Tras el operativo "de película" en Chimbas, condenaron a dos hombres a prisión efectiva por portar armas de guerra

El resonante operativo policial en el interior del barrio Villa del Sur , en el departamento Chimbas , que incluyó persecuciones, detenciones y el secuestro de armas, drogas y una importante suma de dinero, tuvo su desenlace judicial: dos de los cuatro imputados , José Agustín Corica y Pablo Abel Luna fueron condenados a prisión efectiva por el delito de portación de arma de guerra sin la debida autorización .

La resolución se alcanzó mediante un juicio abreviado , en el que las partes acordaron aplicar la pena mínima prevista por la ley , fijada en tres años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo para Luna y cuatro años y seis meses para Corica ambos acusados. La escala penal para este delito contempla penas de entre 3 años y 6 meses y 8 años y 6 meses de cárcel .

El acuerdo fue homologado por el juez Sergio López Marti, con la intervención del fiscal Adrián Riveros y la abogada defensora Filomena Noriega.

El procedimiento policial que dio origen a la causa fue calificado como “de película” por la magnitud del despliegue. En ese marco, efectivos policiales detuvieron a cuatro personas, entre ellas un menor de 16 años, tras interceptar un vehículo en el que se movilizaban e intentar evadir un control.

Durante el operativo, la Policía secuestró dos armas de fuego no registradas, una pistola calibre .40 y otra 9 milímetros, ambas aptas para el disparo, una de ellas con proyectil en boca, lo que fue considerado un elemento de especial gravedad. También se incautaron estupefacientes y aproximadamente 1.500.000 pesos en efectivo.

En cuanto a los antecedentes, uno de los condenados, identificado como Corica, tenía una condena condicional previa de un año por el delito de lesiones culposas agravadas, mientras que el otro imputado registraba una suspensión de juicio a prueba vigente, situación que quedó sin efecto tras la condena.

image Abogada defensora, Filomena Noriega.

Respecto del menor de 16 años, su situación fue separada de la de los adultos y quedó a disposición de la Justicia de Menores, que interviene conforme a la normativa vigente. Por otro lado, un joven de 19 años de apellido Bàez quedo desvinculado de la causa.

Con esta resolución, la Justicia cerró el capítulo judicial principal de uno de los operativos más impactantes registrados recientemente en Chimbas, con penas de prisión efectiva para los adultos involucrados.