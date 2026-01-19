lunes 19 de enero 2026

Polideportivo

Fernanda Pereyra jugó una nueva final del argentino de vóley playa

Luego de ganar las dos primeras etapas, la sanjuanina fue subcampeona en la tercera fecha jugada en Mar del Plata.

Se jugó la tercera etapa del Circuito Argentino de Vóley de playa, coronándose campeones Valentino Salema y Bautista Amieva, en la rama masculina, y Brenda Churin y María Belén Castillo, en femenino de esta edición 2026.

La sanjuanina Fernanda Pereyra volvió a ser protagonista principal del torneo, llegando a la tercera final consecutiva del campeonato, acompañada en esta ocasión por Cristhy Jaramillo.

El certamen se disputó en la playa deportiva del Emder, en Varese, del jueves hasta el domingo 18, contando con una muy buena concurrencia de público, viéndose favorecido por estar en plena temporada veraniega en la ciudad feliz.

Esta competencia estuvo organizada por la Federación del Vóleibol Argentino (FeVA) y contó con el apoyo del Ente Municipal de Deportes y Recreación (Emder) y el acompañamiento del Comité Olímpico Argentino junto a sus dirigentes, encabezados por el titular del mismo Mario Moccia, quien participó de la ceremonia de premiación y realizó la entrega de medallas a las tres duplas femeninas que subieron al podio. De esta edición participaron 77 parejas en las dos ramas desde la pre qualy.

En la rama femenina, Brenda Churin y la estadounidense María Belén Castillo ganaron 2-0 a la dupla a Fernanda Pereyra y Cristhy Jaramillo, con parciales de 21-15 y 21-9.

Completaron el podio la pareja de Maia Najul y Victoria Sáncer al ganar el partido por el tercer puesto 2-1 a Carla De Brito y la estadounidense Delaney Peranich.

La platense Churin también triunfó en la etapa 2 el fin de semana pasado en Pinamar, pero allí lo hizo junto a Pereyra como compañera. A su vez, la primera fecha del campeonato también la ganó la sanjuanina junto a Jaramillo. En resumen, Fernanda jugó las tres finales que se han disputado, quedándose con dos primeros puestos y un segundo.

La ciudad de Rosario será la próxima parada del Circuito Argentino de Vóley Playa, del 22 al 25 de enero, en las canchas del Predio La Rural.

