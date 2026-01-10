sábado 10 de enero 2026

Emotivo

En un video, "Negro" Cortez agradeció a los hinchas de Alianza por la colecta: "Fue lo mejor que me pasó en la vida jugar en ese club"

Tras recibir el alta médica, el histórico referente "lechuzo" difundió un mensaje de agradecimiento a los hinchas por la campaña solidaria que impulsaron mientras se recupera de una intervención quirúrgica que lo mantiene sin poder trabajar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
fernando negro cortez alianza hinchas video san juan

Fernando “Negro” Cortez, exjugador sanjuanino y referente histórico de Juventud Alianza, reapareció públicamente este sábado a través de un video difundido en redes sociales, donde agradeció el acompañamiento y la ayuda solidaria de los hinchas lechuzos tras atravesar un delicado problema de salud. El mensaje fue compartido por la cuenta de Instagram 1905agrupacion y rápidamente se multiplicaron las muestras de apoyo.

En el video, Cortez contó que recibió el alta médica y que continuará su recuperación en su casa. Con palabras cargadas de emoción, agradeció a la familia lechuza por la colecta impulsada en su favor. “Nunca dudé en ir a un club tan hermoso cuando me dijeron, ni lo pensé. Gracias a Dios, fue lo mejor que me pasó en la vida jugar en ese club”, expresó, y destacó el corazón solidario de los hinchas: “Los indios son extraordinarios y ahora lo están demostrando mucho más”.

Durante los últimos días se había conocido que Cortez fue sometido a una intervención quirúrgica que lo mantiene, por el momento, imposibilitado de trabajar. El exfutbolista, muy querido en el ambiente del fútbol local, se desempeña como taxista, actividad de la que depende el sustento diario de su familia, por lo que el período de recuperación generó preocupación entre sus allegados.

Ante ese escenario, simpatizantes y personas cercanas a Juventud Alianza pusieron en marcha una campaña solidaria para ayudarlo a afrontar los gastos cotidianos mientras avanza su recuperación, tanto con aportes económicos como con mercadería. La respuesta fue inmediata y masiva, algo que el propio Cortez destacó con emoción en su mensaje: “Va a faltar años para agradecer todo lo que están haciendo”.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo comunicándose a los teléfonos 264 5525810 y 264 5848587, donde se coordinan las donaciones.

