Mundo xeneize

El Deportivo Alavés vuelve a la carga por una figura de Boca

El Chacho Coudet insiste en la contratación del mediocampista y su club elevó una oferta a préstamo por 18 meses con un cargo de 1 millón de dólares y una opción de compra de 7 millones de euros por el 100% del pase.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Chacho Coudet, técnico del Alavés, quiere a Zenón en su equipo.

Kevin Zenón es uno de los objetivos prioritarios para Eduardo Coudet como refuerzo del Alavés y por eso hubo nuevo llamado a Boca Juniors con una oferta superadora.

El elenco vasco, de flojo presente, ya elevó una oferta a préstamo por 18 meses con un cargo de 1 millón de dólares y una opción de compra de 7 millones de euros por el 100% del pase.

Con la imposibilidad de compra impuesta sobre el cuadro vasco, el mismo buscaría una cesión del futbolista y, en caso de que el futbolista logre alcanzar las expectativas puestas del entrenador albiceleste, una posible transferencia definitiva en un futuro.

Alavés cuenta con representación argentina en futbolistas como Lucas Boyé, Nahuel Tenaglia y Facundo Garcés, este último suspendido hasta septiembre de 2026 por falsificación de documentos por la Federación de Malasia.

image

Zenón comenzó la temporada 2025 como uno de los futbolistas más destacados del elenco de La Ribera, pero en el segundo semestre apenas tuvo acción. En el Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional, disputó 10 encuentros y solo convirtió cuatro goles durante toda la pasada campaña.

Ante esto, la Comisión Directiva de Boca, encabezada por Juan Román Riquelme, no pondría trabas en la salida del ex Unión de Santa Fe debido a que no es una pieza fundamental en el esquema de Claudio Úbeda y mucho menos con la llegada de Marino Hinestroza.

Ahora, el cuadro español espera por una respuesta desde Brandsen 805, dueños del 80% de los derechos económicos del centrocampista creativo de 24 años de edad (el “Tatengue conserva el 20% restante).

En el mercado invernal pasado, el volante de 24 años recibió ofertas del Olympiacos de Grecia (7 millones de dólares por el 80% del pase) y del CSKA Moscú de Rusia, pero la Comisión Directiva de Boca lo tasó en 10 millones y no bajó el precio.

FUENTE: Crónica

