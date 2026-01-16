El tremendo porrazo de un ciclista en el Tour del Sol: el video

Un impactante accidente se vivió el último jueves durante una de las etapas del Tour del Sol 2026 , cuando un ciclista protagonizó una fuerte caída que quedó registrada en video y rápidamente comenzó a circular entre seguidores y aficionados al ciclismo sanjuanino.

El episodio generó momentos de tensión entre el público y el resto de los corredores, ya que el pedalista terminó golpeando con violencia contra el asfalto y las vallas de contención. Según se informó, el ciclista compite de manera individual y no integra ningún equipo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2012197441173356715&partner=&hide_thread=false El golpazo que sufrió un ciclista en San Juan



Video gentileza: Los Cazadores de Noticias pic.twitter.com/qjxc5kvhVx — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) January 16, 2026

Afortunadamente, tras ser asistido, se confirmó que solo sufrió un golpe en una de sus piernas y que su estado de salud era bueno. En el impacto, además, el corredor chocó con el manubrio contra las defensas laterales del circuito, lo que aumentó la preocupación inicial.

Durante la misma jornada también se registraron otras caídas, aunque ninguna de ellas fue de gravedad. Los ciclistas involucrados lograron reincorporarse y continuar la competencia sin mayores complicaciones.

El Tour del Sol transita su segunda edición y continúa afianzándose como una de las competencias amateurs más relevantes de la provincia. La prueba se desarrolla desde el jueves 15 hasta el domingo 18 de enero y reúne a corredores de las categorías Libres y Máster.

La carrera es organizada por la Asociación Civil A Pedal San Juan y consta de cuatro etapas que recorren distintos puntos del territorio provincial, atravesando los departamentos Santa Lucía, Rivadavia, Sarmiento y Capital, con el objetivo de acercar el ciclismo a cada rincón de San Juan.

En la primera etapa, los ganadores fueron Andrés Hernández en la categoría Libre, Juan Prieto en Máster B, Carlos Alberto Castillo en Máster C y Néstor Varela en Máster D. En tanto, este jueves se disputará la segunda etapa, que partirá desde la Municipalidad de Rivadavia hacia el Dique de Ullum y regresará para finalizar frente al Complejo Forense, sobre avenida Libertador.