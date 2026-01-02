Una trama de infidelidad habría desencadenado una persecución y un choque en Caucete

Un siniestro vial ocurrido en la última madrugada del año en Caucete dejó al descubierto una supuesta trama de infidelidad , persecución y excesos que habría desencadenado el choque. Aunque no se registraron personas heridas, el episodio dejó importantes daños materiales y derivó en actuaciones policiales, según informó Infocaucete.

El hecho se produjo alrededor de las 5 de la mañana del 31 de diciembre, en la intersección de Aberastain y Sáenz Peña. Según fuentes policiales, un automóvil que circulaba a gran velocidad por la zona impactó de frente contra otro vehículo que se encontraba estacionado sobre la vía pública.

Al arribar al lugar, efectivos policiales constataron el choque y procedieron a realizar el control de alcoholemia al conductor del rodado en circulación. El test arrojó un resultado positivo elevado: 1,93 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo que se labraron las correspondientes actas de infracción y el vehículo quedó radiado de circulación.

Sin embargo, lo que inicialmente parecía un accidente de tránsito más tomó otro color a partir del relato del propio conductor. De acuerdo con su testimonio ante la Policía, minutos antes del impacto venía siendo perseguido por otro automóvil.

Acorde su versión, el hombre había estado consumiendo bebidas alcohólicas en el domicilio de una mujer, en el marco de una relación que no habría sido bien recibida por la pareja de ella. Al retirarse del lugar, advirtió que era seguido por quien sería el marido de la mujer, lo que dio inicio a una persecución por distintas calles de Caucete.

En medio de la tensión, los nervios y el estado de ebriedad, el conductor perdió el control del vehículo y terminó colisionando contra el auto estacionado, poniendo fin a una secuencia marcada por los celos, la imprudencia y el alcohol al volante, que sacudió la última noche del 2025.