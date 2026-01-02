viernes 2 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Noche salvaje

Una trama de infidelidad habría desencadenado una persecución y un choque en Caucete

El hecho sucedió durante la madrugada del año que se fue, cuando un automóvil que se desplazaba a gran velocidad impactó de frente con otro, en inmediaciones de Aberastain y Sáenz Peña.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un siniestro vial ocurrido en la última madrugada del año en Caucete dejó al descubierto una supuesta trama de infidelidad, persecución y excesos que habría desencadenado el choque. Aunque no se registraron personas heridas, el episodio dejó importantes daños materiales y derivó en actuaciones policiales, según informó Infocaucete.

Lee además
Imagen ilustrativa
Fraude virtual

Una mujer de Chimbas denunció que se metieron a su cuenta ANSES y sufrió una estafa de $5.000.000
Imagen ilustrativa
 Atraco

Tres chicas fueron asaltadas por encapuchados dentro de un loteo en Médano de Oro

El hecho se produjo alrededor de las 5 de la mañana del 31 de diciembre, en la intersección de Aberastain y Sáenz Peña. Según fuentes policiales, un automóvil que circulaba a gran velocidad por la zona impactó de frente contra otro vehículo que se encontraba estacionado sobre la vía pública.

Al arribar al lugar, efectivos policiales constataron el choque y procedieron a realizar el control de alcoholemia al conductor del rodado en circulación. El test arrojó un resultado positivo elevado: 1,93 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo que se labraron las correspondientes actas de infracción y el vehículo quedó radiado de circulación.

Sin embargo, lo que inicialmente parecía un accidente de tránsito más tomó otro color a partir del relato del propio conductor. De acuerdo con su testimonio ante la Policía, minutos antes del impacto venía siendo perseguido por otro automóvil.

Acorde su versión, el hombre había estado consumiendo bebidas alcohólicas en el domicilio de una mujer, en el marco de una relación que no habría sido bien recibida por la pareja de ella. Al retirarse del lugar, advirtió que era seguido por quien sería el marido de la mujer, lo que dio inicio a una persecución por distintas calles de Caucete.

En medio de la tensión, los nervios y el estado de ebriedad, el conductor perdió el control del vehículo y terminó colisionando contra el auto estacionado, poniendo fin a una secuencia marcada por los celos, la imprudencia y el alcohol al volante, que sacudió la última noche del 2025.

Seguí leyendo

Un incendio arrasó con la planta alta de una vivienda en el barrio Frondizi

Robó en una bodega de Marquesado y cayó detenido cuando escapaba con un curioso botín

Una albardonera fue mordida por perros cuando se entrenaba cerca de su casa

Más detenciones por la presunta megaestafa de una constructora que fue denunciada en San Juan: ahora, cayeron dos contadores

Robó un celular en una zapatería del centro sanjuanino y quedó filmado: así fue el momento

Una disputa vecinal terminó con un baleado en Rawson: una vendedora ambulante con antecedentes, en la mira de la Justicia

Quién era el hombre que murió en un siniestro vial en Sarmiento

Un auto terminó dado vuelta tras chocar con un colectivo en Pocito

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un auto termino dado vuelta tras chocar con un colectivo en pocito
Impactante

Un auto terminó dado vuelta tras chocar con un colectivo en Pocito

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

En San Juan, la Dirección de Rentas aplicará descuentos en el pago de los impuestos Inmobiliario y Automotor.
Beneficio

En San Juan aplicarán descuentos en el pago de los impuestos Inmobiliario y Automotor: cómo acceder

Imagen de archivo de otra lluvia en suelo sanjuanino.
Pronóstico

Alerta amarilla por lluvias para dos departamentos de San Juan: cuándo llegarían las precipitaciones

Otro sanjuanino fue víctima del intento de robo de su camioneta en La Serena, Chile.
Alarma

Otro intento de robo de la camioneta de un sanjuanino en La Serena: la nueva víctima es un referente de los viñateros

Un auto terminó dado vuelta tras chocar con un colectivo en Pocito
Impactante

Un auto terminó dado vuelta tras chocar con un colectivo en Pocito

El segundo día del 2026, con calor ¿y viento Sur?: mirá los datos del tiempo para este viernes en San Juan
Pronóstico

El segundo día del 2026, con calor ¿y viento Sur?: mirá los datos del tiempo para este viernes en San Juan

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Fraude virtual

Una mujer de Chimbas denunció que se metieron a su cuenta ANSES y sufrió una estafa de $5.000.000

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa
 Atraco

Tres chicas fueron asaltadas por encapuchados dentro de un loteo en Médano de Oro

Quién es Hernán Zuliani, el sanjuanino ex Víbora que buscará el ascenso con la camiseta verdinegra video
El perfil

Quién es Hernán Zuliani, el sanjuanino ex Víbora que buscará el ascenso con la camiseta verdinegra

Pionera en alimentación sin TACC en San Juan: la historia de Laura Rivera, la mujer que transformó la celiaquía en un proyecto de vida
Superación personal

Pionera en alimentación sin TACC en San Juan: la historia de Laura Rivera, la mujer que transformó la celiaquía en un proyecto de vida

Más detenciones por la presunta megaestafa de una constructora que fue denunciada en San Juan: ahora, cayeron dos contadores
Investigación

Más detenciones por la presunta megaestafa de una constructora que fue denunciada en San Juan: ahora, cayeron dos contadores