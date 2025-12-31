miércoles 31 de diciembre 2025

A una mujer indefensa

Encapuchados asaltaron y ataron a una anciana para robarle $2.000.000 en el Médano

La mujer tiene 79 años y fue sorprendida mientras dormía. Además del dinero, le robaron hasta un arma de fuego.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La anciana vivió una tremenda pesadilla el martes último, en la madrugada, cuando dos encapuchados entraron a su casa en Médano de Oro y la sorprendieron mientras dormía. La mujer fue atada de manos y pies, y le robaron $2.000.000 y hasta un revólver, aseguraron fuentes judiciales.

La víctima, de apellido Carrizo y de 79 años, estaba sola cuando despertó sobresaltada al escuchar un fuerte golpe en el ingreso a su vivienda, ubicada en calle América, cerca de Nacional, en Médano de Oro, Rawson, de acuerdo con las fuentes. Es que los ladrones patearon la puerta hasta abrirla.

Según datos obtenidos por TIEMPO DE SAN JUAN, los asaltantes eran dos sujetos que andaban encapuchados y portaban armas de fuego, tipo revólver. Los desconocidos redujeron a la anciana y posteriormente le ataron las manos y los pies con prendas, señalaron.

Todo esto habría ocurrido alrededor de las 5 de la mañana. Una vez que inmovilizaron a la señora, los ladrones revisaron toda la vivienda. Así fue que se apoderaron de un teléfono celular, $2.000.000 y un revólver calibre 32, según las versiones.

La víctima no supo decir si los asaltantes andaban en un vehículo, aunque no se descarta esa posibilidad. La mujer logró liberarse minutos después y salió a pedir ayuda a los vecinos. Al lugar concurrieron patrullas del Comando Radioeléctrico Sur y efectivos de la Subcomisaría Médano de Oro.

