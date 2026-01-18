domingo 18 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Primera Nacional

San Martín sumó como refuerzo al "Bebe" Acosta

El experimentado mediocampista llega tras su paso por Atlético Tucumán y se incorporará a la pretemporada para aportar liderazgo, equilibrio y recorrido en la búsqueda de los objetivos del Verdinegro en la Primera Nacional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image (7)

San Martín sigue moviéndose con fuerza en el mercado de pases y este domingo confirmó la llegada de un refuerzo de peso: Guillermo “Bebe” Acosta, mediocampista con amplia trayectoria, firmó contrato con la institución y se incorporará desde mañana a la pretemporada del Verdinegro.

Lee además
senegal se consagro campeon de la copa africana tras vencer a marruecos en la prorroga
Fútbol

Senegal se consagró campeón de la Copa Africana tras vencer a Marruecos en la prórroga
salio de river, jugo libertadores y espero su momento a la sombra de borgogno: quien es velazco, el arquero que tendra su chance en san martin
Arranca su era

Salió de River, jugó Libertadores y esperó su momento a la sombra de Borgogno: quién es Velazco, el arquero que tendrá su chance en San Martín

Acosta llega tras rescindir su vínculo con Atlético Tucumán, club en el que dejó una marca histórica como el futbolista con más partidos disputados en la institución. Su arribo forma parte del plan de refuerzos iniciado en enero, con el objetivo de conformar un plantel competitivo para afrontar la exigente temporada de la Primera Nacional.

Con pasos destacados por Lanús, Atlético Concepción y una extensa etapa en el “Decano” tucumano, el “Bebe” Acosta aportará experiencia, liderazgo y equilibrio en el mediocampo, una zona clave para el funcionamiento del equipo. La dirigencia confía en que su carácter y recorrido profesional se conviertan en un aporte fundamental para los objetivos del Verdinegro.

En tanto, el equipo tuvo su primera prueba de pretemporada el viernes pasado frente a Deportivo Maipú, con una doble tanda amistosa que terminó en empate 1-1 en ambos encuentros, dejando un saldo equilibrado y listo para continuar con los entrenamientos de cara al inicio del torneo.

Seguí leyendo

River puso a los pibes y le ganó el mata mata de los penales a Peñarol por la serie Río de la Plata

La nueva joyita sanjuanina de Estudiantes: Santino Daneri, el pibe de 17 años que ya entrena con la Primera

Luto en el periodismo deportivo: murió Guillermo Salatino, referente del tenis argentino

UPCN sumó su tercer triunfo consecutivo y cerró un Tour 4 ideal

Colapinto estalló de alegría tras el triunfo histórico de Benavides en el Dakar 2026

Empate doble en la primera prueba del Verdinegro antes del debut oficial

¡Campeón, por dos segundos! Luciano Benavides hizo historia en el Dakar y ganó su primer título en motos

¡Enorme cierre! El sanjuanino Sisterna y Kevin Benavides ganaron la última etapa del Rally Dakar

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
salio de river, jugo libertadores y espero su momento a la sombra de borgogno: quien es velazco, el arquero que tendra su chance en san martin
Arranca su era

Salió de River, jugó Libertadores y esperó su momento a la sombra de Borgogno: quién es Velazco, el arquero que tendrá su chance en San Martín

Por Antonella Letizia

Las Más Leídas

Encontraron el cuerpo del niño que se ahogó en el Canal Benavídez y revelaron su identidad
Tragedia

Encontraron el cuerpo del niño que se ahogó en el Canal Benavídez y revelaron su identidad

Trágico accidente en Rawson: un motociclista murió al chocar contra un árbol
Ahora

Trágico accidente en Rawson: un motociclista murió al chocar contra un árbol

Tragedia en Chimbas: este era el adolescente que murió ahogado en el canal Benavidez
Conmoción

Tragedia en Chimbas: este era el adolescente que murió ahogado en el canal Benavidez

El mapa de los hoteles cerrados en el centro de San Juan: la luz de esperanza, las víctimas de la pandemia, las tragedias y los que resisten video
Radiografía

El mapa de los hoteles cerrados en el centro de San Juan: la luz de esperanza, las víctimas de la pandemia, las tragedias y los que resisten

Él contra ella, ella contra él: en Chimbas, matrimonios y algo más
Opinión

Él contra ella, ella contra él: en Chimbas, matrimonios y algo más

Te Puede Interesar

Desbarataron a una banda que se dedicaba a robar locales comerciales en San Juan: eran todos menores de edad
En Chimbas

Desbarataron a una banda que se dedicaba a robar locales comerciales en San Juan: eran todos menores de edad

Por Redacción Tiempo de San Juan
El dique Punta Negra es uno de los puntos más visitados de la Herradura del Sol.
Tiempo de Verano en San Juan

La 'Herradura del Sol', un clásico con atractivos para toda la familia

Él contra ella, ella contra él: en Chimbas, matrimonios y algo más
Opinión

Él contra ella, ella contra él: en Chimbas, matrimonios y algo más

Detuvieron a un joven caucetero que violó la orden de restricción e ingresó a la casa de su madre
Este domingo

Detuvieron a un joven caucetero que violó la orden de restricción e ingresó a la casa de su madre

Milei inicia una agenda internacional en Davos y podría cruzarse con Donald Trump
Viaje

Milei inicia una agenda internacional en Davos y podría cruzarse con Donald Trump