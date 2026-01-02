Más detenciones por la presunta megaestafa de una constructora que fue denunciada en San Juan: ahora, cayeron dos contadores

La investigación judicial por la presunta megaestafa inmobiliaria que involucra a la firma Márquez y Asociados sumó nuevas detenciones en los últimos días de diciembre. En el marco de la causa que se tramita en Córdoba, fueron arrestados dos contadores señalados como partícipes clave del entramado financiero que habría sostenido las maniobras investigadas. Cabe destacar que en San Juan se registraron al menos dos denuncias contra la firma .

Según informó el diario Perfil, el fiscal de Delitos Complejos Enrique Gavier ordenó la imputación y detención de Gerardo Wenetz y Fabio Roberto Ferrari, contadores externos e integrantes del estudio “FW Contable”. Ambos están acusados de haber actuado como coorganizadores desde los inicios de la operatoria, brindando respaldo técnico y profesional a los hermanos Márquez para dotar de apariencia de legalidad al funcionamiento de la empresa.

De acuerdo a la imputación por presunta asociación ilícita, los contadores habrían ocultado durante una década el verdadero esquema de negocios de la constructora. La investigación sostiene que simularon el cumplimiento de obligaciones legales, impositivas y contables, además de crear sociedades paralelas para desviar y ocultar fondos provenientes de las supuestas estafas.

La causa también señala que Wenetz y Ferrari habrían diseñado estrategias de evasión fiscal, facilitado la captación fraudulenta de capitales mediante regímenes de regularización impositiva y recomendado mecanismos para sacar dinero del país con apariencia legal. Parte de esas maniobras, según los investigadores, se habría mantenido oculta incluso ante el juez que interviene en la quiebra de la firma.

En paralelo, el juez de Control José Milton Peralta confirmó la prisión preventiva para los siete imputados centrales del expediente: Juan Pablo Márquez, Ariel Hernán Márquez, Lucas Alberto Márquez, José Matías Márquez, Ramiro Gonzalo Nieva, Matías Germán Nieva y Matías Ariel Acevedo. El magistrado ratificó la existencia de una asociación ilícita y descartó que se tratara de una empresa lícita en crisis.

Al fundamentar su decisión, Peralta sostuvo que Márquez y Asociados funcionó como una estructura destinada a captar víctimas mediante engaños y afirmó que cada una de las más de 3.500 denuncias constituye un hecho independiente. También validó la organización jerárquica del grupo y advirtió sobre un alto riesgo procesal, tanto por la capacidad económica de los imputados como por presuntas maniobras de entorpecimiento de la investigación y la existencia de bienes en el exterior.

Aunque el epicentro del escándalo se concentra en Córdoba, el caso también tuvo derivaciones en San Juan. En la provincia se registraron al menos dos denuncias contra la constructora, presentadas en abril pasado ante la UFI de Delitos Informáticos y Estafas. En ambas se detallan contratos irregulares y posibles incumplimientos por parte de la firma.

Sin embargo, la Justicia sanjuanina no tomó intervención directa debido a que los hechos denunciados se originaron en la sede cordobesa de la empresa. Las presentaciones locales se sumaron así al cúmulo de denuncias que hoy superan las 4.000 a nivel nacional y que continúan siendo investigadas por la Justicia de Córdoba.