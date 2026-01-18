Desbarataron a una banda que se dedicaba a robar locales comerciales en San Juan: eran todos menores de edad

Personal policial de la División Robos y Hurtos, bajo la supervisión del Fiscal Dr. Cristian Catalano, desarticuló una banda de jóvenes que se dedicaba a cometer robos en distintos locales comerciales del departamento Chimbas.

La investigación se inició tras un hecho ilícito ocurrido el 11 de enero en un domicilio del Barrio Santo Domingo. Tras intensas tareas de campo, los efectivos realizaron dos allanamientos en domicilios del Barrio Los Tamarindos, donde secuestraron prendas de vestir presuntamente utilizadas por los autores, diversos elementos de interés para la causa y un arma de fabricación casera.

image

Además, durante los procedimientos se encontraron elementos vinculados a otros delitos anteriores: uno registrado el 26 de agosto de 2025 en el local comercial Casa 2000, ubicado en Patio Alvear, y otro ocurrido el 16 de junio de 2025 en Status Relojería, en el edificio Catamarán.

image

Se determinó que los presuntos responsables son todos menores de edad, por lo que el caso quedó bajo la jurisdicción del Juzgado Penal de Menores, que continuará con las actuaciones conforme a la normativa vigente.