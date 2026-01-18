San Martín sumó como refuerzo al "Bebe" Acosta

San Martín sigue moviéndose con fuerza en el mercado de pases y este domingo confirmó la llegada de un refuerzo de peso: Guillermo “Bebe” Acosta, mediocampista con amplia trayectoria, firmó contrato con la institución y se incorporará desde mañana a la pretemporada del Verdinegro.

Acosta llega tras rescindir su vínculo con Atlético Tucumán, club en el que dejó una marca histórica como el futbolista con más partidos disputados en la institución. Su arribo forma parte del plan de refuerzos iniciado en enero, con el objetivo de conformar un plantel competitivo para afrontar la exigente temporada de la Primera Nacional.

Con pasos destacados por Lanús, Atlético Concepción y una extensa etapa en el “Decano” tucumano, el “Bebe” Acosta aportará experiencia, liderazgo y equilibrio en el mediocampo, una zona clave para el funcionamiento del equipo. La dirigencia confía en que su carácter y recorrido profesional se conviertan en un aporte fundamental para los objetivos del Verdinegro.

En tanto, el equipo tuvo su primera prueba de pretemporada el viernes pasado frente a Deportivo Maipú, con una doble tanda amistosa que terminó en empate 1-1 en ambos encuentros, dejando un saldo equilibrado y listo para continuar con los entrenamientos de cara al inicio del torneo.