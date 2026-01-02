viernes 2 de enero 2026

 Atraco

Tres chicas fueron asaltadas por encapuchados dentro de un loteo en Médano de Oro

Uno de los ladrones portaba un hierro. Las encerraron y les robaron los celulares y otros artefactos electrónicos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una noche de amigas se transformó en un tormento para tres jóvenes que fueron sorprendidas por dos encapuchados, quienes las encerraron y las asaltaron dentro de un loteo de Médano de Oro. Las chicas salieron ilesas, pero los asaltantes les robaron los celulares y otros artículos electrónicos. El atraco se suma a otros ocurridos en esa zona de Rawson y Pocito.

El hecho trascendió este viernes, pero sucedió en los primeros minutos del miércoles último en el llamado Loteo Portal del Médano, en Rawson, revelaron fuentes judiciales. Entre las víctimas estuvieron la hija de los dueños de casa, una joven llamada Lourdes Paz, de 20 años, y dos amigas que habían ido a pasar la noche en ese lugar.

Las chicas estaban en una habitación y, al salir al patio de la vivienda, se toparon con dos hombres que se cubrían los rostros, quienes de inmediato las tomaron por la fuerza y las obligaron a regresar al interior de la casa.

Una de las víctimas relató a los policías que uno de los delincuentes llevaba un hierro con punta con el cual las amenazaba. También contó que los asaltantes revisaron el lugar y se apoderaron de un iPhone 11 negro, un Samsung A56 negro, además de una notebook negra y cadenitas de oro, entre otras cosas, de acuerdo con la denuncia, explicaron a TIEMPO DE SAN JUAN.

Tras concretar el robo, los encapuchados escaparon del loteo y se perdieron en la oscuridad, sin dejar rastros. Las víctimas aclararon que no fueron agredidas físicamente, aunque quedaron en estado de shock por la violencia del episodio. El caso quedó en manos de personal de la Comisaría 36ª y de la Unidad de Delitos contra la Propiedad, que inició actuaciones por robo agravado y trabaja en la identificación de los autores del atraco.

