales y perdió la chance de meterse en zona de playoff

Los Pumitas del sanjuanino Manu Cúneo, históricos: vencieron a Nueva Zelanda en el Rugby Championship

Independiente le ganó a San Lorenzo y se clasificó a los playoffs del Torneo Apertura

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
de la tribuna al sillon grande de trinidad: quien es el ex jugador campeon que agarro la presidencia del leon
Sentido de pertenencia

De la tribuna al sillón grande de Trinidad: quién es el ex jugador campeón que agarró la presidencia del León

Por Antonella Letizia

Las Más Leídas

Domingo, ¿con viento?: así estará el tiempo en San Juan
Pronóstico

Domingo, ¿con viento?: así estará el tiempo en San Juan

El empresario Julio Calivar, ¿un detenido VIP en Tribunales?
Justicia sanjuanina

El empresario Julio Calivar, ¿un detenido VIP en Tribunales?

Un hombre se quedó dormido al volante y embistió de atrás a una familia: un bebé se salvó de milagro
Irresponsabilidad

Un hombre se quedó dormido al volante y embistió de atrás a una familia: un bebé se salvó de milagro

Un joven albañil despechado, un amarre que no funcionó y el asesinato de una espiritista en Trinidad
Historias del Crimen

Un joven albañil despechado, un "amarre" que no funcionó y el asesinato de una espiritista en Trinidad

Borracho y fuera de control tras una fiesta de doma, terminó detenido tras dañar un patrullero en Barreal
Calingasta

Borracho y fuera de control tras una fiesta de doma, terminó detenido tras dañar un patrullero en Barreal

Te Puede Interesar

De la tribuna al sillón grande de Trinidad: quién es el ex jugador campeón que agarró la presidencia del León
Sentido de pertenencia

De la tribuna al sillón grande de Trinidad: quién es el ex jugador campeón que agarró la presidencia del León

Por Antonella Letizia
Una de las últimas pintadas con amenazas en escuelas sanjuaninas.
Más allá del pánico

En San Juan, el daño emocional en los estudiantes es el mayor temor tras las amenazas escolares

San Juan se prepara para vivir el Mundial en la calle con promociones y pantallas gigantes
Cámara de Comercio

San Juan se prepara para vivir el Mundial en la calle con promociones y pantallas gigantes

Cómo fue la gesta para conseguir puntos extra de coparticipación y un hoy que preocupa
Historia

Cómo fue la gesta para conseguir puntos extra de coparticipación y un hoy que preocupa

San Martín sufrió un cachetazo frente a Colegiales y perdió la chance de meterse en zona de playoff
Primera Nacional

San Martín sufrió un cachetazo frente a Colegiales y perdió la chance de meterse en zona de playoff