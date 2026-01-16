viernes 16 de enero 2026

Impactante

El tremendo porrazo de un ciclista en el Tour del Sol: el video

El accidente ocurrió durante una de las etapas del Tour del Sol 2026 y quedó registrado en video. El ciclista, que compite de forma individual, sufrió un fuerte golpe contra el asfalto y las vallas, aunque solo presentó una lesión leve en la pierna y se encuentra fuera de peligro.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un impactante accidente se vivió el último jueves durante una de las etapas del Tour del Sol 2026, cuando un ciclista protagonizó una fuerte caída que quedó registrada en video y rápidamente comenzó a circular entre seguidores y aficionados al ciclismo sanjuanino.

El episodio generó momentos de tensión entre el público y el resto de los corredores, ya que el pedalista terminó golpeando con violencia contra el asfalto y las vallas de contención. Según se informó, el ciclista compite de manera individual y no integra ningún equipo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2012197441173356715&partner=&hide_thread=false

Afortunadamente, tras ser asistido, se confirmó que solo sufrió un golpe en una de sus piernas y que su estado de salud era bueno. En el impacto, además, el corredor chocó con el manubrio contra las defensas laterales del circuito, lo que aumentó la preocupación inicial.

Durante la misma jornada también se registraron otras caídas, aunque ninguna de ellas fue de gravedad. Los ciclistas involucrados lograron reincorporarse y continuar la competencia sin mayores complicaciones.

El Tour del Sol transita su segunda edición y continúa afianzándose como una de las competencias amateurs más relevantes de la provincia. La prueba se desarrolla desde el jueves 15 hasta el domingo 18 de enero y reúne a corredores de las categorías Libres y Máster.

La carrera es organizada por la Asociación Civil A Pedal San Juan y consta de cuatro etapas que recorren distintos puntos del territorio provincial, atravesando los departamentos Santa Lucía, Rivadavia, Sarmiento y Capital, con el objetivo de acercar el ciclismo a cada rincón de San Juan.

En la primera etapa, los ganadores fueron Andrés Hernández en la categoría Libre, Juan Prieto en Máster B, Carlos Alberto Castillo en Máster C y Néstor Varela en Máster D. En tanto, este jueves se disputará la segunda etapa, que partirá desde la Municipalidad de Rivadavia hacia el Dique de Ullum y regresará para finalizar frente al Complejo Forense, sobre avenida Libertador.

