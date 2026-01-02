Un incendio arrasó con la planta alta de una vivienda en el barrio Frondizi

Un voraz incendio se desató este mediodía en una vivienda ubicada en el barrio Frondizi , en el departamento Capital , dejando como saldo importantes pérdidas materiales en el primer piso de la casa afectada. Las llamas alcanzaron rápidamente el interior de la propiedad, arrasando con todo a su paso.

El fuego comenzó en horas de la tarde, generando alarma entre los vecinos de la zona. Rápidamente, Bomberos Voluntarios y personal policial llegaron al lugar para controlar la situación y, afortunadamente, evitar que el siniestro se expandiera a otras viviendas cercanas.

Pese a la magnitud del incendio, las autoridades confirmaron que no se registraron personas heridas ni víctimas fatales, ya que los ocupantes de la casa fueron evacuados a tiempo. La intervención de los bomberos fue clave para evitar que el fuego causara daños mayores.

En cuanto a la causa del siniestro, los expertos manejan la hipótesis de un cortocircuito en una instalación eléctrica del primer piso, aunque las investigaciones siguen en curso. Las pérdidas materiales, por su parte, son totales en esa zona de la vivienda.

Por el momento, los equipos de emergencia continúan trabajando en el lugar para garantizar que no haya focos de incendio ocultos y para evitar nuevos riesgos.