jueves 1 de enero 2026

¡Salió en vivo!

"No te voy a hablar nada, pelo...": el video de una mujer insultando a un periodista en medio de un test de alcoholemia

El episodio ocurrió durante un control vehicular por los festejos de Año Nuevo en una avenida de la Ciudad de Buenos Aires y quedó registrado en una transmisión en vivo de Crónica TV.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En el marco de los controles de tránsito que se multiplicaron en la Ciudad de Buenos Aires tras los festejos por Año Nuevo, una escena inesperada se coló en una transmisión en vivo y rápidamente se volvió viral. Un móvil de Crónica TV registraba uno de los habituales operativos de alcoholemia cuando una mujer, acompañante de un vehículo detenido, reaccionó de manera agresiva ante una consulta periodística.

El episodio ocurrió durante el mediodía de este jueves, mientras personal de tránsito realizaba el test de alcoholemia al conductor del auto. En ese contexto, la mujer -que viajaba como acompañante- descendió del vehículo y fue abordada por el cronista, quien le preguntó de dónde venía.

La respuesta fue inmediata y cargada de insultos. “No te voy a hablar nada, pelot…”, lanzó la mujer al periodista de exteriores. Segundos después, al volver a acercarle el micrófono, reiteró la agresión verbal en varias oportunidades antes de regresar al interior del automóvil.

La situación quedó registrada en vivo y el video comenzó a circular con fuerza en redes sociales.

