viernes 2 de enero 2026

En las redes

Video: sorpresa por las nuevas unidades sustentables de la Red Tulum que ya circulan en San Juan

Las imágenes comenzaron a circular en TikTok y despertaron curiosidad entre los usuarios del transporte público: colectivos a GNC, identificados con la leyenda “San Juan sustentable”, ya recorren distintas calles de la provincia como parte del sistema Red Tulum.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La sorpresa se replicó en redes sociales durante las últimas horas, luego de que videos publicados en TikTok mostraran nuevas unidades de la Red Tulum del transporte público circulando por San Juan. En las grabaciones se observan colectivos que funcionan a GNC, pertenecientes a la Empresa Mayo, con una identificación visible en su exterior que resalta el perfil sustentable de la provincia.

Los registros no tardaron en generar comentarios entre los usuarios habituales del servicio. Algunos señalaron haberlos visto circular por avenidas y bulevares céntricos, mientras que otros destacaron la comodidad de las unidades y el salto de calidad respecto a los colectivos tradicionales del sistema.

La aparición de estos vehículos no es un hecho aislado. A fines de noviembre pasado, durante la Fiesta Nacional del Sol, el Gobierno provincial presentó oficialmente una unidad a GNC que se incorporará a la Red Tulum, en ese caso perteneciente a la Empresa Transporte Libertador SRL. El anuncio fue encabezado por la ministra de Gobierno, Laura Palma, quien destacó el avance en materia de modernización y sustentabilidad del transporte público.

Aquella unidad fue diseñada con piso súper bajo, rampa de acceso y espacios destinados a personas con movilidad reducida, además de contar con calefacción y aire acondicionado para mejorar la experiencia de viaje durante todo el año. El uso de GNC, remarcaron desde el Ejecutivo, apunta a una movilidad más eficiente y amigable con el ambiente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2007181974503600141&partner=&hide_thread=false

Temas
