viernes 2 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Capital

Un incendio arrasó con la planta alta de una vivienda en el barrio Frondizi

Afortunadamente, no hubo víctimas fatales en el siniestro que consumió por completo el primer piso de la propiedad. El fuego fue originado, según las primeras hipótesis, por un cortocircuito. Bomberos y policías trabajaron intensamente para evitar que las llamas se propagaran.

Por Redacción Tiempo de San Juan
incendio en Capital

Un voraz incendio se desató este mediodía en una vivienda ubicada en el barrio Frondizi, en el departamento Capital, dejando como saldo importantes pérdidas materiales en el primer piso de la casa afectada. Las llamas alcanzaron rápidamente el interior de la propiedad, arrasando con todo a su paso.

Lee además
Imagen ilustrativa
Fraude virtual

Una mujer de Chimbas denunció que se metieron a su cuenta ANSES y sufrió una estafa de $5.000.000
Imagen ilustrativa
 Atraco

Tres chicas fueron asaltadas por encapuchados dentro de un loteo en Médano de Oro

El fuego comenzó en horas de la tarde, generando alarma entre los vecinos de la zona. Rápidamente, Bomberos Voluntarios y personal policial llegaron al lugar para controlar la situación y, afortunadamente, evitar que el siniestro se expandiera a otras viviendas cercanas.

Pese a la magnitud del incendio, las autoridades confirmaron que no se registraron personas heridas ni víctimas fatales, ya que los ocupantes de la casa fueron evacuados a tiempo. La intervención de los bomberos fue clave para evitar que el fuego causara daños mayores.

En cuanto a la causa del siniestro, los expertos manejan la hipótesis de un cortocircuito en una instalación eléctrica del primer piso, aunque las investigaciones siguen en curso. Las pérdidas materiales, por su parte, son totales en esa zona de la vivienda.

Por el momento, los equipos de emergencia continúan trabajando en el lugar para garantizar que no haya focos de incendio ocultos y para evitar nuevos riesgos.

Seguí leyendo

Una trama de infidelidad habría desencadenado una persecución y un choque en Caucete

Robó en una bodega de Marquesado y cayó detenido cuando escapaba con un curioso botín

Una albardonera fue mordida por perros cuando se entrenaba cerca de su casa

Más detenciones por la presunta megaestafa de una constructora que fue denunciada en San Juan: ahora, cayeron dos contadores

Robó un celular en una zapatería del centro sanjuanino y quedó filmado: así fue el momento

Una disputa vecinal terminó con un baleado en Rawson: una vendedora ambulante con antecedentes, en la mira de la Justicia

Quién era el hombre que murió en un siniestro vial en Sarmiento

Un auto terminó dado vuelta tras chocar con un colectivo en Pocito

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un auto termino dado vuelta tras chocar con un colectivo en pocito
Impactante

Un auto terminó dado vuelta tras chocar con un colectivo en Pocito

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

En San Juan, la Dirección de Rentas aplicará descuentos en el pago de los impuestos Inmobiliario y Automotor.
Beneficio

En San Juan aplicarán descuentos en el pago de los impuestos Inmobiliario y Automotor: cómo acceder

Imagen de archivo de otra lluvia en suelo sanjuanino.
Pronóstico

Alerta amarilla por lluvias para dos departamentos de San Juan: cuándo llegarían las precipitaciones

Otro sanjuanino fue víctima del intento de robo de su camioneta en La Serena, Chile.
Alarma

Otro intento de robo de la camioneta de un sanjuanino en La Serena: la nueva víctima es un referente de los viñateros

Un auto terminó dado vuelta tras chocar con un colectivo en Pocito
Impactante

Un auto terminó dado vuelta tras chocar con un colectivo en Pocito

El segundo día del 2026, con calor ¿y viento Sur?: mirá los datos del tiempo para este viernes en San Juan
Pronóstico

El segundo día del 2026, con calor ¿y viento Sur?: mirá los datos del tiempo para este viernes en San Juan

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Fraude virtual

Una mujer de Chimbas denunció que se metieron a su cuenta ANSES y sufrió una estafa de $5.000.000

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa
 Atraco

Tres chicas fueron asaltadas por encapuchados dentro de un loteo en Médano de Oro

Quién es Hernán Zuliani, el sanjuanino ex Víbora que buscará el ascenso con la camiseta verdinegra video
El perfil

Quién es Hernán Zuliani, el sanjuanino ex Víbora que buscará el ascenso con la camiseta verdinegra

Pionera en alimentación sin TACC en San Juan: la historia de Laura Rivera, la mujer que transformó la celiaquía en un proyecto de vida
Superación personal

Pionera en alimentación sin TACC en San Juan: la historia de Laura Rivera, la mujer que transformó la celiaquía en un proyecto de vida

Más detenciones por la presunta megaestafa de una constructora que fue denunciada en San Juan: ahora, cayeron dos contadores
Investigación

Más detenciones por la presunta megaestafa de una constructora que fue denunciada en San Juan: ahora, cayeron dos contadores