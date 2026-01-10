sábado 10 de enero 2026

Ciclismo

Profeta en su tierra: Ángel Oropel festejó ante su gente en la segunda etapa del Giro del Sol y quedó como líder

El ciclista chimbero se llevó un triunfo inolvidable en una jornada durísima, definió en un sprint electrizante frente a la Plaza Departamental y trepó a lo más alto de la general. El domingo, la gran definición.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La segunda etapa del Giro del Sol 2026 regaló una definición vibrante en Chimbas, donde Ángel Oropel se quedó con una victoria especial ante su gente. El triunfo, sumado a las bonificaciones y al reordenamiento provocado por la fuga principal, lo catapultó a la cima de la clasificación general. Así, el representante de Chimbas será quien luzca la malla líder durante la contrarreloj del domingo.

El parcial de este sábado, uno de los más duros de la XXIV edición, abarcó 152,8 kilómetros entre Chimbas, Ullum y el regreso al punto de partida. El recorrido incluyó dos metas de montaña, tres sprints bonificados y tramos de máxima exigencia, como el ascenso al Dique de Ullum, el Paredón de Punta Negra y la Ruta Interlagos, que rápidamente comenzaron a dividir al pelotón.

image

Después de los sectores más complicados, se consolidó una fuga de ocho corredores que terminó siendo clave en el desarrollo de la etapa. En ese grupo viajaban tres ciclistas de Chimbas Te Quiero —entre ellos Oropel— y también Leandro Velárdez, representante de la Municipalidad de Pocito, quien ya venía sumando segundos determinantes en los sprints intermedios.

La definición se trasladó al circuito urbano de Chimbas, sobre calle Mendoza y con una multitud reuniéndose frente a la Plaza Departamental. En ese último giro, Oropel lanzó un sprint perfecto y se quedó con el triunfo, desatando un fuerte festejo entre los presentes.

image

El top cinco de la etapa quedó compuesto por Ángel Oropel, Santiago Videla, Leandro Velárdez, Alejandro Durán y Maximiliano Priario, en una llegada tan intensa como propia del nivel que muestra el Giro del Sol.

En la clasificación general, la temprana ausencia del chileno Felipe Pizarro —líder tras la primera etapa— en la primera fuga de 17 ciclistas modificó por completo el mando de la carrera.

El Giro del Sol continuará este domingo con la contrarreloj individual desde las 9, una jornada decisiva que promete volver a mover las posiciones de la competencia.

